Додано: Чет 23 лют, 2023 17:17

Schmit написав: Таке враження, що ви з ЛАДом шукаєте причини/виправдання, щоб нічого не виготовляти. Зрозуміло, що потрібно напрягтись і нехай для початку буде навіть 10 шт в місяць, це вже буде наша зброя, якою можна валити туди, куди Хаймарсам заборонено. Таке враження, що ви з ЛАДом шукаєте причини/виправдання, щоб нічого не виготовляти. Зрозуміло, що потрібно напрягтись і нехай для початку буде навіть 10 шт в місяць, це вже буде наша зброя, якою можна валити туди, куди Хаймарсам заборонено.

Я не чіпляюсь, я просто на відміну від вас повязаний з виробництвом.Ваша проблема в тому, що ви вірите всім переможним реляціям влади. А потім дивуєтеся, що далі діло не йде.Вам відзвітували, що наладили виробництво 152 снарядів- ви ся тішите. Відзвітували, що Богдана пішла в серію - ви ся тішите. Але воювати через рік будуть не Акації і Богдани, а Цезарі і Краби. А ви будете дивуватися - шо то відбувається...Так, Хомчак міг закупити пару тисяч ракет до Вільхи. І це б врятувало багато життів на початку війни. Але зараз, якщо навіть налагодять "виробництво"(тобто крупновузлову збірку) і радісно відзвітують по ТБ - це буде політичний крок і тільки. Який мінімально вплине на ситуацію на фронті.P.S. До речі, шасі на Богдані таки поміняли. Ствол, судячи з ліній фронту - теж вже не краматорський. Може навіть якийсь толк з неї буде. Хоча воюватимуть все одно Цезарі.