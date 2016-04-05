RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 36183619362036213622>
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:50

  Успіх написав:
  ЛАД написав:Успіх
Можно понять Вашу усталость и, соответственно, настроение.
Рік минає - а влада, так і не подумала за простих солдат... Нажаль.

Но присоединюсь к вопросу что вы хотите, кроме отпуска?
Как влада должна была подумать о простых солдатах?

Нічого такого))
Прості речі :D
Регулярні відпустки(4рази на рік по 10днів), або звільнення/ротація додому(назавжди, або мінімум на пів року)

Ну, отпуска, вроде начали давать, судя по тому, что пишете и Вы, и Bobua, freeze. Не очень часто, но всё же. Может, наладится и чаще.
Второй вариант вряд ли получится. Тут, скорее, надо надеяться на окончание войны. Война штука тяжёлая. По-моему, это до сих пор не все осознали.
Поэтому я когда-то писал, что основная претензия у меня к Зеленскому, что он, по-моему, не всё сделал для предотвращения войны. Возможно, не прав.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23992
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:52

В первые дни вторжения в Украину российские войска сбили несколько собственных самолетов — FT

Об этом говорится в статье Financial Times, выпущенной к годовщине российского вторжения в Украину. По словам одного из американских чиновников, с которыми удалось поговорить изданию, количество сбитых по ошибке российских самолетов не исчисляется «двузначными цифрами», но таких случаев был «не один и не два».

«Огня по своим было много», — добавил он, предположив, что к началу вторжения у россиян «не было пилотов с боевым опытом, которые были бы готовы летать над Украиной и рисковать собственными жизнями в этой сумасшедшей обстановке».

Газета со ссылкой на слова собеседников утверждает, что в результате огня по своим Россия потеряла пилотов, у которых был опыт боевых операций с привлечением сухопутных войск. При этом, точное число потерь авторы статьи не называют.

vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16929
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2112 раз.
Подякували: 2995 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:58

  flyman написав:з.і.
іранські мопеди з івна і палок літають, і це не "космічна держава"

мопеды разрабатывает не Иран, да и производит не Иран, только собирает
собственно как и морские беспилотники
без серьзного научного бекграунда такое не создается
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5226
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:00

Тут последнее время некоторые уже поют почти отходную росс. армии, считают, как мало осталось у них ракет, снарядов и пр. И рассказывают о том, что и ЯО у них, скорее всего, не годное.
В 2023 году, по словам главы государства, на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжёлой ракетой. Также продолжится серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнутся массовые поставки ракет морского базирования «Циркон».

С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера «Император Александр III» доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%, заявил Путин

https://www.fontanka.ru/2023/02/23/72085673/
Понятно, что Путину верить особо нельзя, но это похоже на правду.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23992
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:04

  andrijk777 написав:
  Schmit написав:
  Schmit написав:Не дозволяють партнери - потрібно з ними краще працювати або своїми Вільхами стріляти. Для першого сексологиням не вистачає професіоналізму, а друге саботувалось з 19 по 22-й роки. Хоча за цілий рік виробництва вже можна було відновити.

  ЛАД написав:Вы как-то очень легко решаете проблемы производства и вопросы стратегии, не говоря уже о тактике. :)

А ви все невиправдано ускладнюєте.

Ми рік не можемо налагодити виробництво снарядів, а ви говорите про Вільхи...!!
Хоч снаряди - це достатньо примітивні вироби.
Налагодження масового(конвеєрного) виробництва це все-таки досить складно.

Як не можемо? На марафоні ж заявляли, що 152-і вже виготовляємо. Знову збрехали?
Про Вільхи нагадую, ракети вже вигоовлялись, ще до 2019 року, то ж важкі етапи проектування/випробувань/допрацювань пройдені і якщо флешка з 3Д моделями і документацією не згоріла, відновити виробництво за цілий рік це не надпроблема, як уявляє ЛАД.
Неможливо/важко в Україні, то є союзники.
Schmit
 
Повідомлень: 3486
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:08

Да, тут меня периодически упрекают за цитаты из Фонтанки.
Почитайте их отчёт о "патриотическом" митинге 22 числа - https://www.fontanka.ru/2023/02/22/72085229/. По-моему, явно чувствуется отрицательное отношение, хотя, конечно, и не явное - открыто высказаться нельзя.
Кстати,
Первым слово для поздравлений предоставили участнику боевых действий с августа по октябрь 2022 года — к собравшимся обратился молодой человек по фамилии Бондаренко.

Это к нац. вопросу и "лишним хромосомам".
Ещё интересно комментарии к статье о докладе Путина - https://www.fontanka.ru/2023/02/21/72080204/all.comments.html/. Понятно, что Питер не Россия, но всё же.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23992
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:17

  Schmit написав:
  andrijk777 написав:.........
Налагодження масового(конвеєрного) виробництва це все-таки досить складно.

Як не можемо? На марафоні ж заявляли, що 152-і вже виготовляємо. Знову збрехали?
Про Вільхи нагадую, ракети вже вигоовлялись, ще до 2019 року, то ж важкі етапи проектування/випробувань/допрацювань пройдені і якщо флешка з 3Д моделями і документацією не згоріла, відновити виробництво за цілий рік це не надпроблема, як уявляє ЛАД.
Неможливо/важко в Україні, то є союзники.

Подтверждаете, что Вы крайне далеки от производства.
Не надпроблема сделать 1-2- несколько штук. Массовое производство это другой вопрос. В РФ налажено серийное производство ракет, тем не менее выпустить достаточное количество они не могут. При том, что их не бомбят.
"є союзники" - так они нам и поставляют, что могут/хотят. Своего производства. Зачем им осваивать ещё и наше? Тем более, не знаю, лучше ли наше.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23992
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:25

За крок до перевороту думок©

  Hotab написав:Успіх, ти ж періодично відходиш від передової в тил на 30 + км. Ти можеш дати дружині грошей на квиток в Мико? І попроситись у комбата на ніч/другу на відновлення втрачених навичок до неї?? Чи ти все на депозит, на життя не вистачає?? ЗСУ - це поки що і є твоє життя. Не економ, а живи.

Що ти тільки про кекс і про кекс))
Як казала Флер - "Не кексом єдиним..."© - ну чи щось подібне казала))
ДІТИ!!!
ХОЧЕТЬСЯ БУТИ БІЛЯ ДІТЕЙ!
А ДІТИ - ХОЧУТЬ ТАТА!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4433
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 772 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Тут последнее время некоторые уже поют почти отходную росс. армии, считают, как мало осталось у них ракет, снарядов и пр. И рассказывают о том, что и ЯО у них, скорее всего, не годное.

Ну проблеми з БК є. Про це їхні воєнкори жаліються постійно. Та й наші пишуть, що кількість випущених снарядів зменшуєтсья.
По ракетам теж є проблеми. В перші 2 місяці стріяли по 800 ракет в місяць. Восени по 200 ракет в місяць. А в січні біля 100. В лютому до 50, але місяць ще не закінчився. Явна тенденція до зменшення.
Щодо "Сармата" - NT писали, що мали бути випробування в день приїзду Байдена в Київ. Судячи з усього - не дуже вдалі...
Щодо ядерної зброї в цілому - так, ядерні боєзаряди мають терміни придатності.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 23 лют, 2023 15:34, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1047
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:32

  Schmit написав:Як не можемо? На марафоні ж заявляли, що 152-і вже виготовляємо. Знову збрехали?
Про Вільхи нагадую, ракети вже вигоовлялись, ще до 2019 року, то ж важкі етапи проектування/випробувань/допрацювань пройдені і якщо флешка з 3Д моделями і документацією не згоріла, відновити виробництво за цілий рік це не надпроблема, як уявляє ЛАД.
Неможливо/важко в Україні, то є союзники.

Та не збрехали, просто виготовляють 1000, а треба 100 000.
Аналогічно Вільхи, зробили одну, треба десятки.
"етапи проектування/випробувань/допрацювань пройдені" - Ось те ЯК вони пройдені і покаже серійне виробництво. :D Судячи зі всього погано пройдені.
*союзники не зацікавлені в нашому(власному) виробництві, навіщо їм конкуренти?
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 23 лют, 2023 15:34, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4468
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 36183619362036213622>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 113043
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 482161
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4875
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.