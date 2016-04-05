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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 36163617361836193620>
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:39

Успіх ,
Рік минає - а влада, так і не подумала за простих солдат... Нажаль.



Що саме, крім відпустки, тобі не вистачає? Як потрібно подбати?

Тобі дають майже 3 куе щомісяця. Ти здатний з побратимами кинути по 5 т грн в місяць і купити генератор, відбійний молоток. кілька каністр бензину? З наступної зп ще скинути 5 кгрн і ще купити нанербхідніше? Щоб полегшити собі життя. Держава віддає фактично останнє. В обласних центрах зарплата 10 кгрн - це відмінно! А в магазині на чек в 1 т грн виходиш з магазину з дегким пакетом. І ці люди ще з кожної зп донатять на ЗСУ. А від те е тільки і чути, як тобі не додають жир в масло.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:41

США в рамках нового пакета военной помощи передадут Украине авиабомбы JDAM (Joint Direct Attack Munition) с GPS-наведением, пишет Bloomberg. По данным издания, Пентагон пока официально не признал эту информацию. Однако два источника, имеющих отношение к американской оборонной сфере, подтвердили, что речь идет об оружии увеличенной дальности.

Бомба может быть прикреплена к неуправляемым снарядам весом от пятисот до двух тысяч фунтов. Такие бомбы используются американскими ВВС и ВМС, также они есть на вооружении более чем в 26 странах.


vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:42

flyman ,



з.і.
іранські мопеди з івна і палок літають, і це не "космічна держава"




Що ти зробив, щоб з’явився мопед? Написав ПО для нього? Зробив ескіз? Задонатив тим, хто це робить?
Хто ця «держава». яка має щось зробити для тебе? А ти не держава?
Ти хоч щось зробив для перемоги? Особисто.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:44

  Hotab написав:
  Kudrjavuy написав:
  Schmit написав:


  alibob написав:"Залужний призначив колишнього генпрокурора, капітана Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів"

https://t.me/c/1686929119/31877

Вже капітан, а пішов простим солдатом!


В чём он прав, что на данное время, круглосуточно под Угледаром "дискотека" от тяжелого.
Марьянка - волнами.
Авдеевка - волнами. Вернее захлёбываются по взрослому и накапливают силы вновь.
Бахмут(Артёмовск) давят словно зверь, почуявший кровь.
Кременная - Белогоровка - давят, ищут слабое место, техники нагнали...


Звідки ця інформація? Інсайд, ЗМІ, на власні очі всюди побули?

Что интересно, Вы забыли о сути озвученного тем же Луценко в первую очередь :!:
О... "Коле - котлете" :!:
У ннего, я так понимаю, произошло понимание реальности? Или Генпрокурору "бывшему", реальность не приходила в голову ранее? :shock:
  Успіх написав:Я тільки це перенесу з валютної гілки, а далі... пробуйте мене "тягнути за язика"))
  Успіх написав:Ще б багато написав - та це оф-топ, то мабуть, напишу на "військовій гілці".
Просто... був би позитив, то написав би його тут.. а так, то не хочеться писати...
Як каже наш новий комбат до всіх - "Що? - за рік часу вже весь патріотизм вивітрився? А я так і знав... що пройде рік і почнеться..."
Все, далі - не продовжую(про що саме він говорив)


Але, мабуть, краще цю тему не розвивати...

Просто... вже так все накипіло, що просто пздц!

Рік минає - а влада, так і не подумала за простих солдат... Нажаль.

Вы, более, чем НЕПРАВЫ!
Смотрите:
Врачи из 5 медучреждений и ВВК штамповали в Киеве мужчинам "диагнозы" для выезда за границу. ФОТОрепортаж Источник: https://censor.net/ru/p3401624

- ...
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Вероятно не прошло и года?
А срок исковой давности истёк?
А "крыша" успела всё вывести?
......................................
- А Вы, говорите "Не думают"...
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:46

В Минобороны России подтвердили падение военного самолета в Белгородской области. Об этом пишет 23 февраля РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным министерства, В Минобороны России подтвердили падение военного самолета в Белгородской области. Об этом пишет 23 февраля РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным министерства, штурмовик потерпел крушение, возвращаясь на аэродром базирования после выполнения боевой задачи.

Летчик Су-25 погиб. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет, добавили в Минобороны. Вероятной причиной катастрофы в ведомстве называют техническую неисправность.

О крушении утром 23 февраля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, самолет упал в Валуйском городском округе.штурмовик потерпел крушение, возвращаясь на аэродром базирования после выполнения боевой задачи.

Летчик Су-25 погиб. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет, добавили в Минобороны. Вероятной причиной катастрофы в ведомстве называют техническую неисправность.

О крушении утром 23 февраля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, самолет упал в Валуйском городском округе.

https://www.fontanka.ru/2023/02/23/72086075/
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:50

Прихожин випросив літаки з «залізного ряду» ( списані) і знайшов пілотів на пенсії. Авіатехніка без належного обслуговування, пілоти не відновлені як має бути. Результат передбачуваний.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:51

  Hotab написав:Успіх ,
Рік минає - а влада, так і не подумала за простих солдат... Нажаль.



Що саме, крім відпустки, тобі не вистачає? Як потрібно подбати?

Тобі дають майже 3 куе щомісяця. Ти здатний з побратимами кинути по 5 т грн в місяць і купити генератор, відбійний молоток. кілька каністр бензину? З наступної зп ще скинути 5 кгрн і ще купити нанербхідніше? Щоб полегшити собі життя. Держава віддає фактично останнє. В обласних центрах зарплата 10 кгрн - це відмінно! А в магазині на чек в 1 т грн виходиш з магазину з дегким пакетом. І ці люди ще з кожної зп донатять на ЗСУ. А від те е тільки і чути, як тобі не додають жир в масло.

Хай банят, ...
- НО пост более, чем некорректен. :evil:
Лучше было указать: https://jurliga.ligazakon.net/ru/news/2 ... v-i-ratsiy
Что официально подписано Президентом.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:53

  Hotab написав:Прихожин випросив літаки з «залізного ряду» ( списані) і знайшов пілотів на пенсії. Авіатехніка без належного обслуговування, пілоти не відновлені як має бути. Результат передбачуваний.


Пишуть, що ювілейний - https://defence-ua.com/news/jak_rf_ne_m ... 10735.html
V2
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:56

V2 , відверто кажучи, я б таке і не рахував. А то вийде, що зіб’ємо більше, ніж у них на озброєнні. Там ні літаки, ні пілоти часто не стройові.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:57

  Hotab написав:Прихожин випросив літаки з «залізного ряду» ( списані) і знайшов пілотів на пенсії. Авіатехніка без належного обслуговування, пілоти не відновлені як має бути. Результат передбачуваний.

Он бы еще орудия из железного ряда выпросил и снаряды к ним, чтобы через пять выстрелов они сами свою позицию подрывали.
antey1969
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