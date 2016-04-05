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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 23 лют, 2023 12:07
antey1969
Внимательно прочтите последние пять моих постов, пока Модер не успел удалить, именно: viewtopic.php?p=5545114#p5545114
Со ссилками на источник!
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Kudrjavuy
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Додано: Чет 23 лют, 2023 12:16
Kudrjavuy
Нельзя же всерьез воспринимать высказывания политиков)))
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antey1969
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