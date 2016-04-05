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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3621362236233624>
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:55

  Успіх написав:ДІТИ!!!
ХОЧЕТЬСЯ БУТИ БІЛЯ ДІТЕЙ!
А ДІТИ - ХОЧУТЬ ТАТА!
А у нас недавно кошка. Родила троих котят. Котята выросли немножко и эту кошку уже хотят ⓒ (это я о том как быстро дети растут, никаких намеков!)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:58


:lol: :lol: :lol:
Вы,
1. Не то считаете!
2. Вы, не представляете, что после реконструкции(подготовки) это будет иная машина.
3. % качественных изменений ???
4. Наличие технической документации и производственной базы.
5. По вооружению, после реконструкции она может соответствовать требуемому.
6. После реконструкции, а никто не ведёт речь, о машине с постамента - это может быть совершенно "иной случай". (ведь никто не собирается из неё делать МИГ 31)
.....................
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:59

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Нагадую ще раз, Вільха високоточна, майже як Хаймарс. Їх не потрібно вивалювати сотнями на одну ціль, тому не потрібно одразу прагнути масового чи крупносерійного виробництва. Достатньо буде і дрібносерійного для початку.

Нє. Для цього треба якісну розвідку, точне визначення координат цілі, корекцію пристрілки. За таких умов є шанс уразити ціль кількома снарядами.
А по факту і до хаймарсів треба тисячі ракет...

Таке враження, що ви з ЛАДом шукаєте причини/виправдання, щоб нічого не виготовляти. Зрозуміло, що потрібно напрягтись і нехай для початку буде навіть 10 шт в місяць, це вже буде наша зброя, якою можна валити туди, куди Хаймарсам заборонено.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 17:01

  Прохожий написав:Hotab
случайно не видели живьем Блек хок?

В Європі лише.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 17:05

  Kudrjavuy написав:
  flyman написав:
  sashaqbl написав:4. Тут напевно у МіГ-25 перевага. Можна знайти якісь старі кадри. Хоча перевага в дуже короткостроковій перспективі. Бо за 2 місяці підготовки пілотів на F-16 їхній рівень не буде гіршим від тих, що літали на МіГах 17 років тому.

наскільки я чув, там підготовка хіба на рівні: взлетів-> нажав червону кнопку -> приземлився

Я, думаю, что в Украине ещё есть живые, кто на них воевал.

Сколько лет назад?
Или Вы думаете, что за 15лет навыки не теряются? Практически полностью?
Это красиво выглядит в кино - приходит человек, лет надцать не летавший, садится в самолёт и показывает чудеса воздушного боя. В жизни всё обстоит несколько иначе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 17:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:1. Не то считаете!
2. Вы, не представляете, что после реконструкции(подготовки) это будет иная машина.
3. % качественных изменений ???
4. Наличие технической документации и производственной базы.
5. По вооружению, после реконструкции она может соответствовать требуемому.
6. После реконструкции, а никто не ведёт речь, о машине с постамента - это может быть совершенно "иной случай".

1. Що не то. МіГ-25 був однією з найдорожчих машин у своєму класі. А F-16 - одна з наймасовіших. Що тут неочевидного?
2. Воювати треба зараз, а не через 10 років.
3. немає змін, є старі дорогі в експлуатації машини без запчастин
4. Яка ще проізводственна база? Радіокомпаси і висотомір? Це афігенно здешевить експлуатацію і ремонт. Бо більше нічого в нас не виробляли.
5.6. Вооруженіє цілком можна використовувати і на Су-27. Але активну ГСМ до Р-27 вже 5 років роблять. Поки що не доробили. А як показує досвід NASAMS, вооруженіє можна використовувати і з наземних пускових.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 23 лют, 2023 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 17:10

Ну нічого - краще пізно, ніж ніколи(зрозуміти)!

  vitaliian написав:
  Успіх написав:ДІТИ!!!
ХОЧЕТЬСЯ БУТИ БІЛЯ ДІТЕЙ!
А ДІТИ - ХОЧУТЬ ТАТА!
А у нас недавно кошка. Родила троих котят. Котята выросли немножко и эту кошку уже хотят ⓒ (это я о том как быстро дети растут, никаких намеков!)

Так отож!
Час біжить!!!
Діти швидко ростуть!!!
Життя проходить мимо!!!
То для чого/за що я борюсь?
За щастя дітей?
Так вони, на моменті, теж без мене не щасливі!

Щоб колись... потім... - і то може(а може і ні) ???
Нах таке щастя потрібне?!!!
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 17:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Раду сьогодні внесли постанову про фактичну ліквідацію місцевого самоврядування в Чернігові

Тобто буде ліквідована і міська рада і виконавчий комітет – керувати регіоном будуть військові.

Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомляє, що збільшення чисельності окупантів на кордонах, про яке пишуть в багатьох джерелах є фейком
beee
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 17:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Таке враження, що ви з ЛАДом шукаєте причини/виправдання, щоб нічого не виготовляти. Зрозуміло, що потрібно напрягтись і нехай для початку буде навіть 10 шт в місяць, це вже буде наша зброя, якою можна валити туди, куди Хаймарсам заборонено.

Я не чіпляюсь, я просто на відміну від вас повязаний з виробництвом.
Ваша проблема в тому, що ви вірите всім переможним реляціям влади. А потім дивуєтеся, що далі діло не йде.
Вам відзвітували, що наладили виробництво 152 снарядів- ви ся тішите. Відзвітували, що Богдана пішла в серію - ви ся тішите. Але воювати через рік будуть не Акації і Богдани, а Цезарі і Краби. А ви будете дивуватися - шо то відбувається...
Так, Хомчак міг закупити пару тисяч ракет до Вільхи. І це б врятувало багато життів на початку війни. Але зараз, якщо навіть налагодять "виробництво"(тобто крупновузлову збірку) і радісно відзвітують по ТБ - це буде політичний крок і тільки. Який мінімально вплине на ситуацію на фронті.
P.S. До речі, шасі на Богдані таки поміняли. Ствол, судячи з ліній фронту - теж вже не краматорський. Може навіть якийсь толк з неї буде. Хоча воюватимуть все одно Цезарі.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 23 лют, 2023 17:20, всього редагувалось 2 разів.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 17:17

Это свидетельствует о жестком лоббировании интересов орковского экономического криминала за рубежом. (прям, освящают деньги реальных ...) О постоянных движняках, деньгах, ...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/02/23/7390670/
Источник: "Financial Times" https://www.ft.com/content/80002564-33e ... 810afb7a49

Дословно: "Все высшее руководство Кремля узнало о вторжении только тогда, когда увидело, как Путин объявил о "специальной военной операции" (войне - ред.) по телевидению в то утро".

Деталі: Позже в Кремле собрались российские олигархи. "Все были полностью растеряны", - рассказал человек, который присутствовал на мероприятии.

Один из олигархов спросил министра иностранных дел Сергея Лаврова, как Путин мог спланировать такое масштабное вторжение в таком узком кругу, что большинство высокопоставленных чиновников Кремля, экономического кабинета и ее бизнес-элиты не верили, что это вообще возможно. "У него есть три советника", - ответил Лавров, - "Иван Грозный. Петр Первый. И Екатерина Великая".
Kudrjavuy
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