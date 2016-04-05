fler написав:Китай опублікував «мирний план» із своїми ідеями щодо врегулювання війни рф проти України: 1. Повага до суверенітету всіх країн; 2. Відмова від «менталітету холодної війни»; 3. Припинення бойових дій; 4. Відновлення мирних переговорів; 5. Вирішення гуманітарної кризи; 6. Захист цивільного населення та військовополонених; 7. Підтримання безпеки атомних електростанцій; 8. Зниження стратегічних ризиків; 9. Сприяння експорту зерна; 10. Припинення «односторонніх» санкцій; 11. Підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок; 12. Сприяння післявоєнній відбудові. Реакція США на цей план: «… вони можуть зупинитися на першому пункті, а саме на повазі до суверенітету всіх націй», - заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.
как и предполагалось "гора родила мышь" типа минск-3
Schmit написав:Таке враження, що ви з ЛАДом шукаєте причини/виправдання, щоб нічого не виготовляти. Зрозуміло, що потрібно напрягтись і нехай для початку буде навіть 10 шт в місяць, це вже буде наша зброя, якою можна валити туди, куди Хаймарсам заборонено.
Я не чіпляюсь, я просто на відміну від вас повязаний з виробництвом.
Звідки така впевненість? Цікаво, з яким виробництвом випов'язані?
sashaqbl написав:Ваша проблема в тому, що ви вірите всім переможним реляціям влади. А потім дивуєтеся, що далі діло не йде. Вам відзвітували, що наладили виробництво 152 снарядів- ви ся тішите. Відзвітували, що Богдана пішла в серію - ви ся тішите.
Це все ваші безпідставні фантазії.
sashaqbl написав: Але воювати через рік будуть не Акації і Богдани, а Цезарі і Краби. А ви будете дивуватися - шо то відбувається... Так, Хомчак міг закупити пару тисяч ракет до Вільхи. І це б врятувало багато життів на початку війни.
Отже Хомчак міг, та не закупив. Очевидно, не через неспроможність виробництва, а просто не замовляли. Не було, як то кажуть, політичної волі. Так ото ж. Так і з усім іншим.
sashaqbl написав:Але зараз, якщо навіть налагодять "виробництво"(тобто крупновузлову збірку) і радісно відзвітують по ТБ - це буде політичний крок і тільки. Який мінімально вплине на ситуацію на фронті.
Про відновлення виробництва по ТБ краще не патякати, а звітувати по факту успішного застосування. Будь-який позитивний вплив на ситуацію на фронті, навіть самий мінімальний - це збережені життя бійців.
sashaqbl написав:P.S. До речі, шасі на Богдані таки поміняли. Ствол, судячи з ліній фронту - теж вже не краматорський. Може навіть якийсь толк з неї буде. Хоча воюватимуть все одно Цезарі.
Якщо війна затягнеться на роки, на Заході оберуть умовних Трампів і Орбанів, Цезарі з Хаймарсами раптом перестануть поставляти, тоді що, капітулювати? чи воювати, як УПА - збираними патронами? Зрозумійте нарешті, без своєї зброї (яка б вона не була хороша чи погана, як би важко її не було виготовляти) перемоги не буде, в кращому випадку перемога виглядатиме, як у Афганістану.