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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3614361536163617
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 12:07

antey1969
Внимательно прочтите последние пять моих постов, пока Модер не успел удалить, именно: viewtopic.php?p=5545114#p5545114
Со ссилками на источник!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 12:16

Kudrjavuy
Нельзя же всерьез воспринимать высказывания политиков)))
antey1969
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