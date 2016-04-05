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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3617361836193620
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:50

  Успіх написав:
  ЛАД написав:Успіх
Можно понять Вашу усталость и, соответственно, настроение.
Рік минає - а влада, так і не подумала за простих солдат... Нажаль.

Но присоединюсь к вопросу что вы хотите, кроме отпуска?
Как влада должна была подумать о простых солдатах?

Нічого такого))
Прості речі :D
Регулярні відпустки(4рази на рік по 10днів), або звільнення/ротація додому(назавжди, або мінімум на пів року)

Ну, отпуска, вроде начали давать, судя по тому, что пишете и Вы, и Bobua, freeze. Не очень часто, но всё же. Может, наладится и чаще.
Второй вариант вряд ли получится. Тут, скорее, надо надеяться на окончание войны. Война штука тяжёлая. По-моему, это до сих пор не все осознали.
Поэтому я когда-то писал, что основная претензия у меня к Зеленскому, что он, по-моему, не всё сделал для предотвращения войны. Возможно, не прав.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:52

В первые дни вторжения в Украину российские войска сбили несколько собственных самолетов — FT

Об этом говорится в статье Financial Times, выпущенной к годовщине российского вторжения в Украину. По словам одного из американских чиновников, с которыми удалось поговорить изданию, количество сбитых по ошибке российских самолетов не исчисляется «двузначными цифрами», но таких случаев был «не один и не два».

«Огня по своим было много», — добавил он, предположив, что к началу вторжения у россиян «не было пилотов с боевым опытом, которые были бы готовы летать над Украиной и рисковать собственными жизнями в этой сумасшедшей обстановке».

Газета со ссылкой на слова собеседников утверждает, что в результате огня по своим Россия потеряла пилотов, у которых был опыт боевых операций с привлечением сухопутных войск. При этом, точное число потерь авторы статьи не называют.

vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:58

  flyman написав:з.і.
іранські мопеди з івна і палок літають, і це не "космічна держава"

мопеды разрабатывает не Иран, да и производит не Иран, только собирает
собственно как и морские беспилотники
без серьзного научного бекграунда такое не создается
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:00

Тут последнее время некоторые уже поют почти отходную росс. армии, считают, как мало осталось у них ракет, снарядов и пр. И рассказывают о том, что и ЯО у них, скорее всего, не годное.
В 2023 году, по словам главы государства, на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжёлой ракетой. Также продолжится серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнутся массовые поставки ракет морского базирования «Циркон».

С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера «Император Александр III» доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%, заявил Путин

https://www.fontanka.ru/2023/02/23/72085673/
Понятно, что Путину верить особо нельзя, но это похоже на правду.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:04

  andrijk777 написав:
  Schmit написав:
  Schmit написав:Не дозволяють партнери - потрібно з ними краще працювати або своїми Вільхами стріляти. Для першого сексологиням не вистачає професіоналізму, а друге саботувалось з 19 по 22-й роки. Хоча за цілий рік виробництва вже можна було відновити.

  ЛАД написав:Вы как-то очень легко решаете проблемы производства и вопросы стратегии, не говоря уже о тактике. :)

А ви все невиправдано ускладнюєте.

Ми рік не можемо налагодити виробництво снарядів, а ви говорите про Вільхи...!!
Хоч снаряди - це достатньо примітивні вироби.
Налагодження масового(конвеєрного) виробництва це все-таки досить складно.

Як не можемо? На марафоні ж заявляли, що 152-і вже виготовляємо. Знову збрехали?
Про Вільхи нагадую, ракети вже вигоовлялись, ще до 2019 року, то ж важкі етапи проектування/випробувань/допрацювань пройдені і якщо флешка з 3Д моделями і документацією не згоріла, відновити виробництво за цілий рік це не надпроблема, як уявляє ЛАД.
Неможливо/важко в Україні, то є союзники.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:08

Да, тут меня периодически упрекают за цитаты из Фонтанки.
Почитайте их отчёт о "патриотическом" митинге 22 числа - https://www.fontanka.ru/2023/02/22/72085229/. По-моему, явно чувствуется отрицательное отношение, хотя, конечно, и не явное - открыто высказаться нельзя.
Кстати,
Первым слово для поздравлений предоставили участнику боевых действий с августа по октябрь 2022 года — к собравшимся обратился молодой человек по фамилии Бондаренко.

Это к нац. вопросу и "лишним хромосомам".
Ещё интересно комментарии к статье о докладе Путина - https://www.fontanka.ru/2023/02/21/72080204/all.comments.html/. Понятно, что Питер не Россия, но всё же.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:17

  Schmit написав:
  andrijk777 написав:.........
Налагодження масового(конвеєрного) виробництва це все-таки досить складно.

Як не можемо? На марафоні ж заявляли, що 152-і вже виготовляємо. Знову збрехали?
Про Вільхи нагадую, ракети вже вигоовлялись, ще до 2019 року, то ж важкі етапи проектування/випробувань/допрацювань пройдені і якщо флешка з 3Д моделями і документацією не згоріла, відновити виробництво за цілий рік це не надпроблема, як уявляє ЛАД.
Неможливо/важко в Україні, то є союзники.

Подтверждаете, что Вы крайне далеки от производства.
Не надпроблема сделать 1-2- несколько штук. Массовое производство это другой вопрос. В РФ налажено серийное производство ракет, тем не менее выпустить достаточное количество они не могут. При том, что их не бомбят.
"є союзники" - так они нам и поставляют, что могут/хотят. Своего производства. Зачем им осваивать ещё и наше? Тем более, не знаю, лучше ли наше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:25

За крок до перевороту думок©

  Hotab написав:Успіх, ти ж періодично відходиш від передової в тил на 30 + км. Ти можеш дати дружині грошей на квиток в Мико? І попроситись у комбата на ніч/другу на відновлення втрачених навичок до неї?? Чи ти все на депозит, на життя не вистачає?? ЗСУ - це поки що і є твоє життя. Не економ, а живи.

Що ти тільки про кекс і про кекс))
Як казала Флер - "Не кексом єдиним..."© - ну чи щось подібне казала))
ДІТИ!!!
ХОЧЕТЬСЯ БУТИ БІЛЯ ДІТЕЙ!
А ДІТИ - ХОЧУТЬ ТАТА!
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