ЛАД написав:
Хочется получать объективную (насколько возможно) информацию, а не пережёванную
Об'єктивної інформації Ви не отримаєте ні від кого.
Бо люди отого рівня, на якому володіють найповнішими даними, апріорі вимушені її зберігати, а також говорити тільки те, що потрібно сказати відповідно ситуації.
Максимум що можливо - це самому знаходити як можна більше самої різноманітної інформації.
І складати свою суб'єктивну картинку.
Орки в себе зауважують, що в нас, зокрема отих вісьмох штурмових бригад, зараз з нуля формується ще 14 ЗСУ-них. Тому в них "вікно" тільки місяць.
Можна ж не цікавитися таким джерелом - що там орки брешуть.
Але саме завдяки оцьому пазлу все складається:
і Ходжес, і рівень постачань зброї, і повістки, і ротації, і Павел, і Крим ... і Буданов.
Звичайно можна не напружуватися, а просто *Віримо в ЗСУ!*.
Перепоною планам може стати постачання зброї рашці Китаєм. Тому Штати й так серйозно попередили китайців.