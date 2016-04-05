ЛАД написав:Напомню, что при прогнозах падения ВВП РФ в 2022 до 30% фактическое падение по оценке составило 2,1%.
Прогноз минэконом рф на 2022 был 3% рост. Эксперты прогнозировали путину в случае сво РОСТ ВВП до 30% за счет военных заказов и присоеденения новых территорий.
Но прогноз для войны - дело неблагодарное: писец подкрадается незаметно. ВВП Германии (млрд.дол) 1938 - 351; 1939 - 384; 1940 - 387; 1941 - 412; 1942 - 417; 1943 - 426; 1944 - 437; 1945 - 310
Прогноз минэконом рф на 2022 был до начала "СВО". После начала войны и введения санкций прогнозы резко поменялись и были самые мрачные. ВВП Германии по Вашим цифрам, думаю, объясняется ростом военного производства. В РФ пока сильного роста военпрома не было.
Дюрі-бачі это ответ и Вам. При прочих равных (а пока примерно так и есть) можно судить и по ВВП.
Schmit написав:Знову провокації, знову піддавки України, так ніби у нас не війна, а АТО якесь 14-го року. Та бачите колони на території ворога чи якесь скупчення техніки, дістаєте - розхерачте і мовчіть, але ні. Не дозволяють партнери - потрібно з ними краще працювати або своїми Вільхами стріляти
Забули шмідта з мухою спитатися, що їм робити... І найголовніше - забули відзвітувати вам...
Ви праві, не потрібно слухати пересічних, особливо порохоботів, які у 2019 попереджали, що буде срака, а у відповідь - "та шо ви понімаєте, кляті порохоботи", "хуже нє будет", "хоть посмеемся"... Ну як, смішно тепер? Але ж не слухали навіть партнерів, на допомогу яких зараз уповають.Як українців (не) попереджали про російське вторгнення
GALeon написав:........... Похоже, решение в кремле по Молдове окончательно принято и россиян совершенно не смущает, что их группировка в данном регионе находится в изоляции и в случае обращения Кишинёва к Киеву за помощью превращается в кружок суицидников", - військовий експерт Олександр Коваленко
Уже говорилось - слишком много развелось болтунов. Особенно, если учесть, что там практически нет никакой "группировки" росс. армии.
Schmit написав:Знову провокації, знову піддавки України, так ніби у нас не війна, а АТО якесь 14-го року. Та бачите колони на території ворога чи якесь скупчення техніки, дістаєте - розхерачте і мовчіть, але ні. Не дозволяють партнери - потрібно з ними краще працювати або своїми Вільхами стріляти
Забули спитатися, що їм робити... І найголовніше - забули відзвітувати вам...
партнери забороняють, тільки на території неньки, і то до 80км., не вистачало їм ще "запалити Європу"
Schmit написав:.......... Знову провокації, знову піддавки України, так ніби у нас не війна, а АТО якесь 14-го року. Та бачите колони на території ворога чи якесь скупчення техніки, дістаєте - розхерачте і мовчіть, але ні. Не дозволяють партнери - потрібно з ними краще працювати або своїми Вільхами стріляти. Для першого сексологиням не вистачає професіоналізму, а друге саботувалось з 19 по 22-й роки. Хоча за цілий рік виробництва вже можна було відновити.
Можно 2 вопроса? 1. Вы когда-нибудь на нормальном заводе бывали? Хотя бы заходили? 2. Вы в армии служили? Хотя бы рядовым? Вы как-то очень легко решаете проблемы производства и вопросы стратегии, не говоря уже о тактике.
Schmit написав:.......... Знову провокації, знову піддавки України, так ніби у нас не війна, а АТО якесь 14-го року. Та бачите колони на території ворога чи якесь скупчення техніки, дістаєте - розхерачте і мовчіть, але ні. Не дозволяють партнери - потрібно з ними краще працювати або своїми Вільхами стріляти. Для першого сексологиням не вистачає професіоналізму, а друге саботувалось з 19 по 22-й роки. Хоча за цілий рік виробництва вже можна було відновити.
Можно 2 вопроса? 1. Вы когда-нибудь на нормальном заводе бывали? Хотя бы заходили? 2. Вы в армии служили? Хотя бы рядовым? Вы как-то очень легко решаете проблемы производства и вопросы стратегии, не говоря уже о тактике.
Не з нуля ж робити. Тим більше все було в наявності, не вистачало політичної волі і фінансування. Що там з розмінуванням Чонгару? Є думки? На якому заводі потрбіно було працювати? Як Київ обороняли? Підривом мостів та цивільними Бучі/Ірпеня?
з.і. іранські мопеди з івна і палок літають, і це не "космічна держава"
Я тільки це перенесу з валютної гілки, а далі... пробуйте мене "тягнути за язика"))
Успіх написав:Ще б багато написав - та це оф-топ, то мабуть, напишу на "військовій гілці". Просто... був би позитив, то написав би його тут.. а так, то не хочеться писати... Як каже наш новий комбат до всіх - "Що? - за рік часу вже весь патріотизм вивітрився? А я так і знав... що пройде рік і почнеться..." Все, далі - не продовжую(про що саме він говорив)
Але, мабуть, краще цю тему не розвивати...
Просто... вже так все накипіло, що просто пздц!
Рік минає - а влада, так і не подумала за простих солдат... Нажаль.
Schmit написав:.......... Знову провокації, знову піддавки України, так ніби у нас не війна, а АТО якесь 14-го року. Та бачите колони на території ворога чи якесь скупчення техніки, дістаєте - розхерачте і мовчіть, але ні. Не дозволяють партнери - потрібно з ними краще працювати або своїми Вільхами стріляти. Для першого сексологиням не вистачає професіоналізму, а друге саботувалось з 19 по 22-й роки. Хоча за цілий рік виробництва вже можна було відновити.
Можно 2 вопроса? 1. Вы когда-нибудь на нормальном заводе бывали? Хотя бы заходили? 2. Вы в армии служили? Хотя бы рядовым?
1. Залежно від того, що ви розумієте під "нормальним" заводом. Напевно з сертифікатом ISO? 2. "Не мужил – не служик!".
ЛАД написав:Вы как-то очень легко решаете проблемы производства и вопросы стратегии, не говоря уже о тактике.