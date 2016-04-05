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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 36133614361536163617>
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 09:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

otg написав:
  GALeon написав:Хвилинка гумору

Если Молдова попросит Украину, ВСУ возьмут Приднестровье за трое суток

Такое мнение высказал экс-советник ОПУ Арестович в эфире "Фейгин.Live".

По его словам, повод для ввода войск уже есть, поскольку и Зеленский, и Санду заявляли о попытке россии дестабилизировать ситуацию в Молдове.

"Но пока, видимо, не просят", - отметил он.
А чого гумор? Группіровка там не велика. Як що все правильно зроблять, то все можливо. Нам з Придністров'я може достатись Ковбасна. Там арсенал дай боже. При нинішньому голоді на совкові боєзапаси це було б не погане підспір'я.
️З перших вуст - щодо Молдови

"Сегодня утром мо рф опубликовало сообщение которое только подтверждает повышенные риски для Молдовы на ближайшее время. А именно, было сообщено, что ВСУ, якобы готовят провокацию для вторжения в Приднестровье! Провокацию будут осуществлять бойцы "Азова".

Кажется очередным шизофреническим бредом и так оно и есть, если бы не одно "НО".

21 февраля 2022 россия имитировала "наступление" в количестве одной БМП-2 и одного БТР-70М и уничтожение их в районе населённого пункта Кузнецы, то есть, в 30 км от тогдашней линии соприкосновения.

Российские пропагандисты создали фейк о диверсионной группе ВСУ, которая была уничтожена, но трупы которой не были показаны, а уничтоженная техника была наспех и весьма некачественно покрашена в украинский пиксель. Да и БТР-70М на тот момент не стоял на вооружении ВСУ.

Но речь не о том фейке, а о том, что буквально через 48 часов началось вторжение в Украину. И тот факт, что сейчас мо рф вещает о некой провокации ВСУ, да ещё и упоминает демонизированный "Азов", наводит на мысль, что для Молдовы отсчёт мог начаться уже этим утром.

Но, сначала должна быть провокация, а потом уже действие. Поэтому, пока ожидаем очередного спектакля для омских и магаданских маргиналов, отвлекающихся от созерцания роста фекальных сталагмитов в своих подъездах подобными новостными шоу, а потом уже за развитием событий иного порядка.

Похоже, решение в кремле по Молдове окончательно принято и россиян совершенно не смущает, что их группировка в данном регионе находится в изоляции и в случае обращения Кишинёва к Киеву за помощью превращается в кружок суицидников", - військовий експерт Олександр Коваленко
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 09:54

офіційна статистика по безробіттю знову дивує антирекордами:
У лютому 2023 цей показник впав до 166 тисяч осіб, яки на обліку по безробіттю. За місяць мінус 20 тисяч.

📊Для розуміння, в червні 2022 в Україні було зареєстровано 316,4 тис. А потім після змін закону, почало падати:
Листопад22 - 239,1 тис
Грудень22 - 208,9
Січень23 - 186,5 тис

💁‍♂️Такі зміни пояснюються просто: скоротили виплати та необхідність чоловікам принести довідку з військомату.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 09:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:Похоже, решение в кремле по Молдове окончательно принято

Яке рішення - подарувати ЗСУ величезний склад боєприпасів і кілька сотен голів на обмін? Вони, звісно, дерев"яні, як їх рубль, але не зовсім буратіни.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 10:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:В военном деле оборона эффективней наступления для перемалывания при примерно равном соотношении сил. Гитлеровцев сначала перемололи, а только потом наступали. Так и тут будет. Путин гонит рашиков на убой, потому что ему нужны политические победы какие то дедлайны поджимают, а мы можем перемолоть всех и только потом наступать. Дедлайнов нет. Байден же сказал поддержка будет вечной. Еще ни одного Леопарда не заехало.

На росії "вибори" у вересні 2023 - якісь місцеві, "єдиний" день "голосування". Плюс "вибори" хуйла в березні 2024. хуйло не може явно впасти обличчям в бруд перед "виборами". Тому він мобілізує всі резерви спочатку до осіннього "голосування", потім спробує до весняного "голосування". Скоріш за все це призведе до краху економіки включно з банківською системою. Але коли це буде - передбачити важко. Ясно, що не до літа, бо до червня включно стане резервів.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 10:11

  lapay написав:
  GALeon написав:Похоже, решение в кремле по Молдове окончательно принято

Яке рішення - подарувати ЗСУ величезний склад боєприпасів і кілька сотен голів на обмін? Вони, звісно, дерев"яні, як їх рубль, але не зовсім буратіни.


*Готують провокації. Зафіксовано рух техніки росіян в бік Чернігівської області ОК «Північ» повідомляє, що розвідка зафіксувала рух колон в районі кордону з Чернігівською областю без знаків розпізнавання та окупантами, одягненими у піксель, схожий на форму ЗСУ. Військові попереджають, що ворог може здійснити провокації на кордоні», - йдеться у повідомленні.

Також військові констатували той факт, що окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівщини з мінометів.*
https://varta1.com.ua/news/uvaga-viysko ... ukrayini_3
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 10:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Як відомо, США попередили Китай щодо постачань зброї рф. Країни ЄС переглядають свої відносини з Китаєм на тлі його підтримки рфії. Уявіть, що станеться з економікою Китаю, (яка досі живиться переважно американськими грошима), якщо вона й так перебуває у спаді + почне втрачати ринки США та ЄС.
Що робить Китай? Готує свою «позицію» щодо закінчення війни, де один з пунктів – збереження територіальної цілісності України в її визнаних міжнародним правом межах, тобто 1991р.

Я б не вірив китайцям. Сі - такий самий диктатор, як і пу. Тому не факт, що він думатиме про економіку китаю, а не власні геополітичні амбіції. І його повага до територіальної цілісності цілком може виявитися повагою до територіальної цілісності рашки в межах її конституації..
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 10:57

  antey1969 написав:
  alibob написав:"Залужний призначив колишнього генпрокурора, капітана Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів"

https://t.me/c/1686929119/31877

Вже капітан, а пішов простим солдатом!

Талантлив во всем)))

подскажите из какого окопа пишете?
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 11:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Видання Reporters опублікувало матеріал про перші дні великої війни в кабінеті головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, який ґрунтується на свідченнях очевидців.

Приблизно за місяць до 24 лютого Залужний перебрався до приміщення поблизу Генштабу у Києві. У січні воєначальник зібрав своїх помічників і сказав щось на кшталт: "Не всі з наших вірять, але я думаю, що росіяни полізуть. Зі злом неможливо домовитися, тож готуйтеся битися".

О 05:00 24 лютого 2022 року після перших ракетних ударів Росії по Україні та початку повномасштабного вторгнення Залужний був у спеціальному приміщенні неподалік будівлі Генерального штабу — останніми днями перед великою війною він погано спав і намагався перебирати в голові всі дії ворога.

Рано-вранці 24 лютого в його кабінеті над картою України схилилися сам Залужний, його заступник Євген Мойсюк, начальник Генштабу Сергій Шаптала, міністр оборони Олексій Резніков, а також помічник головкома Олексій Носков.

Генерал позначав на карті сили ЗСУ та прориви росіян, малював червоні кола — місця, де йдуть найзапекліші бої. За спеціальним зв'язком Залужний отримує доповіді від військових на місцях, а в одному з месенджерів його набирає президент Володимир Зеленський — глава держави та головком емоційно обговорюють подальші дії та рухи сил РФ.

Перші три дні Залужний взагалі не спав, а від карти та телефону не відходив більш ніж на 10 хвилин. Він спустився до спеціально обладнаного біля Генштабу бункера лише в обід 24 лютого, там же й виявилося все військове керівництво країни — це був новосформований центр ухвалення рішень.

"У тому ж штатному пікселі ЗСУ, в якому вранці крокував до Генштабу, генерал Залужний стукає пальцями по столу і постійно затягується електронною сигаретою. Від інтенсивності куріння його кабінет нагадує кальянний бар. Тільки замість столиків з відвідувачами, що посміхаються, тут сидять серйозні заступники і помічники Головнокомандувача. До вечора 24 лютого в кабінеті побільшало військових карт, але головна з них – та, що з оперативною обстановкою, – все ще розгорнута на столі", – описують обстановку в кабінеті генерала в матеріалі.

Під час висадки російського десанту на аеродромі у Гостомелі командування терміново шукало "очі" на місцях для коригування ударів артилерії по окупантах. Ніч на 25 лютого, на думку помічників генерала, буде єдиним моментом, коли Залужний "по-справжньому нервував".

У результаті військовим вдалося знайти перевірену людину з Гостомеля, якій і довірився Залужний — ним став чоловік на ім'я Руслан, який наводив удари голосовими повідомленнями. Все, що Руслан передавав військовим, виявилося правдою, ЗСУ вдалося дати росіянам бій на аеродромі "Антонов".

З початку повномасштабного вторгнення Валерій Залужний уперше вийшов у двір 18 березня. Три тижні до того він щоночі піднімався з бункера до кабінету, щоб хоч трохи побути наодинці з собою. Решту часу головком проводив над картою.
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... -zalujnogo
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 11:22

  Hotab написав:Звідки ця інформація? Інсайд, ЗМІ, на власні очі всюди побули?

:shock:
Больше половины - под собственным видением. :cry:
Без подробностей. :twisted:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 11:23

  Zebra написав:Гитлеровцев именно перемололи. Закончились резервы и посыпался фронт. А советы наоборот увеличивали количество мяса до самого конца войны.
По факту на рашке мобилизации нет, иначе бы уже поступала информация про отлов резервистов. Даже зеков и тех уже не вербуют. А у нас мобилизация есть.
Без постоянной мобилизации крупными волнами ничего у кремля не получится.
Фронт посыпется и придется делать жесты доброй воли. Вот увидите.
Но если Путин перестанет наступать и уйдет в глухую оборону, вот сейчас, тогда будет чем обороняться. Но по факту видим, что они пытаются наступать все время.

Під час 2СВ СРСР виготовив 109000 танків і САУ + 10000 ленд-лиз.
Третій рейх виготовив 39000 танків і САУ.
Під терміном "воювали м'ясом" мається на увазі не те що воювали піхотою, а те що солдатів(людей) не жаліли, не рахувались з втратами.
Якщо у вас немає ЧИМ воювати(техніки, артилерії, снарядів) одними солдатами довго не повоюєш.
andrijk777
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