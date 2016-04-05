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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 23 лют, 2023 19:17
В РФ популяція 89 лямів,
в нас десь 25 млн
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flyman
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Додано: Чет 23 лют, 2023 19:23
ЛАД написав: GALeon написав:
...........
Похоже, решение в кремле по Молдове окончательно принято и россиян совершенно не смущает, что их группировка в данном регионе находится в изоляции и в случае обращения Кишинёва к Киеву за помощью превращается в кружок суицидников", - військовий експерт Олександр Коваленко
Уже говорилось - слишком много развелось болтунов.
Особенно, если учесть, что там практически нет никакой "группировки" росс. армии.
а ви щось почали більш-меньш адекватних експертів називати базікалами.
Буданов, zloyodessit, кого ще... Бабченко напевне взагалі не вважаєте, хоча він багато про що казав давно
може тому, що вони явні русофоби, а ви ще не зрозуміли, що після того, що сталося - русофобія - стан нормальної людини, й руським свою вину спокутувати та спокутувати...
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Shaman
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Додано: Чет 23 лют, 2023 19:36
ЛАД написав:
Уже несколько раз писал.
Почему-то некоторым форумчанам (и не только) мало реального
врага. Того, который на фронте.
Начинают выискивать врагов внутри страны - олигархов, коррупционеров, расхитителей бюджета и бороться, главным образом с ними. Они, безусловно, наносят большой вред государству. Но сегодня
гораздо опаснее агрессор. Но гораздо безопаснее бороться в тылу с "вредителями" и "врагами народа" (которые далеко не всегда оказываются врагами в действительности), чем с агрессором на фронте.
Некоторые форумчане регулярно (и почти исключительно) занимаются поиском и разоблачением "врагов" на форуме. При этом несколько смешно, бывает, выглядят их аргументы, если вспомнить, что они тоже пишут не из окопа. Тоже понятно, что, чем сидеть на "нуле", гораздо спокойнее и безопаснее проявлять патриотизм на форуме и обвинять в чём-нибудь окружающих.
Между прочим, реально воюющие форумчане таким не занимаются.
здається зрозумів, чому вас вважають на форумі ворогом.
як написав вище, русофобія зараз - стан нормальної людини. а ви все намагаєтесь якось виправдати росіян. може так зрозуміліше - під другої світової війни всі німці вважалися фашистами, й всі ці бомбардування Дрездена та інше - це розплата.
руських це теж чекає. чи вони гадають що ці буряти чи калмики будуть якось по-іншому різати руських коли настануть такі часи?. а ми будемо казати, який жах, як так можна... чи може шановні вагнерівці будуть поважно ставитись до простих расеян...
тому не намагайтесь знайти там щось хароше - марна праця. й чим раніше Раша навернеться, тим більше шансів, що на уламках щось путне постане - хоча не факт
й корупція - це дуже небезпечно - особливо під час війни. тому з нею требо боротися зараз, а не колись після війни. бо як раз деякі діячі вважають, що війна все спише.
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Додано: Чет 23 лют, 2023 19:39
Министр финансов Японии заявил, что страны G7 планируют в 2023 году выделить Украине $39 млрд финансовой помощи. Япония - хозяин саммита G7 2023 года в Хиросиме, поэтому заявления от имени «семерки» и делают японские официальные лица.
Это несколько меньше, чем требуется (в самом Киеве заявляли, что размер помощи, которая поможет балансировать бюджет - порядка 5 млрд долларов ежемесячно, то есть, около 60 млрд долларов в год.)
Как рассказал источник ВЧК-ОГПУ,
с момента назначения командующим объединенной группировкой войск, Валерий Герасимов столкнулся с системными случаями неподчинения его приказам, из-за действий со стороны Суровикина и Теплинского.
Если усмирить Суровикина Герасимову удалось относительно быстро, полностью парализовав принятие самостоятельных решений Главкомом ВКС, то с Теплинским пришлось повозиться. Командующему ВДВ ставились задачи несвойственные для его рода войск, что приводило к значительным потерям в рядах десантников. В определенный момент Теплинский не выдержал того, что ему предлагают действовать методами ЧВК Вагнер, гоня людей на убой, и со скандалом написал рапорт об отставке.
Несмотря на то, что руководство военного ведомства принудило Теплинского сделать обращение по случаю празднования Дня защитника Отечества в определенных сценарных рамках, он все же сумел вставить в речь моменты "от себя": сделать акцент на "его вынужденном удалении с фронта" и "просьбе беречь солдат", что подтверждает готовность Теплинского уже публично присоединиться к позиции Пригожина.
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