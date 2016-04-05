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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 23 лют, 2023 13:57
Schmit написав: Schmit написав:
Не дозволяють партнери - потрібно з ними краще працювати або своїми Вільхами стріляти. Для першого сексологиням не вистачає професіоналізму, а друге саботувалось з 19 по 22-й роки. Хоча за цілий рік виробництва вже можна було відновити.
ЛАД написав:
Вы как-то очень легко решаете проблемы производства и вопросы стратегии, не говоря уже о тактике.
А ви все невиправдано ускладнюєте.
Ми рік не можемо налагодити виробництво снарядів, а ви говорите про Вільхи...!!
Хоч снаряди - це достатньо примітивні вироби.
Налагодження масового(конвеєрного) виробництва це все-таки досить складно.
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Додано: Чет 23 лют, 2023 13:59
Hotab написав:
.....
В обласних центрах зарплата 10 кгрн - це відмінно!
.......
Ще й не завжди знайдеш ту роботу.
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Додано: Чет 23 лют, 2023 14:02
Hotab написав:Успіх
,
Рік минає - а влада, так і не подумала за простих солдат... Нажаль.
Що саме, крім відпустки, тобі не вистачає? Як потрібно подбати?
Тобі дають майже 3 куе щомісяця. Ти здатний з побратимами кинути по 5 т грн в місяць і купити генератор, відбійний молоток. кілька каністр бензину? З наступної зп ще скинути 5 кгрн і ще купити нанербхідніше? Щоб полегшити собі життя. Держава віддає фактично останнє. В обласних центрах зарплата 10 кгрн - це відмінно! А в магазині на чек в 1 т грн виходиш з магазину з дегким пакетом. І ці люди ще з кожної зп донатять на ЗСУ. А від те е тільки і чути, як тобі не додають жир в масло.
Kudrjavuy написав:
Вы, более, чем НЕПРАВЫ!
Хмммммм... - а це ж я тільки озвучив слова комбата про "вивітрювання патріотизму"...
Що б було - якби я таке міг подумати?
Та це ж - жахливий жах!
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Додано: Чет 23 лют, 2023 14:05
Hotab написав:
Прихожин випросив літаки з «залізного ряду» ( списані) і знайшов пілотів на пенсії. Авіатехніка без належного обслуговування, пілоти не відновлені як має бути. Результат передбачуваний.
Т.Е.
Перспектив увидеть восстановленные МИГ-25, или новую машину, на его базе у нас нет?
Раньше увидим F-16? или "Мираж"
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Додано: Чет 23 лют, 2023 14:11
Щось "весело", коли тебе/твоїх побратимів не розуміють...
Як от офіцер до комбата казав(я це вже тут писав) - та нехай він няньку за 20К найме для своєї мами, а ще 80К з тої премії - йому ще залишиться! А він ЧОМУСЬ так не хоче, а хоче все одно звільнитись?
Та бо НЕ ВСЕ вимірюється кількістю грошей!!!
Свободу - не купити!!!
Любов до рідних/близьких - теж!
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Додано: Чет 23 лют, 2023 14:12
‼Российское нападение отбросило Украину на 15 лет в вопросе преодоления бедности, — представитель Всемирного банка
Еще 8 миллионов украинцев оказались за чертой бедности. Однако эти цифры могли бы быть больше, если бы не проведенные Украиной реформы накануне войны. Эти же реформы помогут быстро восстановиться
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Додано: Чет 23 лют, 2023 14:17
Успіх
Можно понять Вашу усталость и, соответственно, настроение.
Рік минає - а влада, так і не подумала за простих солдат... Нажаль.
Но присоединюсь к вопросу что вы хотите, кроме отпуска?
Как влада должна была подумать о простых солдатах?
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Додано: Чет 23 лют, 2023 14:22
Kudrjavuy
,
Перспектив увидеть восстановленные МИГ-25, или новую машину, на его базе у нас нет?
У кого «у нас»??
Ви де і хто?? А то ви у вікна бачите фронт 500 км своїми очима, я гублюсь в здогадках.
В Україні нема ніде МіГ-25 в залізних рядах. Не кажучи вже, що і запчастин до них для відновлення не було б де взяти. Навіть якби були самі машини.
Успіх, ти ж періодично відходиш від передової в тил на 30 + км. Ти можеш дати дружині грошей на квиток в Мико? І попроситись у комбата на ніч/другу на відновлення втрачених навичок до неї?? Чи ти все на депозит, на життя не вистачає?? ЗСУ - це поки що і є твоє життя. Не економ, а живи.
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Додано: Чет 23 лют, 2023 14:31
ЛАД написав:Успіх
Можно понять Вашу усталость и, соответственно, настроение.
Рік минає - а влада, так і не подумала за простих солдат... Нажаль.
Но присоединюсь к вопросу что вы хотите, кроме отпуска?
Как влада должна была подумать о простых солдатах?
Нічого такого))
Прості речі
Регулярні відпустки(4рази на рік по 10днів), або звільнення/ротація додому(назавжди, або мінімум на пів року)
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Додано: Чет 23 лют, 2023 14:40
Успіх написав:
Нічого такого))
Прості речі
Регулярні відпустки(4рази на рік по 10днів), або звільнення/ротація додому(назавжди, або мінімум на пів року)
Тю я думал, вы хотите как минимум многоженство, чтобы было на кого тратить миллионы
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