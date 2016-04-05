Додано: Чет 23 лют, 2023 11:59

GALeon написав: ...

Похоже, решение в кремле по Молдове окончательно принято и россиян совершенно не смущает, что их группировка в данном регионе находится в изоляции и в случае обращения Кишинёва к Киеву за помощью превращается в кружок суицидников", - військовий експерт Олександр Коваленко ...Похоже, решение в кремле по Молдове окончательно принято и россиян совершенно не смущает, что их группировка в данном регионе находится в изоляции и в случае обращения Кишинёва к Киеву за помощью превращается в кружок суицидников", - військовий експерт Олександр Коваленко

Это очередная порция развесистой лапши на уши. Вчера была вывалена Арестовичем, сегодня подхваченная "эксперДами".Не нужно считать рашистов тупыми идиотами. Они отлично понимают, что максимум на что они способны - это небольшая дестабилизация в Молдове.Никаких войск и даже спецотрядов там не будет.И нам Запад не даст за границы Украины выйти, по крайней мере пока.Обычный прием пропаганды:Раздуть из мухи слона, потом заявить а уж мы то этого слона из пушки (нельзя же всерьез бороться с мухой). Когда тема забалтывается до дыр и исчерпывает себя, ищем срочно новую муху.Заметил следующую особенность: если о предполагаемом слоне нет ни слова от западных обозревателей - тема не стоит выеденого яйца. Даже если о ней вопят в унисон Арестович и Стрелков.