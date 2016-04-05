Додано: Чет 23 лют, 2023 00:35

ЛАД написав: Тут несколько разные ситуации.

В США и Европе частным предприятиям нужны гарантированные объёмы заказов, чтобы обеспечить прибыльность производства. Тут несколько разные ситуации.В США и Европе частным предприятиям нужны гарантированные объёмы заказов, чтобы обеспечить прибыльность производства.

Не знаю, насколько отсталый военпром в РФ, но он будет немедленно выполнять требования государства (читай - Путина), не задумываясь о прибыльности (зная, что государство всё компенсирует).

Так нам и нужны гарантированные объемы техники и и снарядов. Для частных компаний это лакомый кусок.А что тут знать? Поле боя все показало. Против западной техники и вооружения они отстали на много лет. И это еще мы не получали современного западного вооружения. Нас кормят запасами куча лет давности. Надеюсь пока. И даже это, считай, переломило ход войны. Они же да, будут клепать старые снаряды, но все таки возможности их до западных очень далеки.