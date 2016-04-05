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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3622362336243625
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 23:50

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⚠️ Генасамблея ООН ухвалила запропоновану Україною резолюцію до річниці російського вторгнення.

Документ закликає рф зупинити бойові дії та вивести свої війська з України, а також закріплює основні положення української «формули миру».

За резолюцію проголосували 141 з 193 країн, які є членами ООН.

Проти голосували Білорусь, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа, Росія і Сирія, всього 7 країн.

39 держав утримались.

Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 23 лют, 2023 23:57, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 23:55

  ЛАД написав: Хочется получать объективную (насколько возможно) информацию, а не пережёванную

Об'єктивної інформації Ви не отримаєте ні від кого.
Бо люди отого рівня, на якому володіють найповнішими даними, апріорі вимушені її зберігати, а також говорити тільки те, що потрібно сказати відповідно ситуації.

Максимум що можливо - це самому знаходити як можна більше самої різноманітної інформації.
І складати свою суб'єктивну картинку.

Орки в себе зауважують, що в нас, зокрема отих вісьмох штурмових бригад, зараз з нуля формується ще 14 ЗСУ-них. Тому в них "вікно" тільки місяць.
Можна ж не цікавитися таким джерелом - що там орки брешуть.
Але саме завдяки оцьому пазлу все складається:
і Ходжес, і рівень постачань зброї, і повістки, і ротації, і Павел, і Крим ... і Буданов.

Звичайно можна не напружуватися, а просто *Віримо в ЗСУ!*.
Перепоною планам може стати постачання зброї рашці Китаєм. Тому Штати й так серйозно попередили китайців.
detroytred
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