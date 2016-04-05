Додано: Чет 23 лют, 2023 11:09

Видання Reporters опублікувало матеріал про перші дні великої війни в кабінеті головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, який ґрунтується на свідченнях очевидців.Приблизно за місяць до 24 лютого Залужний перебрався до приміщення поблизу Генштабу у Києві. У січні воєначальник зібрав своїх помічників і сказав щось на кшталт: "Не всі з наших вірять, але я думаю, що росіяни полізуть. Зі злом неможливо домовитися, тож готуйтеся битися".О 05:00 24 лютого 2022 року після перших ракетних ударів Росії по Україні та початку повномасштабного вторгнення Залужний був у спеціальному приміщенні неподалік будівлі Генерального штабу — останніми днями перед великою війною він погано спав і намагався перебирати в голові всі дії ворога.Рано-вранці 24 лютого в його кабінеті над картою України схилилися сам Залужний, його заступник Євген Мойсюк, начальник Генштабу Сергій Шаптала, міністр оборони Олексій Резніков, а також помічник головкома Олексій Носков.Генерал позначав на карті сили ЗСУ та прориви росіян, малював червоні кола — місця, де йдуть найзапекліші бої. За спеціальним зв'язком Залужний отримує доповіді від військових на місцях, а в одному з месенджерів його набирає президент Володимир Зеленський — глава держави та головком емоційно обговорюють подальші дії та рухи сил РФ.Перші три дні Залужний взагалі не спав, а від карти та телефону не відходив більш ніж на 10 хвилин. Він спустився до спеціально обладнаного біля Генштабу бункера лише в обід 24 лютого, там же й виявилося все військове керівництво країни — це був новосформований центр ухвалення рішень."У тому ж штатному пікселі ЗСУ, в якому вранці крокував до Генштабу, генерал Залужний стукає пальцями по столу і постійно затягується електронною сигаретою. Від інтенсивності куріння його кабінет нагадує кальянний бар. Тільки замість столиків з відвідувачами, що посміхаються, тут сидять серйозні заступники і помічники Головнокомандувача. До вечора 24 лютого в кабінеті побільшало військових карт, але головна з них – та, що з оперативною обстановкою, – все ще розгорнута на столі", – описують обстановку в кабінеті генерала в матеріалі.Під час висадки російського десанту на аеродромі у Гостомелі командування терміново шукало "очі" на місцях для коригування ударів артилерії по окупантах. Ніч на 25 лютого, на думку помічників генерала, буде єдиним моментом, коли Залужний "по-справжньому нервував".У результаті військовим вдалося знайти перевірену людину з Гостомеля, якій і довірився Залужний — ним став чоловік на ім'я Руслан, який наводив удари голосовими повідомленнями. Все, що Руслан передавав військовим, виявилося правдою, ЗСУ вдалося дати росіянам бій на аеродромі "Антонов".З початку повномасштабного вторгнення Валерій Залужний уперше вийшов у двір 18 березня. Три тижні до того він щоночі піднімався з бункера до кабінету, щоб хоч трохи побути наодинці з собою. Решту часу головком проводив над картою.