В РФ популяція 89 лямів,
в нас десь 25 млн
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Додано: Чет 23 лют, 2023 19:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В РФ популяція 89 лямів,
в нас десь 25 млн
Додано: Чет 23 лют, 2023 19:23
а ви щось почали більш-меньш адекватних експертів називати базікалами.
Буданов, zloyodessit, кого ще... Бабченко напевне взагалі не вважаєте, хоча він багато про що казав давно
може тому, що вони явні русофоби, а ви ще не зрозуміли, що після того, що сталося - русофобія - стан нормальної людини, й руським свою вину спокутувати та спокутувати...
Додано: Чет 23 лют, 2023 19:36
здається зрозумів, чому вас вважають на форумі ворогом.
як написав вище, русофобія зараз - стан нормальної людини. а ви все намагаєтесь якось виправдати росіян. може так зрозуміліше - під другої світової війни всі німці вважалися фашистами, й всі ці бомбардування Дрездена та інше - це розплата.
руських це теж чекає. чи вони гадають що ці буряти чи калмики будуть якось по-іншому різати руських коли настануть такі часи?. а ми будемо казати, який жах, як так можна... чи може шановні вагнерівці будуть поважно ставитись до простих расеян...
тому не намагайтесь знайти там щось хароше - марна праця. й чим раніше Раша навернеться, тим більше шансів, що на уламках щось путне постане - хоча не факт
й корупція - це дуже небезпечно - особливо під час війни. тому з нею требо боротися зараз, а не колись після війни. бо як раз деякі діячі вважають, що війна все спише.
Додано: Чет 23 лют, 2023 19:39
Додано: Чет 23 лют, 2023 20:03
Хорошая статья и первоисточник рекомендую:
Сносить сюда - много букаФФ.
Додано: Чет 23 лют, 2023 20:36
Я трохи знесу, з Вашого дозволу:
"многих удивил генерал Петр Павел, недавно избранный президентом Чехии (кстати, с проевропейскими и проукраинскими позициями). Он сказал: «Мы можем оказаться в ситуации, когда освобождение некоторых частей украинской территории может привести к большим человеческим потерям, чем общество может выдержать. Поэтому может наступить момент, когда украинцы могут начать думать о другом результате. И мы должны быть готовы к такому развитию событий, поскольку речь идет не о том, чтобы ожидать лучшего, а о том, чтобы быть готовыми к худшему».
Додано: Чет 23 лют, 2023 21:27
Втома від війни небезпечніша за кулі та ракети
Війна виснажує всіх — солдатів, офіцерів, волонтерів, цивільних, евакуйованих. Виснажлива втома накопичується та призводить до помилок, а згодом — втрат. Невтомних людей не існує, виснажується все — навіть метал.
Додано: Чет 23 лют, 2023 22:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Путин хочет захватить Киев, - Зеленский в интервью BBC.
▪️Перед вторжением лидеры государств мне говорили, что путин наступать не будут.
@realukraine_bot
Це як це "говорили, что путин наступать не будут"???
А інша інфа про попередження - брехня чи що? Я заплутався...
П.С.
Прочитав інтерв'ю
Про "говорили, что путин наступать не будут", але трошечки по іншому.
Є "ВВС: Чи ви думали, що вони дійсно планували напасти? Чи що це просто загроза?
Володимир Зеленський: Тоді ми вважали, що це погрози. Тому що такі навчання у них тривали, як я вам казав, роки і місяці. Це постійно. Тоді такий був момент, коли вони накопичили все більше і більше, і ми відчували, що шанс їхнього вторгнення дійсно високий.
Але держави працюють дипломатично над тим, щоб він не вторгнувся. Ми говорили з розвідкою. З розвідкою і нашої держави, і з іншими партнерами. Всі бачили різні ризики. І так воно і є. І так існувало.
І потім, говорячи з лідерами деяких провідних європейських держав, вони мені передзвонювали і казали: ми говорили з Путіним, Путін наступати не буде."
Хто там на Реальній Україні так переклав і навіщо?
Востаннє редагувалось alibob в Чет 23 лют, 2023 23:00, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 23 лют, 2023 22:32
Тут все логічно і геніально, як і по злитій спецоперації з вагнерівцями від "нічого не було", "було но не наше" до "сам подзвонив".
Не розумію, що вас дивує?
Додано: Чет 23 лют, 2023 23:07
О zloyodessit я, по-моему, вообще не говорил. Не читаю, не знаю, кто это, поэтому судить не могу. Из одесских писал о Стерненко. Вы считаете его экспертом? Даже не адекватным, а просто экспертом? КУ него есть знания, подготовка?
Буданова первый раз слушал с большим интересом, второй раз - ну так... А потом...
Не верю в искренность начальника разведки, который регулярно выступает в СМИ. Надеюсь, поймёте, о чём я. Подробнее объяснять просто лень.
Могу только добавить - когда "успокаивает" Арестович, это понятно и оправданно; когда елей льёт в уши человек официальный, причём, из самых осведомлённых в стране, это просто обман, в сегодняшних условиях неоправданный.
Я очень хочу освобождения оккупированных территорий, но когда Буданов уверенно утверждает, что Крым будет освобождён к лету... Простите, не серьёзно. Хотя, конечно, всякое в мире бывает.
Вот как раз перед Вашим постом видео. Вы считаете этого человека (не знаю фамилии) экспертом? Чисто спекулятивные (скорее, конспирологические) рассуждения, из которых делаются "р-р-революционные" выводы. Думаю, ни один специалист-демограф не станет даже критиковать его "выводы", так же, как ни один астроном не станет сегодня спорить с адептами плоской земли.
О ком я ещё писал... О Казанском. Ничего не имею против, но он точно не эксперт, и не журналист. Он чистый пропагандист. Мне лично с лихвой хватило советских пропагандистов. Хочется получать объективную (насколько возможно) информацию, а не пережёванную пропагандистами. Или для этого будем как в советские времена слушать "голоса"?
Предпочитаю ISW сладкой лжи пропагандистов.
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