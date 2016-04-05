ЛАД написав:Сколько лет назад? Или Вы думаете, что за 15лет навыки не теряются? Практически полностью? Это красиво выглядит в кино - приходит человек, лет надцать не летавший, садится в самолёт и показывает чудеса воздушного боя. В жизни всё обстоит несколько иначе.
Интересно, с одной стороны я мог бы больше поведать, но! Сам факт, как ведёт себя машина, определённых условиях, на какой скорости, с каким вооружением, с каким запасом топлива, ..... Ну, нет авиации у нас, в необходимом количестве - и ЧТО ДАЛЬШЕ? Все доступные методы пополнения парка самолётов исчерпаны. Орки же имеют ещё возможность строить свои. Не зависимо ни от чего Китай им подсобит, ибо собирает реплики.
Не зря, во вторую мировую все высоко классные машины проектировались под сборку на пилорамах.(это утрированно, но доступно к пониманию - прошу не считать прямым текстом, хотя доля правды есть)
"Давление на нас было больше до войны. А после начала вторжения всем понятно, что Россия – не государство, а террористическая организация, которая пришла убивать и захватывать территории. Все поняли, что стоит вопрос об уничтожении Украины и всего украинского", - сказал президент Украины в четверг на пресс-конференции в Киеве после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
По его словам, "давить на нас невозможно".
"Хочет ли кто-то? Да. Но эти люди меньше говорят вслух и это прекрасно, они больше понимают, с кем они раньше имели диалог", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что целью России является захват территории Украины. "Снова поднимается тема исторических границ. Это говорит о том, что они хотят захватить и ищут оправдание этим захватам", - сказал президент.
"Нет смысла давить на Украину. Потому что иначе Россия придет в Европу давить на Европу", - подчеркнул Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3401713
Вот, почему Лероса обнулили. - Молчал бы не тронули. - А он почувствовал себя "избранным" населением, или вернее старался вести себя так. viewtopic.php?p=5545253#p5545253 По поводу видео тишина?
ЛАД написав:Тут последнее время некоторые уже поют почти отходную росс. армии, считают, как мало осталось у них ракет, снарядов и пр. И рассказывают о том, что и ЯО у них, скорее всего, не годное.
Ну проблеми з БК є. Про це їхні воєнкори жаліються постійно. Та й наші пишуть, що кількість випущених снарядів зменшуєтсья. По ракетам теж є проблеми. В перші 2 місяці стріяли по 800 ракет в місяць. Восени по 200 ракет в місяць. А в січні біля 100. В лютому до 50, але місяць ще не закінчився. Явна тенденція до зменшення. Щодо "Сармата" - NT писали, що мали бути випробування в день приїзду Байдена в Київ. Судячи з усього - не дуже вдалі... Щодо ядерної зброї в цілому - так, ядерні боєзаряди мають терміни придатності.
То, что проблемы есть, никто и не спорит. Они явно не успевают возобновлять отстрелянное. ЯО, безусловно, имеет срок годности, как и любое изделие. Но где сказано, что они закрыли заводы и не делают новые, взамен утративших срок годности?
Шарий месяца два назад в одном из своих видео расследовал ядерную тему РФ и там оказалось, что все обслуживающие компании ядерного оружия давно приватизированы, а семьи директоров и владельцев живут в Европах, дети там учатся и имеют гражданство, мол как они собираются атаковать Запад, если их семьи все там живут
Zebra написав:Шарий месяца два назад в одном из своих видео расследовал ядерную тему РФ и там оказалось, что все обслуживающие компании ядерного оружия давно приватизированы, а семьи директоров и владельцев живут в Европах, дети там учатся и имеют гражданство, мол как они собираются атаковать Запад, если их семьи все там живут
Zebra написав:Шарий месяца два назад в одном из своих видео расследовал ядерную тему РФ и там оказалось, что все обслуживающие компании ядерного оружия давно приватизированы, а семьи директоров и владельцев живут в Европах, дети там учатся и имеют гражданство, мол как они собираются атаковать Запад, если их семьи все там живут
Тому постійно підкреслюю - поки рфія реально навіть не збирається переформатовуватися. І це добре.
Zebra написав:Шарий месяца два назад в одном из своих видео расследовал ядерную тему РФ и там оказалось, что все обслуживающие компании ядерного оружия давно приватизированы, а семьи директоров и владельцев живут в Европах, дети там учатся и имеют гражданство, мол как они собираются атаковать Запад, если их семьи все там живут
А я читал мнение Иноземцева. Грубо говоря, он считает, что все эти "семьи и активы на Западе" - успокоительный миф. Точнее: все, кто реально принимает решения - сидят в рашке со своими активами и (возможно) семьями, хотя на таком уровне семьи значения вообще не имеют.
А на семьи владельцев и директоров им вообще глубоко наплевать.