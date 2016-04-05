Додано: П'ят 24 лют, 2023 00:53

Shaman написав: ЛАД написав: Уже несколько раз писал.

Почему-то некоторым форумчанам (и не только) мало реального врага. Того, который на фронте.

Начинают выискивать врагов внутри страны - олигархов, коррупционеров, расхитителей бюджета и бороться, главным образом с ними. Они, безусловно, наносят большой вред государству. Но сегодня гораздо опаснее агрессор. Но гораздо безопаснее бороться в тылу с "вредителями" и "врагами народа" (которые далеко не всегда оказываются врагами в действительности), чем с агрессором на фронте.

Некоторые форумчане регулярно (и почти исключительно) занимаются поиском и разоблачением "врагов" на форуме. При этом несколько смешно, бывает, выглядят их аргументы, если вспомнить, что они тоже пишут не из окопа. Тоже понятно, что, чем сидеть на "нуле", гораздо спокойнее и безопаснее проявлять патриотизм на форуме и обвинять в чём-нибудь окружающих.

Между прочим, реально воюющие форумчане таким не занимаются. Уже несколько раз писал.Почему-то некоторым форумчанам (и не только) маловрага. Того, который на фронте.Начинают выискивать врагов внутри страны - олигархов, коррупционеров, расхитителей бюджета и бороться, главным образом с ними. Они, безусловно, наносят большой вред государству. Ногораздо опаснее агрессор. Но гораздо безопаснее бороться в тылу с "вредителями" и "врагами народа" (которые далеко не всегда оказываются врагами в действительности), чем с агрессором на фронте.Некоторые форумчане регулярно (и почти исключительно) занимаются поиском и разоблачением "врагов" на форуме. При этом несколько смешно, бывает, выглядят их аргументы, если вспомнить, что они тоже пишут не из окопа. Тоже понятно, что, чем сидеть на "нуле", гораздо спокойнее и безопаснее проявлять патриотизм на форуме и обвинять в чём-нибудь окружающих.Между прочим, реально воюющие форумчане таким не занимаются.

здається зрозумів, чому вас вважають на форумі ворогом. здається зрозумів, чому вас вважають на форумі ворогом.

як написав вище, русофобія зараз - стан нормальної людини. а ви все намагаєтесь якось виправдати росіян.

може так зрозуміліше - під другої світової війни всі німці вважалися фашистами, й всі ці бомбардування Дрездена та інше - це розплата.

считались

были

руських це теж чекає. чи вони гадають що ці буряти чи калмики будуть якось по-іншому різати руських коли настануть такі часи?. а ми будемо казати, який жах, як так можна... чи може шановні вагнерівці будуть поважно ставитись до простих расеян...



тому не намагайтесь знайти там щось хароше - марна праця. й чим раніше Раша навернеться, тим більше шансів, що на уламках щось путне постане - хоча не факт



й корупція - це дуже небезпечно - особливо під час війни. тому з нею требо боротися зараз, а не колись після війни. бо як раз деякі діячі вважають, що війна все спише.

Врагом меня считают здесь несколько человек. Не буду называть ники.Просто они уж очень активны, создают соответствующий антураж. И, кстати, они же обвиняют не только меня, здесь уже многие объявлялись врагами.не рискуют обвинять только потому, что они на фронте. Слишком смешно будут выглядеть обвинения со стороны людей, сидящих в тылу, в сторону фронтовиков.Я не стараюсь оправдать россиян. И согласен, что им "вину спокутувати та спокутувати", хотя далеко не все поддерживают и одобряют войну. Но тем не менее.Но есть разница между ненавистью к агрессору и русофобией.Первое естественно, понятно и оправданно. Второе - искажение. Когда начинаются разговоры о "споконвічних" врагах, о "лишней хромосоме" - совершенно лишнее и дурно пахнет. Если такие разговоры станут государственной политикой или даже станут преобладать в общественной жизни, то, пока идёт война, нас, скорее всего, всё равно будут поддерживать, но после войны приём в ЕС и НАТО будет под очень большим вопросом, мягко говоря. Да и во время войны это может привести к снижению общественной поддержки на Западе.Сравнение не очень чистое, впрочем, как и все сравнения.К сожалению, почти все немцы не, анацистами. Людей, не то что боровшихся с нацизмом, а даже осуждавших его "в душе" было крайне мало. Очень многие пользовались своим положением "высшей расы" или надеялись им воспользоваться. Причины здесь обсуждать не будем. Но обстановка в сегодняшней России всё же далека от обстановки в нацистской Германии.И, кстати, бомбардировки Дрездена вызывали довольно серьёзное осуждение после войны. Так же, как бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.Не очень понял, что Вы имеете ввиду. Когда и почему в РФ начнётся резня?Всё, конечно, может быть, но пока это просто фантазии.А если такое случится, то я буду сочувствовать жертвам - кто бы они не были, хоть русские, хоть буряты или калмыки.Шансы есть разные. Петр Павел высказал, например, опасения по поводу возможного распада РФ. Но он просто прямо высказался, а такие опасения на Западе реально существуют не только у него.Я ни разу не писал, что это не нужно. Просто надо правильно расставлять приоритеты. Первая и главная задача - разгром российского агрессора. Все остальное важно и нужно, но не главная сегодняшняя задача.Кроме того, борьба с коррупцией слишком часто используется не для реальной борьбы с ней, а для внутриполитической борьбы.