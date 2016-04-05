ЛАД написав: Хочется получать объективную (насколько возможно) информацию, а не пережёванную
Об'єктивної інформації Ви не отримаєте ні від кого. Бо люди отого рівня, на якому володіють найповнішими даними, апріорі вимушені її зберігати, а також говорити тільки те, що потрібно сказати відповідно ситуації.
Максимум що можливо - це самому знаходити як можна більше самої різноманітної інформації. І складати свою суб'єктивну картинку.
Орки в себе зауважують, що в нас, зокрема отих вісьмох штурмових бригад, зараз з нуля формується ще 14 ЗСУ-них. Тому в них "вікно" тільки місяць. Можна ж не цікавитися таким джерелом - що там орки брешуть. Але саме завдяки оцьому пазлу все складається: і Ходжес, і рівень постачань зброї, і повістки, і ротації, і Павел, і Крим ... і Буданов.
Звичайно можна не напружуватися, а просто *Віримо в ЗСУ!*. Перепоною планам може стати постачання зброї рашці Китаєм. Тому Штати й так серйозно попередили китайців.
ЛАД написав:Уже несколько раз писал. Почему-то некоторым форумчанам (и не только) мало реального врага. Того, который на фронте. Начинают выискивать врагов внутри страны - олигархов, коррупционеров, расхитителей бюджета и бороться, главным образом с ними. Они, безусловно, наносят большой вред государству. Но сегодня гораздо опаснее агрессор. Но гораздо безопаснее бороться в тылу с "вредителями" и "врагами народа" (которые далеко не всегда оказываются врагами в действительности), чем с агрессором на фронте. Некоторые форумчане регулярно (и почти исключительно) занимаются поиском и разоблачением "врагов" на форуме. При этом несколько смешно, бывает, выглядят их аргументы, если вспомнить, что они тоже пишут не из окопа. Тоже понятно, что, чем сидеть на "нуле", гораздо спокойнее и безопаснее проявлять патриотизм на форуме и обвинять в чём-нибудь окружающих. Между прочим, реально воюющие форумчане таким не занимаются.
здається зрозумів, чому вас вважають на форумі ворогом.
Врагом меня считают здесь несколько человек. Не буду называть ники. Просто они уж очень активны, создают соответствующий антураж. И, кстати, они же обвиняют не только меня, здесь уже многие объявлялись врагами. Bobua и Успіх не рискуют обвинять только потому, что они на фронте. Слишком смешно будут выглядеть обвинения со стороны людей, сидящих в тылу, в сторону фронтовиков.
як написав вище, русофобія зараз - стан нормальної людини. а ви все намагаєтесь якось виправдати росіян.
Я не стараюсь оправдать россиян. И согласен, что им "вину спокутувати та спокутувати", хотя далеко не все поддерживают и одобряют войну. Но тем не менее. Но есть разница между ненавистью к агрессору и русофобией. Первое естественно, понятно и оправданно. Второе - искажение. Когда начинаются разговоры о "споконвічних" врагах, о "лишней хромосоме" - совершенно лишнее и дурно пахнет. Если такие разговоры станут государственной политикой или даже станут преобладать в общественной жизни, то, пока идёт война, нас, скорее всего, всё равно будут поддерживать, но после войны приём в ЕС и НАТО будет под очень большим вопросом, мягко говоря. Да и во время войны это может привести к снижению общественной поддержки на Западе.
може так зрозуміліше - під другої світової війни всі німці вважалися фашистами, й всі ці бомбардування Дрездена та інше - це розплата.
Сравнение не очень чистое, впрочем, как и все сравнения. К сожалению, почти все немцы не считались, а были нацистами. Людей, не то что боровшихся с нацизмом, а даже осуждавших его "в душе" было крайне мало. Очень многие пользовались своим положением "высшей расы" или надеялись им воспользоваться. Причины здесь обсуждать не будем. Но обстановка в сегодняшней России всё же далека от обстановки в нацистской Германии. И, кстати, бомбардировки Дрездена вызывали довольно серьёзное осуждение после войны. Так же, как бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
руських це теж чекає. чи вони гадають що ці буряти чи калмики будуть якось по-іншому різати руських коли настануть такі часи?. а ми будемо казати, який жах, як так можна... чи може шановні вагнерівці будуть поважно ставитись до простих расеян...
Не очень понял, что Вы имеете ввиду. Когда и почему в РФ начнётся резня? Всё, конечно, может быть, но пока это просто фантазии. А если такое случится, то я буду сочувствовать жертвам - кто бы они не были, хоть русские, хоть буряты или калмыки.
тому не намагайтесь знайти там щось хароше - марна праця. й чим раніше Раша навернеться, тим більше шансів, що на уламках щось путне постане - хоча не факт
Шансы есть разные. Петр Павел высказал, например, опасения по поводу возможного распада РФ. Но он просто прямо высказался, а такие опасения на Западе реально существуют не только у него.
й корупція - це дуже небезпечно - особливо під час війни. тому з нею требо боротися зараз, а не колись після війни. бо як раз деякі діячі вважають, що війна все спише.
Я ни разу не писал, что это не нужно. Просто надо правильно расставлять приоритеты. Первая и главная задача - разгром российского агрессора. Все остальное важно и нужно, но не главная сегодняшняя задача. Кроме того, борьба с коррупцией слишком часто используется не для реальной борьбы с ней, а для внутриполитической борьбы.
ЛАД написав: Хочется получать объективную (насколько возможно) информацию, а не пережёванную
Об'єктивної інформації Ви не отримаєте ні від кого.
Поэтому - "насколько возможно".
Бо люди отого рівня, на якому володіють найповнішими даними, апріорі вимушені її зберігати, а також говорити тільки те, що потрібно сказати відповідно ситуації.
Это понятно. Но под "объективной" я больше имел ввиду достоверную, соответствующую фактам, а не искажающие их в угоду полит. интересам и пристрастиям. Обратите внимание, уважающие себя и читателей западные СМИ часто пишут что-нибудь вроде: "В условиях войны нет возможности оперативно проверить информацию". И всегда стараются получить объяснения с разных сторон, а не так, как у нас выложил Гончаренко свой и Гео Лероса коммент и верьте тому, что он сказал. О том, что не мешало бы получить комментарии другой стороны ни у кого мысли не возникает.
Максимум що можливо - це самому знаходити як можна більше самої різноманітної інформації. І складати свою суб'єктивну картинку.
Орки в себе зауважують, що в нас, зокрема отих вісьмох штурмових бригад, зараз з нуля формується ще 14 ЗСУ-них. Тому в них "вікно" тільки місяць.
Тоже занятие так себе. Этой информации тоже нельзя очень уж доверять. И не потому, что она от орков, а потому, что она вполне может быть недостоверной - им просто может быть выгодно сообщать такое по разным причинам.
Можна ж не цікавитися таким джерелом - що там орки брешуть. Але саме завдяки оцьому пазлу все складається: і Ходжес, і рівень постачань зброї, і повістки, і ротації, і Павел, і Крим ... і Буданов.
Згоден. Цікавитися треба різними джерелами. Окрім брехливих. Правда, це буває важко визначити.
Звичайно можна не напружуватися, а просто *Віримо в ЗСУ!*. Перепоною планам може стати постачання зброї рашці Китаєм. Тому Штати й так серйозно попередили китайців.
Вірити в ЗСУ треба. Інших варіантів просто немає. Але треба розуміти, що там звичайні люди, а не боги чи великі чарівники. Вони не можуть помахом палички звільнити всі окуповані землі. Те ж саме стосується і оборонпрому. А перепон може бути багато.
Hotab написав:ЛАД , Вільха могла б бути цікава тим, що хаймарсом не можна по БНР. А вільхою можна. Було б.
Аргумент хороший, но ненадёжный. На мой взгляд, это чистая игра со стороны Запада - нашим оружием делать то-то и то-то нельзя, а своим - пожалуйста. Понятно же, что если они действительно захотят нам запретить какие-то действия, то это сделать совсем несложно. Можно, конечно, всегда "отмазаться": "Мы своими ракетами запрещаем обстреливать Кремль, но у украинцев есть своя "вундервафля", которой он это сделал". И что? Европу или США РФ обстреливать не станет в любом варианте, а Украину обстреливает тоже в любом варианте. Хоть наши ракеты, хоть западные. Чем уничтожили "Москву"? Бог весть - то ли "Гарпуном", то ли "Нептуном". Результат один.
65% хотіли аби Володимира Зеленського переобрали на наступний термін. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг". До прикладу, у жовтні 2021 року, тільки 20% українців вважали, що Зеленського потрібно переобрати на другий термін. Зараз 91% опитаних задоволені роботою президента. https://gazeta.ua/articles/politics/_uk ... go/1134155
ЛАД написав:Аргумент хороший, но ненадёжный. На мой взгляд, это чистая игра со стороны Запада - нашим оружием делать то-то и то-то нельзя, а своим - пожалуйста.
Посмотрите операцию по освобождению Змеиного. Все расписано , все собития. Применяли Ольху, но.... Панцирь С1, ТОР и РЛС на острове вполне удачно отражали ВСЕ АТАКИ. Вопрос решила только БОГДАНА , т к артилерийский снаряд априори нельзя перехватить. Жаль, что пока поняли , загубили десант и несколько вертушек.