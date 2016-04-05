ЛАД написав:

реального

сегодня

Уже несколько раз писал.Почему-то некоторым форумчанам (и не только) маловрага. Того, который на фронте.Начинают выискивать врагов внутри страны - олигархов, коррупционеров, расхитителей бюджета и бороться, главным образом с ними. Они, безусловно, наносят большой вред государству. Ногораздо опаснее агрессор. Но гораздо безопаснее бороться в тылу с "вредителями" и "врагами народа" (которые далеко не всегда оказываются врагами в действительности), чем с агрессором на фронте.Некоторые форумчане регулярно (и почти исключительно) занимаются поиском и разоблачением "врагов" на форуме. При этом несколько смешно, бывает, выглядят их аргументы, если вспомнить, что они тоже пишут не из окопа. Тоже понятно, что, чем сидеть на "нуле", гораздо спокойнее и безопаснее проявлять патриотизм на форуме и обвинять в чём-нибудь окружающих.Между прочим, реально воюющие форумчане таким не занимаются.