А у нас недавно кошка. Родила троих котят. Котята выросли немножко и эту кошку уже хотят ⓒ (это я о том как быстро дети растут, никаких намеков!)
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Додано: Чет 23 лют, 2023 16:55
Додано: Чет 23 лют, 2023 16:58
Вы,
1. Не то считаете!
2. Вы, не представляете, что после реконструкции(подготовки) это будет иная машина.
3. % качественных изменений ???
4. Наличие технической документации и производственной базы.
5. По вооружению, после реконструкции она может соответствовать требуемому.
6. После реконструкции, а никто не ведёт речь, о машине с постамента - это может быть совершенно "иной случай". (ведь никто не собирается из неё делать МИГ 31)
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Додано: Чет 23 лют, 2023 16:59
Таке враження, що ви з ЛАДом шукаєте причини/виправдання, щоб нічого не виготовляти. Зрозуміло, що потрібно напрягтись і нехай для початку буде навіть 10 шт в місяць, це вже буде наша зброя, якою можна валити туди, куди Хаймарсам заборонено.
Додано: Чет 23 лют, 2023 17:01
Додано: Чет 23 лют, 2023 17:05
Сколько лет назад?
Или Вы думаете, что за 15лет навыки не теряются? Практически полностью?
Это красиво выглядит в кино - приходит человек, лет надцать не летавший, садится в самолёт и показывает чудеса воздушного боя. В жизни всё обстоит несколько иначе.
Додано: Чет 23 лют, 2023 17:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
1. Що не то. МіГ-25 був однією з найдорожчих машин у своєму класі. А F-16 - одна з наймасовіших. Що тут неочевидного?
2. Воювати треба зараз, а не через 10 років.
3. немає змін, є старі дорогі в експлуатації машини без запчастин
4. Яка ще проізводственна база? Радіокомпаси і висотомір? Це афігенно здешевить експлуатацію і ремонт. Бо більше нічого в нас не виробляли.
5.6. Вооруженіє цілком можна використовувати і на Су-27. Але активну ГСМ до Р-27 вже 5 років роблять. Поки що не доробили. А як показує досвід NASAMS, вооруженіє можна використовувати і з наземних пускових.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 23 лют, 2023 17:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 23 лют, 2023 17:10
Ну нічого - краще пізно, ніж ніколи(зрозуміти)!
Так отож!
Час біжить!!!
Діти швидко ростуть!!!
Життя проходить мимо!!!
То для чого/за що я борюсь?
За щастя дітей?
Так вони, на моменті, теж без мене не щасливі!
Щоб колись... потім... - і то може(а може і ні) ???
Нах таке щастя потрібне?!!!
Додано: Чет 23 лют, 2023 17:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В Раду сьогодні внесли постанову про фактичну ліквідацію місцевого самоврядування в Чернігові
Тобто буде ліквідована і міська рада і виконавчий комітет – керувати регіоном будуть військові.
Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомляє, що збільшення чисельності окупантів на кордонах, про яке пишуть в багатьох джерелах є фейком
Додано: Чет 23 лют, 2023 17:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я не чіпляюсь, я просто на відміну від вас повязаний з виробництвом.
Ваша проблема в тому, що ви вірите всім переможним реляціям влади. А потім дивуєтеся, що далі діло не йде.
Вам відзвітували, що наладили виробництво 152 снарядів- ви ся тішите. Відзвітували, що Богдана пішла в серію - ви ся тішите. Але воювати через рік будуть не Акації і Богдани, а Цезарі і Краби. А ви будете дивуватися - шо то відбувається...
Так, Хомчак міг закупити пару тисяч ракет до Вільхи. І це б врятувало багато життів на початку війни. Але зараз, якщо навіть налагодять "виробництво"(тобто крупновузлову збірку) і радісно відзвітують по ТБ - це буде політичний крок і тільки. Який мінімально вплине на ситуацію на фронті.
P.S. До речі, шасі на Богдані таки поміняли. Ствол, судячи з ліній фронту - теж вже не краматорський. Може навіть якийсь толк з неї буде. Хоча воюватимуть все одно Цезарі.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 23 лют, 2023 17:20, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 23 лют, 2023 17:17
Это свидетельствует о жестком лоббировании интересов орковского экономического криминала за рубежом. (прям, освящают деньги реальных ...) О постоянных движняках, деньгах, ...
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