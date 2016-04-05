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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3620362136223623>
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:16

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Тут последнее время некоторые уже поют почти отходную росс. армии, считают, как мало осталось у них ракет, снарядов и пр. И рассказывают о том, что и ЯО у них, скорее всего, не годное.

Ну проблеми з БК є. Про це їхні воєнкори жаліються постійно. Та й наші пишуть, що кількість випущених снарядів зменшуєтсья.
По ракетам теж є проблеми. В перші 2 місяці стріяли по 800 ракет в місяць. Восени по 200 ракет в місяць. А в січні біля 100. В лютому до 50, але місяць ще не закінчився. Явна тенденція до зменшення.
Щодо "Сармата" - NT писали, що мали бути випробування в день приїзду Байдена в Київ. Судячи з усього - не дуже вдалі...
Щодо ядерної зброї в цілому - так, ядерні боєзаряди мають терміни придатності.

То, что проблемы есть, никто и не спорит. Они явно не успевают возобновлять отстрелянное.
ЯО, безусловно, имеет срок годности, как и любое изделие.
Но где сказано, что они закрыли заводы и не делают новые, взамен утративших срок годности?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:20

Kudrjavuy


Дороже чем F-16? :shock:


Для кого? Для нас - однозначно.
А що, для Міг-25 в Україні є готові пілоти чи інструктори? Чи в світі?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:32

  Schmit написав:Нагадую ще раз, Вільха високоточна, майже як Хаймарс. Їх не потрібно вивалювати сотнями на одну ціль, тому не потрібно одразу прагнути масового чи крупносерійного виробництва. Достатньо буде і дрібносерійного для початку.

Её изначально делали не по тому принципу.
И нельзя по определению её сравнивать с Хаймарсом.
Хотя перспективы развития такового существуют.
- Иным языком: она до конца не доведена до таких характеристик.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:1. Дороже чем F-16?
2. Наличие технологической и ремонтной базы?
3. Загруженность отечественных производителей?
4. Подготовка лётного состава?
5. Замена узлов под стандарт НАТО?
6. Наличие собственной производственной базы?

1. Так, МіГ-25 дорожче F-16. Навіть якщо брати Block 72, то він доволі дешевий в експлуатації.
2. F-16 виробляється досі в союзників. Деякі комплектуючі також виробляються в країнаї ЄС та Туреччині. Кілька тисяч машин на базах зберігання. ДО МіГ-25 комплектуючих ні в нас, ні в союзників нема.
3. Хто і що виробляє в Україні до Міг-25?
4. Тут напевно у МіГ-25 перевага. Можна знайти якісь старі кадри. Хоча перевага в дуже короткостроковій перспективі. Бо за 2 місяці підготовки пілотів на F-16 їхній рівень не буде гіршим від тих, що літали на МіГах 17 років тому.
5. Перевага за F-16. Або літати з туристичними Гармінами.
6. Нема ні під одне, ні під інше.
І ще один важливий момент - БК. Під F-16 йдуть ті ж AIM-120 з активною ГС, які нам вже постачають.
Для МіГів можем виготовляти Р-27 з пасивною ГС(якщо ще можем в умовах війни), та скупляти їх же в сусідів або в Африці(якщо є).
UPD.: Скільки перемог в повітряних боях було в літаків, які використовували ракету з напівактивною ГС проти літаків з ракетами з активню ГС?
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 23 лют, 2023 16:40, всього редагувалось 2 разів.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:37

Не зря указывал на пророчество Соскина, и выставлял его на форуме.
Новости от Гончаренко, с видео из зала ВР Украины:
https://t.me/oleksiihoncharenko/31500
И предыдущая:
https://t.me/oleksiihoncharenko/31499
Хотя смотреть лучше по расположению.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:39

Hotab
случайно не видели живьем Блек хок?
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:4. Тут напевно у МіГ-25 перевага. Можна знайти якісь старі кадри. Хоча перевага в дуже короткостроковій перспективі. Бо за 2 місяці підготовки пілотів на F-16 їхній рівень не буде гіршим від тих, що літали на МіГах 17 років тому.

наскільки я чув, там підготовка хіба на рівні: взлетів-> нажав червону кнопку -> приземлився
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:наскільки я чув, там підготовка на рівні: взлетів-> нажав червону кнопку -> приземлився

Яку з них:
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Foruzhie.info%2Fimages%2Fmig-25-istrebitel%2Fmig-25-pu-1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Foruzhie.info%2Fvoennye-samolety%2F167-mig-25&tbnid=PVENRr4h6JJnpM&vet=12ahUKEwi_84Ow8Kv9AhXjCxAIHWZVA3EQMygBegUIARDIAQ..i&docid=lStvW3VH61plbM&w=800&h=536&q=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D1%96%D0%B3-25&ved=2ahUKEwi_84Ow8Kv9AhXjCxAIHWZVA3EQMygBegUIARDIAQ
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:50


там навчать,
або напишуть в інструкції "для запуску ракети принажати жовтоблакитну кнопку один раз до моменту спрацювання механізму і відпустити через одну секунду", кнопку перед тим перефарбують
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:53

  flyman написав:
  sashaqbl написав:4. Тут напевно у МіГ-25 перевага. Можна знайти якісь старі кадри. Хоча перевага в дуже короткостроковій перспективі. Бо за 2 місяці підготовки пілотів на F-16 їхній рівень не буде гіршим від тих, що літали на МіГах 17 років тому.

наскільки я чув, там підготовка хіба на рівні: взлетів-> нажав червону кнопку -> приземлився

Я, думаю, что в Украине ещё есть живые, кто на них воевал.
Kudrjavuy
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