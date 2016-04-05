ЛАД написав:Успіх Можно понять Вашу усталость и, соответственно, настроение.
Рік минає - а влада, так і не подумала за простих солдат... Нажаль.
Но присоединюсь к вопросу что вы хотите, кроме отпуска? Как влада должна была подумать о простых солдатах?
Нічого такого)) Прості речі Регулярні відпустки(4рази на рік по 10днів), або звільнення/ротація додому(назавжди, або мінімум на пів року)
Ну, отпуска, вроде начали давать, судя по тому, что пишете и Вы, и Bobua, freeze. Не очень часто, но всё же. Может, наладится и чаще. Второй вариант вряд ли получится. Тут, скорее, надо надеяться на окончание войны. Война штука тяжёлая. По-моему, это до сих пор не все осознали. Поэтому я когда-то писал, что основная претензия у меня к Зеленскому, что он, по-моему, не всё сделал для предотвращения войны. Возможно, не прав.
В первые дни вторжения в Украину российские войска сбили несколько собственных самолетов — FT
Об этом говорится в статье Financial Times, выпущенной к годовщине российского вторжения в Украину. По словам одного из американских чиновников, с которыми удалось поговорить изданию, количество сбитых по ошибке российских самолетов не исчисляется «двузначными цифрами», но таких случаев был «не один и не два».
«Огня по своим было много», — добавил он, предположив, что к началу вторжения у россиян «не было пилотов с боевым опытом, которые были бы готовы летать над Украиной и рисковать собственными жизнями в этой сумасшедшей обстановке».
Газета со ссылкой на слова собеседников утверждает, что в результате огня по своим Россия потеряла пилотов, у которых был опыт боевых операций с привлечением сухопутных войск. При этом, точное число потерь авторы статьи не называют.
Тут последнее время некоторые уже поют почти отходную росс. армии, считают, как мало осталось у них ракет, снарядов и пр. И рассказывают о том, что и ЯО у них, скорее всего, не годное.
В 2023 году, по словам главы государства, на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжёлой ракетой. Также продолжится серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнутся массовые поставки ракет морского базирования «Циркон».
С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера «Император Александр III» доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%, заявил Путин
Schmit написав:Не дозволяють партнери - потрібно з ними краще працювати або своїми Вільхами стріляти. Для першого сексологиням не вистачає професіоналізму, а друге саботувалось з 19 по 22-й роки. Хоча за цілий рік виробництва вже можна було відновити.
ЛАД написав:Вы как-то очень легко решаете проблемы производства и вопросы стратегии, не говоря уже о тактике.
А ви все невиправдано ускладнюєте.
Ми рік не можемо налагодити виробництво снарядів, а ви говорите про Вільхи...!! Хоч снаряди - це достатньо примітивні вироби. Налагодження масового(конвеєрного) виробництва це все-таки досить складно.
Як не можемо? На марафоні ж заявляли, що 152-і вже виготовляємо. Знову збрехали? Про Вільхи нагадую, ракети вже вигоовлялись, ще до 2019 року, то ж важкі етапи проектування/випробувань/допрацювань пройдені і якщо флешка з 3Д моделями і документацією не згоріла, відновити виробництво за цілий рік це не надпроблема, як уявляє ЛАД. Неможливо/важко в Україні, то є союзники.
Да, тут меня периодически упрекают за цитаты из Фонтанки. Почитайте их отчёт о "патриотическом" митинге 22 числа - https://www.fontanka.ru/2023/02/22/72085229/. По-моему, явно чувствуется отрицательное отношение, хотя, конечно, и не явное - открыто высказаться нельзя. Кстати,
Первым слово для поздравлений предоставили участнику боевых действий с августа по октябрь 2022 года — к собравшимся обратился молодой человек по фамилии Бондаренко.
andrijk777 написав:......... Налагодження масового(конвеєрного) виробництва це все-таки досить складно.
Як не можемо? На марафоні ж заявляли, що 152-і вже виготовляємо. Знову збрехали? Про Вільхи нагадую, ракети вже вигоовлялись, ще до 2019 року, то ж важкі етапи проектування/випробувань/допрацювань пройдені і якщо флешка з 3Д моделями і документацією не згоріла, відновити виробництво за цілий рік це не надпроблема, як уявляє ЛАД. Неможливо/важко в Україні, то є союзники.
Подтверждаете, что Вы крайне далеки от производства. Не надпроблема сделать 1-2- несколько штук. Массовое производство это другой вопрос. В РФ налажено серийное производство ракет, тем не менее выпустить достаточное количество они не могут. При том, что их не бомбят. "є союзники" - так они нам и поставляют, что могут/хотят. Своего производства. Зачем им осваивать ещё и наше? Тем более, не знаю, лучше ли наше.
Hotab написав:Успіх, ти ж періодично відходиш від передової в тил на 30 + км. Ти можеш дати дружині грошей на квиток в Мико? І попроситись у комбата на ніч/другу на відновлення втрачених навичок до неї?? Чи ти все на депозит, на життя не вистачає?? ЗСУ - це поки що і є твоє життя. Не економ, а живи.
ЛАД написав:Тут последнее время некоторые уже поют почти отходную росс. армии, считают, как мало осталось у них ракет, снарядов и пр. И рассказывают о том, что и ЯО у них, скорее всего, не годное.
Ну проблеми з БК є. Про це їхні воєнкори жаліються постійно. Та й наші пишуть, що кількість випущених снарядів зменшуєтсья. По ракетам теж є проблеми. В перші 2 місяці стріяли по 800 ракет в місяць. Восени по 200 ракет в місяць. А в січні біля 100. В лютому до 50, але місяць ще не закінчився. Явна тенденція до зменшення. Щодо "Сармата" - NT писали, що мали бути випробування в день приїзду Байдена в Київ. Судячи з усього - не дуже вдалі... Щодо ядерної зброї в цілому - так, ядерні боєзаряди мають терміни придатності.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 23 лют, 2023 15:34, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:Як не можемо? На марафоні ж заявляли, що 152-і вже виготовляємо. Знову збрехали? Про Вільхи нагадую, ракети вже вигоовлялись, ще до 2019 року, то ж важкі етапи проектування/випробувань/допрацювань пройдені і якщо флешка з 3Д моделями і документацією не згоріла, відновити виробництво за цілий рік це не надпроблема, як уявляє ЛАД. Неможливо/важко в Україні, то є союзники.
Та не збрехали, просто виготовляють 1000, а треба 100 000. Аналогічно Вільхи, зробили одну, треба десятки. "етапи проектування/випробувань/допрацювань пройдені" - Ось те ЯК вони пройдені і покаже серійне виробництво. Судячи зі всього погано пройдені. *союзники не зацікавлені в нашому(власному) виробництві, навіщо їм конкуренти?
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 23 лют, 2023 15:34, всього редагувалось 1 раз.