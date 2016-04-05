Додано: Чет 23 лют, 2023 09:44

otg написав: GALeon написав: Хвилинка гумору



Если Молдова попросит Украину, ВСУ возьмут Приднестровье за трое суток



Такое мнение высказал экс-советник ОПУ Арестович в эфире "Фейгин.Live".



По его словам, повод для ввода войск уже есть, поскольку и Зеленский, и Санду заявляли о попытке россии дестабилизировать ситуацию в Молдове.



"Но пока, видимо, не просят", - отметил он. Хвилинка гуморуЕсли Молдова попросит Украину, ВСУ возьмут Приднестровье за трое сутокТакое мнение высказал экс-советник ОПУ Арестович в эфире "Фейгин.Live".По его словам, повод для ввода войск уже есть, поскольку и Зеленский, и Санду заявляли о попытке россии дестабилизировать ситуацию в Молдове."Но пока, видимо, не просят", - отметил он. А чого гумор? Группіровка там не велика. Як що все правильно зроблять, то все можливо. Нам з Придністров'я може достатись Ковбасна. Там арсенал дай боже. При нинішньому голоді на совкові боєзапаси це було б не погане підспір'я. А чого гумор? Группіровка там не велика. Як що все правильно зроблять, то все можливо. Нам з Придністров'я може достатись Ковбасна. Там арсенал дай боже. При нинішньому голоді на совкові боєзапаси це було б не погане підспір'я.

️З перших вуст - щодо Молдови"Сегодня утром мо рф опубликовало сообщение которое только подтверждает повышенные риски для Молдовы на ближайшее время. А именно, было сообщено, что ВСУ, якобы готовят провокацию для вторжения в Приднестровье! Провокацию будут осуществлять бойцы "Азова".Кажется очередным шизофреническим бредом и так оно и есть, если бы не одно "НО".21 февраля 2022 россия имитировала "наступление" в количестве одной БМП-2 и одного БТР-70М и уничтожение их в районе населённого пункта Кузнецы, то есть, в 30 км от тогдашней линии соприкосновения.Российские пропагандисты создали фейк о диверсионной группе ВСУ, которая была уничтожена, но трупы которой не были показаны, а уничтоженная техника была наспех и весьма некачественно покрашена в украинский пиксель. Да и БТР-70М на тот момент не стоял на вооружении ВСУ.Но речь не о том фейке, а о том, что буквально через 48 часов началось вторжение в Украину. И тот факт, что сейчас мо рф вещает о некой провокации ВСУ, да ещё и упоминает демонизированный "Азов", наводит на мысль, что для Молдовы отсчёт мог начаться уже этим утром.Но, сначала должна быть провокация, а потом уже действие. Поэтому, пока ожидаем очередного спектакля для омских и магаданских маргиналов, отвлекающихся от созерцания роста фекальных сталагмитов в своих подъездах подобными новостными шоу, а потом уже за развитием событий иного порядка.Похоже, решение в кремле по Молдове окончательно принято и россиян совершенно не смущает, что их группировка в данном регионе находится в изоляции и в случае обращения Кишинёва к Киеву за помощью превращается в кружок суицидников", - військовий експерт Олександр Коваленко