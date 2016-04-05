ЛАД написав:Тут несколько разные ситуации. В США и Европе частным предприятиям нужны гарантированные объёмы заказов, чтобы обеспечить прибыльность производства.
Так нам и нужны гарантированные объемы техники и и снарядов. Для частных компаний это лакомый кусок.
Не знаю, насколько отсталый военпром в РФ, но он будет немедленно выполнять требования государства (читай - Путина), не задумываясь о прибыльности (зная, что государство всё компенсирует).
А что тут знать? Поле боя все показало. Против западной техники и вооружения они отстали на много лет. И это еще мы не получали современного западного вооружения. Нас кормят запасами куча лет давности. Надеюсь пока. И даже это, считай, переломило ход войны. Они же да, будут клепать старые снаряды, но все таки возможности их до западных очень далеки.
ЛАД написав:Тут несколько разные ситуации. В США и Европе частным предприятиям нужны гарантированные объёмы заказов, чтобы обеспечить прибыльность производства.
Так нам и нужны гарантированные объемы техники и и снарядов. Для частных компаний это лакомый кусок.
Не знаю, насколько отсталый военпром в РФ, но он будет немедленно выполнять требования государства (читай - Путина), не задумываясь о прибыльности (зная, что государство всё компенсирует).
А что тут знать? Поле боя все показало. Против западной техники и вооружения они отстали на много лет. И это еще мы не получали современного западного вооружения. Нас кормят запасами куча лет давности. Надеюсь пока. И даже это, считай, переломило ход войны. Они же да, будут клепать старые снаряды, но все таки возможности их до западных очень далеки.
Нам-то нужны "гарантированные объемы техники и и снарядов". Но оплачивать их должны США и Европа. Они пока таких гарантий производителям не дают, и соответствующего объёма гарантированных заказов. Мы сделать такой заказ и оплатить его не можем. Их возможности, бесспорно, до западных далеки. Разница в том, что они свои возможности используют по максимуму, а Запад пока... только раскачивается, не слишком активно.
otg написав:При нинішньому голоді на совкові боєзапаси це було б не погане підспір'я.
Балаклею згадайте, неодноразово переходило з рук в руки. Помогло? 0,00 Там багато просрочки + все тре перевіряти лабораторією. Просто русні зроблять показову порку, опять "подмога не прийдет" в черговий раз.
В чём он прав, что на данное время, круглосуточно под Угледаром "дискотека" от тяжелого. Марьянка - волнами. Авдеевка - волнами. Вернее захлёбываются по взрослому и накапливают силы вновь. Бахмут(Артёмовск) давят словно зверь, почуявший кровь. Кременная - Белогоровка - давят, ищут слабое место, техники нагнали...
Звідки ця інформація? Інсайд, ЗМІ, на власні очі всюди побули?
The Financial Times ( FT ) сообщила, что международные компании, принадлежащие финансисту группы Wagner Евгению Пригожину, продолжают получать сотни миллионов долларов прибыли, несмотря на давние западные санкции. [24] FT сообщила, что подконтрольная Пригожину компания «Евро Полис», получившая энергетические концессии от Сирии в обмен на возвращение нефтяных месторождений, контролируемых ИГИЛ, получила чистую прибыль в размере 90 миллионов долларов в 2020 году, несмотря на санкции США в отношении компании в 2018 году, обеспечив 180-процентную прибыль. рентабельность инвестиций для акционеров, репатриированных в Россию. FT сообщалось, что более мелкие контролируемые Пригожиным компании, такие как M Invest, которая управляет золотыми приисками в Судане, и Mercury LLC, сирийская нефтяная компания, которая, вероятно, перевела операции на новое коммерческое название, чтобы избежать санкций, продолжают получать миллионы долларов прибыли. Отчет FT еще раз демонстрирует, насколько западные санкции не смогли остановить российских или поддерживаемых Россией игроков, которые помогают России воевать против Украины.
ЛАД написав:Напомню, что при прогнозах падения ВВП РФ в 2022 до 30% фактическое падение по оценке составило 2,1%.
Хто рахував ? Папір усе стерпит. Дефіцит бюджету рашки тільки за січень 25 млрд дол
Це підтверджують міжнародні організації. Є косвені методи підрахунку. Січень то друге. Почали працювати санкції. 2022 році такого ефекту не було, тому що нафтогазові доходи навпаки виросли, завдяки високим цінам. Вони коли готувались до війни, це прораховували і опинились правими. Але нежданчик в виді санкцій починає косити. Хоча прогнозую, що в період десь 3-6 місяців навчаться обходити. Не повністю, але..