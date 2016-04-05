Додано: Чет 23 лют, 2023 16:32

Kudrjavuy написав: 1. Дороже чем F-16?

2. Наличие технологической и ремонтной базы?

3. Загруженность отечественных производителей?

4. Подготовка лётного состава?

5. Замена узлов под стандарт НАТО?

6. Наличие собственной производственной базы? 1. Дороже чем F-16?2. Наличие технологической и ремонтной базы?3. Загруженность отечественных производителей?4. Подготовка лётного состава?5. Замена узлов под стандарт НАТО?6. Наличие собственной производственной базы?

1. Так, МіГ-25 дорожче F-16. Навіть якщо брати Block 72, то він доволі дешевий в експлуатації.2. F-16 виробляється досі в союзників. Деякі комплектуючі також виробляються в країнаї ЄС та Туреччині. Кілька тисяч машин на базах зберігання. ДО МіГ-25 комплектуючих ні в нас, ні в союзників нема.3. Хто і що виробляє в Україні до Міг-25?4. Тут напевно у МіГ-25 перевага. Можна знайти якісь старі кадри. Хоча перевага в дуже короткостроковій перспективі. Бо за 2 місяці підготовки пілотів на F-16 їхній рівень не буде гіршим від тих, що літали на МіГах 17 років тому.5. Перевага за F-16. Або літати з туристичними Гармінами.6. Нема ні під одне, ні під інше.І ще один важливий момент - БК. Під F-16 йдуть ті ж AIM-120 з активною ГС, які нам вже постачають.Для МіГів можем виготовляти Р-27 з пасивною ГС(якщо ще можем в умовах війни), та скупляти їх же в сусідів або в Африці(якщо є).UPD.: Скільки перемог в повітряних боях було в літаків, які використовували ракету з напівактивною ГС проти літаків з ракетами з активню ГС?