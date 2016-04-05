ЛАД написав:Тут последнее время некоторые уже поют почти отходную росс. армии, считают, как мало осталось у них ракет, снарядов и пр. И рассказывают о том, что и ЯО у них, скорее всего, не годное.
Ну проблеми з БК є. Про це їхні воєнкори жаліються постійно. Та й наші пишуть, що кількість випущених снарядів зменшуєтсья. По ракетам теж є проблеми. В перші 2 місяці стріяли по 800 ракет в місяць. Восени по 200 ракет в місяць. А в січні біля 100. В лютому до 50, але місяць ще не закінчився. Явна тенденція до зменшення. Щодо "Сармата" - NT писали, що мали бути випробування в день приїзду Байдена в Київ. Судячи з усього - не дуже вдалі... Щодо ядерної зброї в цілому - так, ядерні боєзаряди мають терміни придатності.
То, что проблемы есть, никто и не спорит. Они явно не успевают возобновлять отстрелянное. ЯО, безусловно, имеет срок годности, как и любое изделие. Но где сказано, что они закрыли заводы и не делают новые, взамен утративших срок годности?
Schmit написав:Нагадую ще раз, Вільха високоточна, майже як Хаймарс. Їх не потрібно вивалювати сотнями на одну ціль, тому не потрібно одразу прагнути масового чи крупносерійного виробництва. Достатньо буде і дрібносерійного для початку.
Её изначально делали не по тому принципу. И нельзя по определению её сравнивать с Хаймарсом. Хотя перспективы развития такового существуют. - Иным языком: она до конца не доведена до таких характеристик.
Kudrjavuy написав:1. Дороже чем F-16? 2. Наличие технологической и ремонтной базы? 3. Загруженность отечественных производителей? 4. Подготовка лётного состава? 5. Замена узлов под стандарт НАТО? 6. Наличие собственной производственной базы?
1. Так, МіГ-25 дорожче F-16. Навіть якщо брати Block 72, то він доволі дешевий в експлуатації. 2. F-16 виробляється досі в союзників. Деякі комплектуючі також виробляються в країнаї ЄС та Туреччині. Кілька тисяч машин на базах зберігання. ДО МіГ-25 комплектуючих ні в нас, ні в союзників нема. 3. Хто і що виробляє в Україні до Міг-25? 4. Тут напевно у МіГ-25 перевага. Можна знайти якісь старі кадри. Хоча перевага в дуже короткостроковій перспективі. Бо за 2 місяці підготовки пілотів на F-16 їхній рівень не буде гіршим від тих, що літали на МіГах 17 років тому. 5. Перевага за F-16. Або літати з туристичними Гармінами. 6. Нема ні під одне, ні під інше. І ще один важливий момент - БК. Під F-16 йдуть ті ж AIM-120 з активною ГС, які нам вже постачають. Для МіГів можем виготовляти Р-27 з пасивною ГС(якщо ще можем в умовах війни), та скупляти їх же в сусідів або в Африці(якщо є). UPD.: Скільки перемог в повітряних боях було в літаків, які використовували ракету з напівактивною ГС проти літаків з ракетами з активню ГС?
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 23 лют, 2023 16:40, всього редагувалось 2 разів.
sashaqbl написав:4. Тут напевно у МіГ-25 перевага. Можна знайти якісь старі кадри. Хоча перевага в дуже короткостроковій перспективі. Бо за 2 місяці підготовки пілотів на F-16 їхній рівень не буде гіршим від тих, що літали на МіГах 17 років тому.
наскільки я чув, там підготовка хіба на рівні: взлетів-> нажав червону кнопку -> приземлився
sashaqbl написав:4. Тут напевно у МіГ-25 перевага. Можна знайти якісь старі кадри. Хоча перевага в дуже короткостроковій перспективі. Бо за 2 місяці підготовки пілотів на F-16 їхній рівень не буде гіршим від тих, що літали на МіГах 17 років тому.
наскільки я чув, там підготовка хіба на рівні: взлетів-> нажав червону кнопку -> приземлився
Я, думаю, что в Украине ещё есть живые, кто на них воевал.