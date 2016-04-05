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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3615361636173618>
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 12:16

Kudrjavuy
Нельзя же всерьез воспринимать высказывания политиков)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 12:31

  Ukrainian написав:
  ЛАД написав:Напомню, что при прогнозах падения ВВП РФ в 2022 до 30% фактическое падение по оценке составило 2,1%.

Хто рахував ? Папір усе стерпит. Дефіцит бюджету рашки тільки за січень 25 млрд дол

Дефіцит бюджету рашки рахували ті ж самі, що і падіння ВВП.
І Дефіцит бюджету в січні 2023, а падіння ВВП за 2022.
Що буде в 2023, подивимось.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 12:36

  Камикадзе написав:
  ЛАД написав:Напомню, что при прогнозах падения ВВП РФ в 2022 до 30% фактическое падение по оценке составило 2,1%.


Прогноз минэконом рф на 2022 был 3% рост.
Эксперты прогнозировали путину в случае сво РОСТ ВВП до 30% за счет военных заказов и присоеденения новых территорий.

Но прогноз для войны - дело неблагодарное: писец подкрадается незаметно.
ВВП Германии (млрд.дол)
1938 - 351; 1939 - 384; 1940 - 387; 1941 - 412; 1942 - 417; 1943 - 426; 1944 - 437; 1945 - 310

Прогноз минэконом рф на 2022 был до начала "СВО".
После начала войны и введения санкций прогнозы резко поменялись и были самые мрачные.
ВВП Германии по Вашим цифрам, думаю, объясняется ростом военного производства. В РФ пока сильного роста военпрома не было.

Дюрі-бачі это ответ и Вам. При прочих равных (а пока примерно так и есть) можно судить и по ВВП.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 12:46

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Знову провокації, знову піддавки України, так ніби у нас не війна, а АТО якесь 14-го року.
Та бачите колони на території ворога чи якесь скупчення техніки, дістаєте - розхерачте і мовчіть, але ні.
Не дозволяють партнери - потрібно з ними краще працювати або своїми Вільхами стріляти

Забули шмідта з мухою спитатися, що їм робити... І найголовніше - забули відзвітувати вам...

Ви праві, не потрібно слухати пересічних, особливо порохоботів, які у 2019 попереджали, що буде срака, а у відповідь - "та шо ви понімаєте, кляті порохоботи", "хуже нє будет", "хоть посмеемся"...
Ну як, смішно тепер?
Але ж не слухали навіть партнерів, на допомогу яких зараз уповають.Як українців (не) попереджали про російське вторгнення
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 12:50

  GALeon написав:...........
Похоже, решение в кремле по Молдове окончательно принято и россиян совершенно не смущает, что их группировка в данном регионе находится в изоляции и в случае обращения Кишинёва к Киеву за помощью превращается в кружок суицидников", - військовий експерт Олександр Коваленко

Уже говорилось - слишком много развелось болтунов.
Особенно, если учесть, что там практически нет никакой "группировки" росс. армии.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 12:53

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Знову провокації, знову піддавки України, так ніби у нас не війна, а АТО якесь 14-го року.
Та бачите колони на території ворога чи якесь скупчення техніки, дістаєте - розхерачте і мовчіть, але ні.
Не дозволяють партнери - потрібно з ними краще працювати або своїми Вільхами стріляти

Забули спитатися, що їм робити... І найголовніше - забули відзвітувати вам...

партнери забороняють,
тільки на території неньки, і то до 80км.,
не вистачало їм ще "запалити Європу"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:08

  Schmit написав:..........
Знову провокації, знову піддавки України, так ніби у нас не війна, а АТО якесь 14-го року.
Та бачите колони на території ворога чи якесь скупчення техніки, дістаєте - розхерачте і мовчіть, але ні.
Не дозволяють партнери - потрібно з ними краще працювати або своїми Вільхами стріляти. Для першого сексологиням не вистачає професіоналізму, а друге саботувалось з 19 по 22-й роки. Хоча за цілий рік виробництва вже можна було відновити.

Можно 2 вопроса?
1. Вы когда-нибудь на нормальном заводе бывали? Хотя бы заходили?
2. Вы в армии служили? Хотя бы рядовым?
Вы как-то очень легко решаете проблемы производства и вопросы стратегии, не говоря уже о тактике. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:14

  ЛАД написав:
  Schmit написав:..........
Знову провокації, знову піддавки України, так ніби у нас не війна, а АТО якесь 14-го року.
Та бачите колони на території ворога чи якесь скупчення техніки, дістаєте - розхерачте і мовчіть, але ні.
Не дозволяють партнери - потрібно з ними краще працювати або своїми Вільхами стріляти. Для першого сексологиням не вистачає професіоналізму, а друге саботувалось з 19 по 22-й роки. Хоча за цілий рік виробництва вже можна було відновити.

Можно 2 вопроса?
1. Вы когда-нибудь на нормальном заводе бывали? Хотя бы заходили?
2. Вы в армии служили? Хотя бы рядовым?
Вы как-то очень легко решаете проблемы производства и вопросы стратегии, не говоря уже о тактике. :)

Не з нуля ж робити.
Тим більше все було в наявності, не вистачало політичної волі і фінансування.
Що там з розмінуванням Чонгару? Є думки? На якому заводі потрбіно було працювати?
Як Київ обороняли? Підривом мостів та цивільними Бучі/Ірпеня?

з.і.
іранські мопеди з івна і палок літають, і це не "космічна держава"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:25

"Вивітрювання патріотизму"© - чули про таке?

Я тільки це перенесу з валютної гілки, а далі... пробуйте мене "тягнути за язика"))
  Успіх написав:Ще б багато написав - та це оф-топ, то мабуть, напишу на "військовій гілці".
Просто... був би позитив, то написав би його тут.. а так, то не хочеться писати...
Як каже наш новий комбат до всіх - "Що? - за рік часу вже весь патріотизм вивітрився? А я так і знав... що пройде рік і почнеться..."
Все, далі - не продовжую(про що саме він говорив)


Але, мабуть, краще цю тему не розвивати...

Просто... вже так все накипіло, що просто пздц!

Рік минає - а влада, так і не подумала за простих солдат... Нажаль.
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:31

  ЛАД написав:
  Schmit написав:..........
Знову провокації, знову піддавки України, так ніби у нас не війна, а АТО якесь 14-го року.
Та бачите колони на території ворога чи якесь скупчення техніки, дістаєте - розхерачте і мовчіть, але ні.
Не дозволяють партнери - потрібно з ними краще працювати або своїми Вільхами стріляти. Для першого сексологиням не вистачає професіоналізму, а друге саботувалось з 19 по 22-й роки. Хоча за цілий рік виробництва вже можна було відновити.

Можно 2 вопроса?
1. Вы когда-нибудь на нормальном заводе бывали? Хотя бы заходили?
2. Вы в армии служили? Хотя бы рядовым?

1. Залежно від того, що ви розумієте під "нормальним" заводом. Напевно з сертифікатом ISO? :mrgreen:
2. "Не мужил – не служик!".
  ЛАД написав:Вы как-то очень легко решаете проблемы производства и вопросы стратегии, не говоря уже о тактике. :)

А ви все невиправдано ускладнюєте.
Schmit
 
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