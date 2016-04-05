"Давление на нас было больше до войны. А после начала вторжения всем понятно, что Россия – не государство, а террористическая организация, которая пришла убивать и захватывать территории. Все поняли, что стоит вопрос об уничтожении Украины и всего украинского", - сказал президент Украины в четверг на пресс-конференции в Киеве после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом.По его словам, "давить на нас невозможно"."Хочет ли кто-то? Да. Но эти люди меньше говорят вслух и это прекрасно, они больше понимают, с кем они раньше имели диалог", - сказал Зеленский.Он подчеркнул, что целью России является захват территории Украины. "Снова поднимается тема исторических границ. Это говорит о том, что они хотят захватить и ищут оправдание этим захватам", - сказал президент."Нет смысла давить на Украину. Потому что иначе Россия придет в Европу давить на Европу", - подчеркнул Зеленский. Источник: