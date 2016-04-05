Додано: П'ят 24 лют, 2023 11:14

Schmit написав: Цікаво, з яким виробництвом випов'язані? Цікаво, з яким виробництвом випов'язані?

Schmit написав: Цезарі з Хаймарсами раптом перестануть поставляти, тоді що, капітулювати? чи воювати, як УПА - збираними патронами? Цезарі з Хаймарсами раптом перестануть поставляти, тоді що, капітулювати? чи воювати, як УПА - збираними патронами?

Силова електроніка.Проблема в тому, що якщо нам перестануть допомагати, то війна досить швидко перейде в партизанську. Ми не в стані забезпечити себе зброєю та боєприпасами. І налагодити виробництво під обстрілами ми не в стані. Навіть електропостачання рашка в змозі зруйнувати, якщо нам не надаватимуть підтримку. Те ж саме з пальним для танків і САУ.Більше того, всі виробництва, про які радісно звітують зелені - за кордоном, тому в випадку, якщо підтримка зникне - вони для нас закриті.Я вас навіть більше здивую - зараз йде тенденція до глобалізації, в тому числі й у виробництві зброї.Нові версії Цезаря йдуть на шасі Татри та Унімог замість Рено. Навіть США F-35 створювали не самостійно, а в кооперації з іншими країнами. Зараз переозброюються німецькими автоматами. Польша, маючи власне виробництво САУ(доволі непоганих), закупляє корейські.В нас є досить непогана школа виробництва бронетехніки. Після 14 року зявилися серйозні наробки в галузі БПЛА. До війни була транспортна авіація. Зараз при обмежених ресурсах варто концентруватися на наших сильних сторонах, якими ми можемо забезпечити себе і експортувати. А слабкі сторони компенсувати поставками західного озброєння.UPD: знову ж таки, на мою думку, Вільха убла актуальна при Хомчаку і на початку війни. І ця перспектива вмерла, щойно було ухвалене рішення на поставку Хаймарсів. Ліцензійне виробництво ракет до Хаймарсів в нас куди більш перспективне, на даний момент.