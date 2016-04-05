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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3623362436253626
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 09:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Goodman написав:Вопрос решила только БОГДАНА , т к артилерийский снаряд априори нельзя перехватить.

Знаючі люди кажуть, що таки Цезарь, а не Богдана. У Богдани після третього пострілу перегоріли ущільнювачі. Недавно десь було інтервю з учасником тих подій у гирлі Дністра.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:00

sashaqbl працювали на пару , там все ремонтується.
Goodman
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потужна пісня-надихає наших Героїв які в Бухмуті

prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:09

  fler написав:9. Сприяння експорту зерна;
10. Припинення «односторонніх» санкцій;
11. Підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок;


Хто про що, а вошивий про баню.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:36

  drevlyanin написав:
  fler написав:9. Сприяння експорту зерна;
10. Припинення «односторонніх» санкцій;
11. Підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок;


Хто про що, а вошивий про баню.


так, перші пункти лише ширма для цих трьох
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:3. Припинення бойових дій;
10. Припинення «односторонніх» санкцій;

ІМХО, Китай грає на стороні немитої.
Припинення бойових дій без виводу військ та скасування санкцій - це те, чого домагається русня, це було впевненою перемогою русні.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:41

  fler написав:Китай опублікував «мирний план» із своїми ідеями щодо врегулювання війни рф проти України:
1. Повага до суверенітету всіх країн;
2. Відмова від «менталітету холодної війни»;
3. Припинення бойових дій;
4. Відновлення мирних переговорів;
5. Вирішення гуманітарної кризи;
6. Захист цивільного населення та військовополонених;
7. Підтримання безпеки атомних електростанцій;
8. Зниження стратегічних ризиків;
9. Сприяння експорту зерна;
10. Припинення «односторонніх» санкцій;
11. Підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок;
12. Сприяння післявоєнній відбудові.
Реакція США на цей план: «… вони можуть зупинитися на першому пункті, а саме на повазі до суверенітету всіх націй», - заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

как и предполагалось "гора родила мышь"
типа минск-3
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:43

  sashaqbl написав:
  fler написав:3. Припинення бойових дій;
10. Припинення «односторонніх» санкцій;

ІМХО, Китай грає на стороні немитої.
Припинення бойових дій без виводу військ та скасування санкцій - це те, чого домагається русня, це було впевненою перемогою русні.

это дымовая завеса, кетайзы играют на своей стороне
их цель ослабление раисси и запада-профит
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:54

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Таке враження, що ви з ЛАДом шукаєте причини/виправдання, щоб нічого не виготовляти. Зрозуміло, що потрібно напрягтись і нехай для початку буде навіть 10 шт в місяць, це вже буде наша зброя, якою можна валити туди, куди Хаймарсам заборонено.

Я не чіпляюсь, я просто на відміну від вас повязаний з виробництвом.

Звідки така впевненість?
Цікаво, з яким виробництвом випов'язані?
  sashaqbl написав:Ваша проблема в тому, що ви вірите всім переможним реляціям влади. А потім дивуєтеся, що далі діло не йде.
Вам відзвітували, що наладили виробництво 152 снарядів- ви ся тішите. Відзвітували, що Богдана пішла в серію - ви ся тішите.

Це все ваші безпідставні фантазії.
  sashaqbl написав: Але воювати через рік будуть не Акації і Богдани, а Цезарі і Краби. А ви будете дивуватися - шо то відбувається...
Так, Хомчак міг закупити пару тисяч ракет до Вільхи. І це б врятувало багато життів на початку війни.

Отже Хомчак міг, та не закупив. Очевидно, не через неспроможність виробництва, а просто не замовляли. Не було, як то кажуть, політичної волі.
Так ото ж.
Так і з усім іншим.
  sashaqbl написав:Але зараз, якщо навіть налагодять "виробництво"(тобто крупновузлову збірку) і радісно відзвітують по ТБ - це буде політичний крок і тільки. Який мінімально вплине на ситуацію на фронті.

Про відновлення виробництва по ТБ краще не патякати, а звітувати по факту успішного застосування. Будь-який позитивний вплив на ситуацію на фронті, навіть самий мінімальний - це збережені життя бійців.
  sashaqbl написав:P.S. До речі, шасі на Богдані таки поміняли. Ствол, судячи з ліній фронту - теж вже не краматорський. Може навіть якийсь толк з неї буде. Хоча воюватимуть все одно Цезарі.

Якщо війна затягнеться на роки, на Заході оберуть умовних Трампів і Орбанів, Цезарі з Хаймарсами раптом перестануть поставляти, тоді що, капітулювати? чи воювати, як УПА - збираними патронами?
Зрозумійте нарешті, без своєї зброї (яка б вона не була хороша чи погана, як би важко її не було виготовляти) перемоги не буде, в кращому випадку перемога виглядатиме, як у Афганістану.
Schmit
 
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Alex2007

Рік війни.
Investor_K
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