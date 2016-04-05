Hotab написав:В Україні нема ніде МіГ-25 в залізних рядах. Не кажучи вже, що і запчастин до них для відновлення не було б де взяти.
МіГ-25 у складі Військово-Повітряних Сил України[8] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%93-25 У спадок від СРСР Військово-Повітряні Сили України отримали 79 МіГ-25, у тому числі перехоплювачі, розвідники та навчально-тренувальні модифікації. Станом на 1991 рік на території України МіГ-25 в різних модифікаціях знаходився на озброєнні в 48 ОГРАП (Коломия) та 511 ОРАП (Буялик) — розвідувальна модифікація МіГ-25РБ (РБС, РБТ, РБФ, спарки РУ); 146 ВАП (Васильків) та 933 ВАП ППО (Дніпро) — перехоплювачі МіГ-25П (ПДС, ПД, спарки ПУ).
Перехоплювачі МіГ-25П надійшли до Василькова та Дніпра в кінці 1970-х рр. та перебували на озброєнні до 1993 та 1996 років відповідно. Після розформування 146 та 933 ВАП літаки були виведені в Запоріжжя для консервації, в подальшому більшість була утилізована.
Розвідувальні МіГ-25РБ були зняті з озброєння в 1996 році та в цей же рік здійснили переліт з Коломиї до Запоріжжя для подальшої утилізації. Слід зазначити, що в 1995 році кілька бортів пройшли ремонт, однак вже в 1996 році були зняті з озброєння.
На межі 1990—2000 рр. на ЗДАРЗ «МіГремонт» літав МіГ-25ПУ, який був окрашений в яскравий камуфляж та використовувався для підтримки навичок заводських льотчиків та випробування обладнання.
Також на початку 2000-х рр. на ЗДАРЗі літав МіГ-25РБС б/н 17, який в подальшому став експонатом в авіаційному музеї Вінниці. До речі, даний борт здійснив переліт із Запоріжжя до Вінниці, а далі автомобільним транспортом був перевезений в музей.
В 2004 році відбувся останній політ МіГ-25РБТ б/н 73.
На даний час на території ЗДАРЗ «МіГремонт» знаходиться на зберіганні 7 МіГ-25 різних модифікацій.
В якості пам'ятників: МіГ-25ПДС б/н 17 в Енергодарі; МіГ-25РБС б/н 17 у Вінниці; МіГ-25РБТ б/н 09 у Жулянах; МіГ-25РБС б/н 75 у Луганську.
Раз нет - то нет.
Hotab написав: Навіть якби були самі машини.
Хотя я слышал иные цифры: 80 было на ходу. 20 на списание.
Я не зря упоминал Вам о наших перспективах, с Авиацией, в поле наличия некоторых месторождений, и наличия в Украине технологической цепочки работы с данными материалами.
К примеру на западных МИГах стоит западная авионика, радары, навесные пилоны,... - "по стандартам НАТО"
Ну, а специалистам всегда нужно платить - именно с этой целью Враг платил, за уничтожение украинских высокотехнологических производственных цепочек. И ... "хозяевами" становились ... орки. Усё шло прахом. От ЗАлК, до...
andrijk777 написав:......... Налагодження масового(конвеєрного) виробництва це все-таки досить складно.
Як не можемо? На марафоні ж заявляли, що 152-і вже виготовляємо. Знову збрехали? Про Вільхи нагадую, ракети вже вигоовлялись, ще до 2019 року, то ж важкі етапи проектування/випробувань/допрацювань пройдені і якщо флешка з 3Д моделями і документацією не згоріла, відновити виробництво за цілий рік це не надпроблема, як уявляє ЛАД. Неможливо/важко в Україні, то є союзники.
Подтверждаете, что Вы крайне далеки от производства. Не надпроблема сделать 1-2- несколько штук. Массовое производство это другой вопрос. В РФ налажено серийное производство ракет, тем не менее выпустить достаточное количество они не могут. При том, что их не бомбят. "є союзники" - так они нам и поставляют, что могут/хотят. Своего производства. Зачем им осваивать ещё и наше? Тем более, не знаю, лучше ли наше.
Нагадую ще раз, Вільха високоточна, майже як Хаймарс. Їх не потрібно вивалювати сотнями на одну ціль, тому не потрібно одразу прагнути масового чи крупносерійного виробництва. Достатньо буде і дрібносерійного для початку.
Місія МВФ, яка минулого тижня оцінювала виконання українською стороною умов, висунутих Фондом, залишилася задоволена результатами роботи, виконаної українською стороною. До того ж, у Георгієвої, схоже, склалося особисте позитивне враження від відвідування Києва. Це дозволило їй говорити про відкриття нового кредиту для України.
Зазвичай МВФ не позичає грошей країнам, що воюють. Однак є велика ймовірність, що заради України найбільший міжнародний кредитор відступить від цих правил.
"Грунтуючись на роботі української влади, ми впевнені, що наша підтримка може бути значною", - сказала директорка МВФ. Наскільки значною, цифру поки що офіційно не озвучують. Точних термінів укладання угоди також не називають. Проте сама директорка МВФ говорить про кілька тижнів – не більше. При цьому той же Bloomberg стверджує, що йдеться про підписання угоди вже у березні. При цьому нібито обіцяють, що перші 5 мільярдів доларів Україна отримає вже цьогоріч.
Однак глава українського Мінфіну Сергій Марченко під час зустрічі з Кристаліною Георгієвою говорив про 10 мільярдів. За його словами, саме такої суми не вистачає нашому уряду, щоби покрити цього року бюджетні витрати. Зокрема, на зарплати, пенсії, допомогу ВПО та інші соцвиплати населенню. Звичайно, це далеко не повна сума, яка нам потрібна, щоби сяк-так прожити 2023 рік. За оцінками того ж МВФ, Україні цього року знадобиться від 40 до 48 мільярдів доларів. Проте решту грошей обіцяють дати США та Євросоюз. А відМВФ Україна цьогоріч розраховувала на 10-мільярдну позику.
Говорячи про тривалу програму кредитування, МВФ, на жаль, не бачить передумов для близького закінчення війни в Україні.
"Ми, безумовно, говоримо про триваліший термін, тому що очевидно, що українські політичні виклики не зникнуть найближчим часом", - сказала Георгієва. Крім того, директор МВФ натякнула, що наша країна має ще чимало зробити на шляху боротьби з корупцією. Це також буде одним із важливих факторів, який може вплинути на рішення щодо кредитування.
"Україна може досягти прогресу у боротьбі з корупцією, тому що люди не терпітимуть, щоб гроші розкрадали, коли падають бомби. Я не чула ні спроб прикрасити проблему, ні відсутності бажання працювати з нами", - висловилася Крісталіна Георгієва
Schmit написав:Нагадую ще раз, Вільха високоточна, майже як Хаймарс. Їх не потрібно вивалювати сотнями на одну ціль, тому не потрібно одразу прагнути масового чи крупносерійного виробництва. Достатньо буде і дрібносерійного для початку.
Нє. Для цього треба якісну розвідку, точне визначення координат цілі, корекцію пристрілки. За таких умов є шанс уразити ціль кількома снарядами. А по факту і до хаймарсів треба тисячі ракет...
Schmit написав:...... Нагадую ще раз, Вільха високоточна, майже як Хаймарс. Їх не потрібно вивалювати сотнями на одну ціль, тому не потрібно одразу прагнути масового чи крупносерійного виробництва. Достатньо буде і дрібносерійного для початку.
Спасибо за напоминание. Что Вы называете мелкосерийным производством? Сколько это в штуках - 10 шт. в месяц? 20? А Вы не считали сколько у нас Хаймарсов (хотя бы примерно)? И сколько ракет к ним поставили? И я что-то не слышал разговоров, что их слишком много. А 10-20 шт. в месяц это ни о чём. Их, конечно, не надо "вивалювати сотнями на одну ціль", но на 1000-км фронте целей хватает.
Schmit написав:...... Нагадую ще раз, Вільха високоточна, майже як Хаймарс. Їх не потрібно вивалювати сотнями на одну ціль, тому не потрібно одразу прагнути масового чи крупносерійного виробництва. Достатньо буде і дрібносерійного для початку.
Спасибо за напоминание. Что Вы называете мелкосерийным производством? Сколько это в штуках - 10 шт. в месяц? 20? А Вы не считали сколько у нас Хаймарсов (хотя бы примерно)? И сколько ракет к ним поставили? И я что-то не слышал разговоров, что их слишком много. А 10-20 шт. в месяц это ни о чём. Их, конечно, не надо "вивалювати сотнями на одну ціль", но на 1000-км фронте целей хватает.
Добра ложка до обіду. Якби на 24.02.22 вони були хоча би для десятка установок. Якби не розмінували Кримський перешийок і Чонгар. Якби була відповідна кадрова політика, а не понабирали того кого понабирали. Якби не були розформовані військові частини перед нападом. Якби влада не боялася власного народу, а як в Швейцарії мала ГО і ТРО. То і нападу могло і не бути.
Hotab написав:Крім всього іншого, цей літак зняли ще і через складність та дороговизну обслуговування.
1. Дороже чем F-16? 2. Наличие технологической и ремонтной базы? 3. Загруженность отечественных производителей? 4. Подготовка лётного состава? 5. Замена узлов под стандарт НАТО? 6. Наличие собственной производственной базы? ................... Нужно считать?