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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3612361336143615
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 09:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

otg написав:
  GALeon написав:Хвилинка гумору

Если Молдова попросит Украину, ВСУ возьмут Приднестровье за трое суток

Такое мнение высказал экс-советник ОПУ Арестович в эфире "Фейгин.Live".

По его словам, повод для ввода войск уже есть, поскольку и Зеленский, и Санду заявляли о попытке россии дестабилизировать ситуацию в Молдове.

"Но пока, видимо, не просят", - отметил он.
А чого гумор? Группіровка там не велика. Як що все правильно зроблять, то все можливо. Нам з Придністров'я може достатись Ковбасна. Там арсенал дай боже. При нинішньому голоді на совкові боєзапаси це було б не погане підспір'я.
️З перших вуст - щодо Молдови

"Сегодня утром мо рф опубликовало сообщение которое только подтверждает повышенные риски для Молдовы на ближайшее время. А именно, было сообщено, что ВСУ, якобы готовят провокацию для вторжения в Приднестровье! Провокацию будут осуществлять бойцы "Азова".

Кажется очередным шизофреническим бредом и так оно и есть, если бы не одно "НО".

21 февраля 2022 россия имитировала "наступление" в количестве одной БМП-2 и одного БТР-70М и уничтожение их в районе населённого пункта Кузнецы, то есть, в 30 км от тогдашней линии соприкосновения.

Российские пропагандисты создали фейк о диверсионной группе ВСУ, которая была уничтожена, но трупы которой не были показаны, а уничтоженная техника была наспех и весьма некачественно покрашена в украинский пиксель. Да и БТР-70М на тот момент не стоял на вооружении ВСУ.

Но речь не о том фейке, а о том, что буквально через 48 часов началось вторжение в Украину. И тот факт, что сейчас мо рф вещает о некой провокации ВСУ, да ещё и упоминает демонизированный "Азов", наводит на мысль, что для Молдовы отсчёт мог начаться уже этим утром.

Но, сначала должна быть провокация, а потом уже действие. Поэтому, пока ожидаем очередного спектакля для омских и магаданских маргиналов, отвлекающихся от созерцания роста фекальных сталагмитов в своих подъездах подобными новостными шоу, а потом уже за развитием событий иного порядка.

Похоже, решение в кремле по Молдове окончательно принято и россиян совершенно не смущает, что их группировка в данном регионе находится в изоляции и в случае обращения Кишинёва к Киеву за помощью превращается в кружок суицидников", - військовий експерт Олександр Коваленко
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 09:54

офіційна статистика по безробіттю знову дивує антирекордами:
У лютому 2023 цей показник впав до 166 тисяч осіб, яки на обліку по безробіттю. За місяць мінус 20 тисяч.

📊Для розуміння, в червні 2022 в Україні було зареєстровано 316,4 тис. А потім після змін закону, почало падати:
Листопад22 - 239,1 тис
Грудень22 - 208,9
Січень23 - 186,5 тис

💁‍♂️Такі зміни пояснюються просто: скоротили виплати та необхідність чоловікам принести довідку з військомату.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 09:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:Похоже, решение в кремле по Молдове окончательно принято

Яке рішення - подарувати ЗСУ величезний склад боєприпасів і кілька сотен голів на обмін? Вони, звісно, дерев"яні, як їх рубль, але не зовсім буратіни.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 10:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:В военном деле оборона эффективней наступления для перемалывания при примерно равном соотношении сил. Гитлеровцев сначала перемололи, а только потом наступали. Так и тут будет. Путин гонит рашиков на убой, потому что ему нужны политические победы какие то дедлайны поджимают, а мы можем перемолоть всех и только потом наступать. Дедлайнов нет. Байден же сказал поддержка будет вечной. Еще ни одного Леопарда не заехало.

На росії "вибори" у вересні 2023 - якісь місцеві, "єдиний" день "голосування". Плюс "вибори" хуйла в березні 2024. хуйло не може явно впасти обличчям в бруд перед "виборами". Тому він мобілізує всі резерви спочатку до осіннього "голосування", потім спробує до весняного "голосування". Скоріш за все це призведе до краху економіки включно з банківською системою. Але коли це буде - передбачити важко. Ясно, що не до літа, бо до червня включно стане резервів.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 10:11

  lapay написав:
  GALeon написав:Похоже, решение в кремле по Молдове окончательно принято

Яке рішення - подарувати ЗСУ величезний склад боєприпасів і кілька сотен голів на обмін? Вони, звісно, дерев"яні, як їх рубль, але не зовсім буратіни.


*Готують провокації. Зафіксовано рух техніки росіян в бік Чернігівської області ОК «Північ» повідомляє, що розвідка зафіксувала рух колон в районі кордону з Чернігівською областю без знаків розпізнавання та окупантами, одягненими у піксель, схожий на форму ЗСУ. Військові попереджають, що ворог може здійснити провокації на кордоні», - йдеться у повідомленні.

Також військові констатували той факт, що окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівщини з мінометів.*
https://varta1.com.ua/news/uvaga-viysko ... ukrayini_3
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 10:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Як відомо, США попередили Китай щодо постачань зброї рф. Країни ЄС переглядають свої відносини з Китаєм на тлі його підтримки рфії. Уявіть, що станеться з економікою Китаю, (яка досі живиться переважно американськими грошима), якщо вона й так перебуває у спаді + почне втрачати ринки США та ЄС.
Що робить Китай? Готує свою «позицію» щодо закінчення війни, де один з пунктів – збереження територіальної цілісності України в її визнаних міжнародним правом межах, тобто 1991р.

Я б не вірив китайцям. Сі - такий самий диктатор, як і пу. Тому не факт, що він думатиме про економіку китаю, а не власні геополітичні амбіції. І його повага до територіальної цілісності цілком може виявитися повагою до територіальної цілісності рашки в межах її конституації..
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