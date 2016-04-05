пуйло сделало на этом политическую карьеру, теперь смотрим:
"Оккупанты готовят возможные провокации к годовщине полномасштабного наступления, скорее всего, целью является обвинение украинских защитников в нарушении территориальной целостности. Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, похож на форму Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3401595
GALeon написав:... Похоже, решение в кремле по Молдове окончательно принято и россиян совершенно не смущает, что их группировка в данном регионе находится в изоляции и в случае обращения Кишинёва к Киеву за помощью превращается в кружок суицидников", - військовий експерт Олександр Коваленко
Ни для кого не секрет, что Враг будет использовать любой шанс, и наоборот, создавать его самостоятельно.(по поводу Молдовы - расклад известен был в 14м. - от орков) Такой шанс ему дала Санду "политикой нейтралитета". Не забывайте и о Грузии - для исключения Грузии в неё влито... +12% экономического подъёма за год. Теперь стоит посчитать размер ожидающего их обвала. И это цена жизни Саакашвили? ... НЕТ! - Грузии.
GALeon написав:Похоже, решение в кремле по Молдове окончательно принято
Яке рішення - подарувати ЗСУ величезний склад боєприпасів і кілька сотен голів на обмін? Вони, звісно, дерев"яні, як їх рубль, але не зовсім буратіни.
*Готують провокації. Зафіксовано рух техніки росіян в бік Чернігівської області ОК «Північ» повідомляє, що розвідка зафіксувала рух колон в районі кордону з Чернігівською областю без знаків розпізнавання та окупантами, одягненими у піксель, схожий на форму ЗСУ. Військові попереджають, що ворог може здійснити провокації на кордоні», - йдеться у повідомленні.
Знову провокації, знову піддавки України, так ніби у нас не війна, а АТО якесь 14-го року. Та бачите колони на території ворога чи якесь скупчення техніки, дістаєте - розхерачте і мовчіть, але ні. Не дозволяють партнери - потрібно з ними краще працювати або своїми Вільхами стріляти. Для першого сексологиням не вистачає професіоналізму, а друге саботувалось з 19 по 22-й роки. Хоча за цілий рік виробництва вже можна було відновити.
Schmit написав:Знову провокації, знову піддавки України, так ніби у нас не війна, а АТО якесь 14-го року. Та бачите колони на території ворога чи якесь скупчення техніки, дістаєте - розхерачте і мовчіть, але ні. Не дозволяють партнери - потрібно з ними краще працювати або своїми Вільхами стріляти
Забули шмідта з мухою спитатися, що їм робити... І найголовніше - забули відзвітувати вам...
GALeon написав:... Похоже, решение в кремле по Молдове окончательно принято и россиян совершенно не смущает, что их группировка в данном регионе находится в изоляции и в случае обращения Кишинёва к Киеву за помощью превращается в кружок суицидников", - військовий експерт Олександр Коваленко
Это очередная порция развесистой лапши на уши. Вчера была вывалена Арестовичем, сегодня подхваченная "эксперДами". Не нужно считать рашистов тупыми идиотами. Они отлично понимают, что максимум на что они способны - это небольшая дестабилизация в Молдове. Никаких войск и даже спецотрядов там не будет. И нам Запад не даст за границы Украины выйти, по крайней мере пока. Обычный прием пропаганды: Раздуть из мухи слона, потом заявить а уж мы то этого слона из пушки (нельзя же всерьез бороться с мухой). Когда тема забалтывается до дыр и исчерпывает себя, ищем срочно новую муху. Заметил следующую особенность: если о предполагаемом слоне нет ни слова от западных обозревателей - тема не стоит выеденого яйца. Даже если о ней вопят в унисон Арестович и Стрелков.