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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3614361536163617>
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 11:27

Как уже просил, делать собственные выводы о происходящем, делают их "чужие":

Хотя все "перспективы" на ладони:
Война России и Украины будет длиться, по меньшей мере, еще один год. Путин перешел границу и не собирается останавливаться.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, Источник: https://censor.net/ru/n3401598

И это при "идеальном раскладе", которого в Войну, априори, не существует.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

пуйло сделало на этом политическую карьеру, теперь смотрим:
"Оккупанты готовят возможные провокации к годовщине полномасштабного наступления, скорее всего, целью является обвинение украинских защитников в нарушении территориальной целостности. Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, похож на форму Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3401595
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 11:40

  GALeon написав:...
Похоже, решение в кремле по Молдове окончательно принято и россиян совершенно не смущает, что их группировка в данном регионе находится в изоляции и в случае обращения Кишинёва к Киеву за помощью превращается в кружок суицидников", - військовий експерт Олександр Коваленко

Ни для кого не секрет, что Враг будет использовать любой шанс, и наоборот, создавать его самостоятельно.(по поводу Молдовы - расклад известен был в 14м. - от орков)
Такой шанс ему дала Санду "политикой нейтралитета".
Не забывайте и о Грузии - для исключения Грузии в неё влито... +12% экономического подъёма за год.
Теперь стоит посчитать размер ожидающего их обвала.
И это цена жизни Саакашвили? ... :evil: НЕТ!
- Грузии.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 11:47

Kudrjavuy ,

Больше половины - под собственным видением



Я так і подумав, що мова про відєнія. Бо половину з 1000км фронту побачити своїми очима у вікно можна лише так.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 11:48

  detroytred написав:
  lapay написав:
  GALeon написав:Похоже, решение в кремле по Молдове окончательно принято

Яке рішення - подарувати ЗСУ величезний склад боєприпасів і кілька сотен голів на обмін? Вони, звісно, дерев"яні, як їх рубль, але не зовсім буратіни.


*Готують провокації. Зафіксовано рух техніки росіян в бік Чернігівської області ОК «Північ» повідомляє, що розвідка зафіксувала рух колон в районі кордону з Чернігівською областю без знаків розпізнавання та окупантами, одягненими у піксель, схожий на форму ЗСУ. Військові попереджають, що ворог може здійснити провокації на кордоні», - йдеться у повідомленні.

Також військові констатували той факт, що окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівщини з мінометів.*
https://varta1.com.ua/news/uvaga-viysko ... ukrayini_3

Знову провокації, знову піддавки України, так ніби у нас не війна, а АТО якесь 14-го року.
Та бачите колони на території ворога чи якесь скупчення техніки, дістаєте - розхерачте і мовчіть, але ні.
Не дозволяють партнери - потрібно з ними краще працювати або своїми Вільхами стріляти. Для першого сексологиням не вистачає професіоналізму, а друге саботувалось з 19 по 22-й роки. Хоча за цілий рік виробництва вже можна було відновити.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 11:50

  Schmit написав: з 19 по 22-й роки. Хоча за цілий рік виробництва вже можна було відновити.

#неначасі,
це ж не Чонгар розміновувати
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 11:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Знову провокації, знову піддавки України, так ніби у нас не війна, а АТО якесь 14-го року.
Та бачите колони на території ворога чи якесь скупчення техніки, дістаєте - розхерачте і мовчіть, але ні.
Не дозволяють партнери - потрібно з ними краще працювати або своїми Вільхами стріляти

Забули шмідта з мухою спитатися, що їм робити... І найголовніше - забули відзвітувати вам...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 11:55

  Hotab написав:Kudrjavuy ,

Больше половины - под собственным видением



Я так і подумав, що мова про відєнія. Бо половину з 1000км фронту побачити своїми очима у вікно можна лише так.

:lol: :lol: :lol:
Не переживайте, придёт когда-то и Ваше время, Хотя чисто по человечески, цього краще непотрібно.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 23 лют, 2023 12:02, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 11:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Новости только за день:
https://t.me/shot_shot/48642
Ну, швейцарцев орки не упустят шанс шантажировать.
Молдове на ...:
https://t.me/mod_russia
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, комментируя в Telegram заявление российского ведомства, заявил, что оккупанты "нагнетают и паникуют".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/minoboron ... 51759.html

https://t.me/Bratchuk_Sergey/30855
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 11:59

  GALeon написав:...
Похоже, решение в кремле по Молдове окончательно принято и россиян совершенно не смущает, что их группировка в данном регионе находится в изоляции и в случае обращения Кишинёва к Киеву за помощью превращается в кружок суицидников", - військовий експерт Олександр Коваленко

Это очередная порция развесистой лапши на уши. Вчера была вывалена Арестовичем, сегодня подхваченная "эксперДами".
Не нужно считать рашистов тупыми идиотами. Они отлично понимают, что максимум на что они способны - это небольшая дестабилизация в Молдове.
Никаких войск и даже спецотрядов там не будет.
И нам Запад не даст за границы Украины выйти, по крайней мере пока.
Обычный прием пропаганды:
Раздуть из мухи слона, потом заявить а уж мы то этого слона из пушки (нельзя же всерьез бороться с мухой). Когда тема забалтывается до дыр и исчерпывает себя, ищем срочно новую муху.
Заметил следующую особенность: если о предполагаемом слоне нет ни слова от западных обозревателей - тема не стоит выеденого яйца. Даже если о ней вопят в унисон Арестович и Стрелков.
antey1969
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