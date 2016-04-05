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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3624362536263627
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 11:05

edvardd
Ні, невідвідування форуму не є підставою для такого висновку.
Я вважаю що він воює за Україну, поки немає офіційних повідомлень.
AlxK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 11:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Цікаво, з яким виробництвом випов'язані?

Силова електроніка.
  Schmit написав:Цезарі з Хаймарсами раптом перестануть поставляти, тоді що, капітулювати? чи воювати, як УПА - збираними патронами?

Проблема в тому, що якщо нам перестануть допомагати, то війна досить швидко перейде в партизанську. Ми не в стані забезпечити себе зброєю та боєприпасами. І налагодити виробництво під обстрілами ми не в стані. Навіть електропостачання рашка в змозі зруйнувати, якщо нам не надаватимуть підтримку. Те ж саме з пальним для танків і САУ.
Більше того, всі виробництва, про які радісно звітують зелені - за кордоном, тому в випадку, якщо підтримка зникне - вони для нас закриті.
Я вас навіть більше здивую - зараз йде тенденція до глобалізації, в тому числі й у виробництві зброї.
Нові версії Цезаря йдуть на шасі Татри та Унімог замість Рено. Навіть США F-35 створювали не самостійно, а в кооперації з іншими країнами. Зараз переозброюються німецькими автоматами. Польша, маючи власне виробництво САУ(доволі непоганих), закупляє корейські.
В нас є досить непогана школа виробництва бронетехніки. Після 14 року зявилися серйозні наробки в галузі БПЛА. До війни була транспортна авіація. Зараз при обмежених ресурсах варто концентруватися на наших сильних сторонах, якими ми можемо забезпечити себе і експортувати. А слабкі сторони компенсувати поставками західного озброєння.
UPD: знову ж таки, на мою думку, Вільха убла актуальна при Хомчаку і на початку війни. І ця перспектива вмерла, щойно було ухвалене рішення на поставку Хаймарсів. Ліцензійне виробництво ракет до Хаймарсів в нас куди більш перспективне, на даний момент.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 11:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  AlxK написав:Я вважаю що він воює за Україну, поки немає офіційних повідомлень.


Для цього треба знати справжє ФІО людини під ніком Libo.

Я вже був похоронив одного чоловіка з Маріуполя. А він нещодавно зявився. Там і живе з паралізованими батьками. Під окупацією.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 11:33

  Schmit написав:Якщо війна затягнеться на роки, на Заході оберуть умовних Трампів і Орбанів, Цезарі з Хаймарсами раптом перестануть поставляти, тоді що, капітулювати? чи воювати, як УПА - збираними патронами?
Зрозумійте нарешті, без своєї зброї (яка б вона не була хороша чи погана, як би важко її не було виготовляти) перемоги не буде, в кращому випадку перемога виглядатиме, як у Афганістану.


так отож, і про це мова
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 11:38

Душу й тіло ми положим за нашу свободу!©

  AlxK написав:edvardd
Ні, невідвідування форуму не є підставою для такого висновку.
Я вважаю що він воює за Україну, поки немає офіційних повідомлень.

Воно то так... - але зараз, подекуди на вогневій, а в не глибокому тилу, то взагалі, - в кожному "чайнику" є старлінк! Та і моб-зв'язок - рідко де "ну зовсім немає". А так, то як не на одному моб-операторі, так на іншому є хоч і слабкий, але інтернет є!
Тож, не може людина РІК ЧАСУ бути в одному квадраті/на 1км² - де от зовсім нічого "не ловить"!
Тож, нажаль, Лібо або у полоні, або...
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 11:41

  Успіх написав:
  AlxK написав:edvardd
Ні, невідвідування форуму не є підставою для такого висновку.
Я вважаю що він воює за Україну, поки немає офіційних повідомлень.

Воно то так... - але зараз, подекуди на вогневій, а в не глибокому тилу, то взагалі, - в кожному "чайнику" є старлінк! Та і моб-зв'язок - рідко де "ну зовсім немає". А так, то як не на одному моб-операторі, так на іншому є хоч і слабкий, але інтернет є!
Тож, не може людина РІК ЧАСУ бути в одному квадраті/на 1км² - де от зовсім нічого "не ловить"!
Тож, нажаль, Лібо або у полоні, або...

Лібо живий
lamal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 12:03

  Успіх написав:
  AlxK написав:edvardd
Ні, невідвідування форуму не є підставою для такого висновку.
Я вважаю що він воює за Україну, поки немає офіційних повідомлень.

Воно то так... - але зараз, подекуди на вогневій, а в не глибокому тилу, то взагалі, - в кожному "чайнику" є старлінк! Та і моб-зв'язок - рідко де "ну зовсім немає". А так, то як не на одному моб-операторі, так на іншому є хоч і слабкий, але інтернет є!
Тож, не може людина РІК ЧАСУ бути в одному квадраті/на 1км² - де от зовсім нічого "не ловить"!
Тож, нажаль, Лібо або у полоні, або...

Або має інші справи
antey1969
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