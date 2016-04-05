Додано: Чет 23 лют, 2023 22:04

Путин хочет захватить Киев, - Зеленский в интервью BBC.▪️Перед вторжением лидеры государств мне говорили, что путин наступать не будут.@realukraine_botЦе як це "говорили, что путин наступать не будут"???А інша інфа про попередження - брехня чи що? Я заплутався...П.С.Прочитав інтерв'ю, починаю "розплутуватися".Про "говорили, что путин наступать не будут", але трошечки по іншому.Є "ВВС: Чи ви думали, що вони дійсно планували напасти? Чи що це просто загроза?Володимир Зеленський: Тоді ми вважали, що це погрози. Тому що такі навчання у них тривали, як я вам казав, роки і місяці. Це постійно. Тоді такий був момент, коли вони накопичили все більше і більше, і ми відчували, що шанс їхнього вторгнення дійсно високий.Але держави працюють дипломатично над тим, щоб він не вторгнувся. Ми говорили з розвідкою. З розвідкою і нашої держави, і з іншими партнерами. Всі бачили різні ризики. І так воно і є. І так існувало.І потім, говорячи з лідерами деяких провідних європейських держав, вони мені передзвонювали і казали: ми говорили з Путіним, Путін наступати не буде."Хто там на Реальній Україні так переклав і навіщо?