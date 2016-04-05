В первые дни вторжения в Украину российские войска сбили несколько собственных самолетов — FT



Об этом говорится в статье Financial Times, выпущенной к годовщине российского вторжения в Украину. По словам одного из американских чиновников, с которыми удалось поговорить изданию, количество сбитых по ошибке российских самолетов не исчисляется «двузначными цифрами», но таких случаев был «не один и не два».



«Огня по своим было много», — добавил он, предположив, что к началу вторжения у россиян «не было пилотов с боевым опытом, которые были бы готовы летать над Украиной и рисковать собственными жизнями в этой сумасшедшей обстановке».



Газета со ссылкой на слова собеседников утверждает, что в результате огня по своим Россия потеряла пилотов, у которых был опыт боевых операций с привлечением сухопутных войск. При этом, точное число потерь авторы статьи не называют.



