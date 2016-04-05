Рік минає - а влада, так і не подумала за простих солдат... Нажаль.
Що саме, крім відпустки, тобі не вистачає? Як потрібно подбати?
Тобі дають майже 3 куе щомісяця. Ти здатний з побратимами кинути по 5 т грн в місяць і купити генератор, відбійний молоток. кілька каністр бензину? З наступної зп ще скинути 5 кгрн і ще купити нанербхідніше? Щоб полегшити собі життя. Держава віддає фактично останнє. В обласних центрах зарплата 10 кгрн - це відмінно! А в магазині на чек в 1 т грн виходиш з магазину з дегким пакетом. І ці люди ще з кожної зп донатять на ЗСУ. А від те е тільки і чути, як тобі не додають жир в масло.
США в рамках нового пакета военной помощи передадут Украине авиабомбы JDAM (Joint Direct Attack Munition) с GPS-наведением, пишет Bloomberg. По данным издания, Пентагон пока официально не признал эту информацию. Однако два источника, имеющих отношение к американской оборонной сфере, подтвердили, что речь идет об оружии увеличенной дальности.
Бомба может быть прикреплена к неуправляемым снарядам весом от пятисот до двух тысяч фунтов. Такие бомбы используются американскими ВВС и ВМС, также они есть на вооружении более чем в 26 странах.
з.і. іранські мопеди з івна і палок літають, і це не "космічна держава"
Що ти зробив, щоб з’явився мопед? Написав ПО для нього? Зробив ескіз? Задонатив тим, хто це робить? Хто ця «держава». яка має щось зробити для тебе? А ти не держава? Ти хоч щось зробив для перемоги? Особисто.
В чём он прав, что на данное время, круглосуточно под Угледаром "дискотека" от тяжелого. Марьянка - волнами. Авдеевка - волнами. Вернее захлёбываются по взрослому и накапливают силы вновь. Бахмут(Артёмовск) давят словно зверь, почуявший кровь. Кременная - Белогоровка - давят, ищут слабое место, техники нагнали...
Звідки ця інформація? Інсайд, ЗМІ, на власні очі всюди побули?
Что интересно, Вы забыли о сути озвученного тем же Луценко в первую очередь О... "Коле - котлете" У ннего, я так понимаю, произошло понимание реальности? Или Генпрокурору "бывшему", реальность не приходила в голову ранее?
Успіх написав:Я тільки це перенесу з валютної гілки, а далі... пробуйте мене "тягнути за язика"))
Успіх написав:Ще б багато написав - та це оф-топ, то мабуть, напишу на "військовій гілці". Просто... був би позитив, то написав би його тут.. а так, то не хочеться писати... Як каже наш новий комбат до всіх - "Що? - за рік часу вже весь патріотизм вивітрився? А я так і знав... що пройде рік і почнеться..." Все, далі - не продовжую(про що саме він говорив)
Але, мабуть, краще цю тему не розвивати...
Просто... вже так все накипіло, що просто пздц!
Рік минає - а влада, так і не подумала за простих солдат... Нажаль.
"Слуга народа" Трухин написал заявление о составлении мандата. ДОКУМЕНТ Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Нардеп "Слуги народа" Александр Трухин, подозреваемый в попытке дать полицейскому взятки, написал заявление о составлении мандата. Источник: https://censor.net/ru/n3401654
Вероятно не прошло и года? А срок исковой давности истёк? А "крыша" успела всё вывести? ...................................... - А Вы, говорите "Не думают"...
В Минобороны России подтвердили падение военного самолета в Белгородской области. Об этом пишет 23 февраля РИА Новости со ссылкой на ведомство.
По данным министерства, В Минобороны России подтвердили падение военного самолета в Белгородской области. Об этом пишет 23 февраля РИА Новости со ссылкой на ведомство.
По данным министерства, штурмовик потерпел крушение, возвращаясь на аэродром базирования после выполнения боевой задачи.
Летчик Су-25 погиб. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет, добавили в Минобороны. Вероятной причиной катастрофы в ведомстве называют техническую неисправность.
О крушении утром 23 февраля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, самолет упал в Валуйском городском округе.штурмовик потерпел крушение, возвращаясь на аэродром базирования после выполнения боевой задачи.
Летчик Су-25 погиб. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет, добавили в Минобороны. Вероятной причиной катастрофы в ведомстве называют техническую неисправность.
О крушении утром 23 февраля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, самолет упал в Валуйском городском округе.
Рік минає - а влада, так і не подумала за простих солдат... Нажаль.
Що саме, крім відпустки, тобі не вистачає? Як потрібно подбати?
Тобі дають майже 3 куе щомісяця. Ти здатний з побратимами кинути по 5 т грн в місяць і купити генератор, відбійний молоток. кілька каністр бензину? З наступної зп ще скинути 5 кгрн і ще купити нанербхідніше? Щоб полегшити собі життя. Держава віддає фактично останнє. В обласних центрах зарплата 10 кгрн - це відмінно! А в магазині на чек в 1 т грн виходиш з магазину з дегким пакетом. І ці люди ще з кожної зп донатять на ЗСУ. А від те е тільки і чути, як тобі не додають жир в масло.