Місія МВФ, яка минулого тижня оцінювала виконання українською стороною умов, висунутих Фондом, залишилася задоволена результатами роботи, виконаної українською стороною. До того ж, у Георгієвої, схоже, склалося особисте позитивне враження від відвідування Києва. Це дозволило їй говорити про відкриття нового кредиту для України.



Зазвичай МВФ не позичає грошей країнам, що воюють. Однак є велика ймовірність, що заради України найбільший міжнародний кредитор відступить від цих правил.



"Грунтуючись на роботі української влади, ми впевнені, що наша підтримка може бути значною", - сказала директорка МВФ.

Наскільки значною, цифру поки що офіційно не озвучують. Точних термінів укладання угоди також не називають. Проте сама директорка МВФ говорить про кілька тижнів – не більше. При цьому той же Bloomberg стверджує, що йдеться про підписання угоди вже у березні. При цьому нібито обіцяють, що перші 5 мільярдів доларів Україна отримає вже цьогоріч.



Однак глава українського Мінфіну Сергій Марченко під час зустрічі з Кристаліною Георгієвою говорив про 10 мільярдів. За його словами, саме такої суми не вистачає нашому уряду, щоби покрити цього року бюджетні витрати. Зокрема, на зарплати, пенсії, допомогу ВПО та інші соцвиплати населенню. Звичайно, це далеко не повна сума, яка нам потрібна, щоби сяк-так прожити 2023 рік. За оцінками того ж МВФ, Україні цього року знадобиться від 40 до 48 мільярдів доларів. Проте решту грошей обіцяють дати США та Євросоюз. А відМВФ Україна цьогоріч розраховувала на 10-мільярдну позику.



Говорячи про тривалу програму кредитування, МВФ, на жаль, не бачить передумов для близького закінчення війни в Україні.



"Ми, безумовно, говоримо про триваліший термін, тому що очевидно, що українські політичні виклики не зникнуть найближчим часом", - сказала Георгієва.

Крім того, директор МВФ натякнула, що наша країна має ще чимало зробити на шляху боротьби з корупцією. Це також буде одним із важливих факторів, який може вплинути на рішення щодо кредитування.



"Україна може досягти прогресу у боротьбі з корупцією, тому що люди не терпітимуть, щоб гроші розкрадали, коли падають бомби. Я не чула ні спроб прикрасити проблему, ні відсутності бажання працювати з нами", - висловилася Крісталіна Георгієва

