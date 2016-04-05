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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3617361836193620>
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:57

  Schmit написав:
  Schmit написав:Не дозволяють партнери - потрібно з ними краще працювати або своїми Вільхами стріляти. Для першого сексологиням не вистачає професіоналізму, а друге саботувалось з 19 по 22-й роки. Хоча за цілий рік виробництва вже можна було відновити.

  ЛАД написав:Вы как-то очень легко решаете проблемы производства и вопросы стратегии, не говоря уже о тактике. :)

А ви все невиправдано ускладнюєте.

Ми рік не можемо налагодити виробництво снарядів, а ви говорите про Вільхи...!!
Хоч снаряди - це достатньо примітивні вироби.
Налагодження масового(конвеєрного) виробництва це все-таки досить складно.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 13:59

  Hotab написав:.....
В обласних центрах зарплата 10 кгрн - це відмінно!
.......

Ще й не завжди знайдеш ту роботу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:02

Втомились за рік? Не видумуйте! Х#рачте ще 2-3роки!))

  Hotab написав:Успіх ,
Рік минає - а влада, так і не подумала за простих солдат... Нажаль.



Що саме, крім відпустки, тобі не вистачає? Як потрібно подбати?

Тобі дають майже 3 куе щомісяця. Ти здатний з побратимами кинути по 5 т грн в місяць і купити генератор, відбійний молоток. кілька каністр бензину? З наступної зп ще скинути 5 кгрн і ще купити нанербхідніше? Щоб полегшити собі життя. Держава віддає фактично останнє. В обласних центрах зарплата 10 кгрн - це відмінно! А в магазині на чек в 1 т грн виходиш з магазину з дегким пакетом. І ці люди ще з кожної зп донатять на ЗСУ. А від те е тільки і чути, як тобі не додають жир в масло.

  Kudrjavuy написав:Вы, более, чем НЕПРАВЫ!

Хмммммм... - а це ж я тільки озвучив слова комбата про "вивітрювання патріотизму"...
Що б було - якби я таке міг подумати?
Та це ж - жахливий жах! :shock: 8) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:05

  Hotab написав:Прихожин випросив літаки з «залізного ряду» ( списані) і знайшов пілотів на пенсії. Авіатехніка без належного обслуговування, пілоти не відновлені як має бути. Результат передбачуваний.

Т.Е.
Перспектив увидеть восстановленные МИГ-25, или новую машину, на его базе у нас нет?

Раньше увидим F-16? или "Мираж"
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:11

Думаєте, що щастя НЕ в грошах, а в їх кількості? Помиляєтесь

Щось "весело", коли тебе/твоїх побратимів не розуміють...
Як от офіцер до комбата казав(я це вже тут писав) - та нехай він няньку за 20К найме для своєї мами, а ще 80К з тої премії - йому ще залишиться! А він ЧОМУСЬ так не хоче, а хоче все одно звільнитись?

Та бо НЕ ВСЕ вимірюється кількістю грошей!!!
Свободу - не купити!!!
Любов до рідних/близьких - теж!
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:12

‼Российское нападение отбросило Украину на 15 лет в вопросе преодоления бедности, — представитель Всемирного банка

Еще 8 миллионов украинцев оказались за чертой бедности. Однако эти цифры могли бы быть больше, если бы не проведенные Украиной реформы накануне войны. Эти же реформы помогут быстро восстановиться



vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:17

Успіх
Можно понять Вашу усталость и, соответственно, настроение.
Рік минає - а влада, так і не подумала за простих солдат... Нажаль.

Но присоединюсь к вопросу что вы хотите, кроме отпуска?
Как влада должна была подумать о простых солдатах?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:22

Kudrjavuy ,



Перспектив увидеть восстановленные МИГ-25, или новую машину, на его базе у нас нет?



У кого «у нас»??
Ви де і хто?? А то ви у вікна бачите фронт 500 км своїми очима, я гублюсь в здогадках.
В Україні нема ніде МіГ-25 в залізних рядах. Не кажучи вже, що і запчастин до них для відновлення не було б де взяти. Навіть якби були самі машини.

Успіх, ти ж періодично відходиш від передової в тил на 30 + км. Ти можеш дати дружині грошей на квиток в Мико? І попроситись у комбата на ніч/другу на відновлення втрачених навичок до неї?? Чи ти все на депозит, на життя не вистачає?? ЗСУ - це поки що і є твоє життя. Не економ, а живи.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:31

Все ж дуже просто!©

  ЛАД написав:Успіх
Можно понять Вашу усталость и, соответственно, настроение.
Рік минає - а влада, так і не подумала за простих солдат... Нажаль.

Но присоединюсь к вопросу что вы хотите, кроме отпуска?
Как влада должна была подумать о простых солдатах?

Нічого такого))
Прості речі :D
Регулярні відпустки(4рази на рік по 10днів), або звільнення/ротація додому(назавжди, або мінімум на пів року)
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:40

  Успіх написав:Нічого такого))
Прості речі :D
Регулярні відпустки(4рази на рік по 10днів), або звільнення/ротація додому(назавжди, або мінімум на пів року)

Тю я думал, вы хотите как минимум многоженство, чтобы было на кого тратить миллионы
vitaliian
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