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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3626362736283629>
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Як і протягом всього останнього року, напередодні річниці повномасштабного вторгнення російської армії на територію України, ми відправляємо українським воїнам нові каравани техніки.
Цього разу це – вантажівки DAF для 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», багатоцільові тягачі та банні комплекси для 22-ї та 77-ї бригад, сотні шин для бусиків та пікапів, на яких виконують бойові завдання наші захисники на передовій, а також Старлінки, буржуйки, генератори, сотні спальних мішків та карематів, тисячі хімічних грілок.
Загальна вартість цього вантажу близько 10 мільйонів гривень, половину з яких оплатив Фонд Порошенка, а другу – ГО Справа Громад та кожен, хто перерахував свої кошти на їх благодійні рахунки.
Продовжуємо працювати разом для допомоги Збройним Силам України та наближення перемоги України!
https://www.facebook.com/PoroshenkoFoun ... cale=uk_UA
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:10

Все буде добре!©

  antey1969 написав:Або має інші справи
Угу.
Такі справи, що навіть, ніяк не зміг 1-2рази протягом 365днів(!!!) заскочити на форум на 5хв, хоч підглянути і написати 2 слова???!
Якась фантастика!
Але, звісно хочеться, щоб він був живий!
  Hotab написав:Не всі ж як успішний успіх
Не тільки лиш всі!©😀

п.с.
Тут вже писали/обговорювали новину, що ТАНКИ ЛЕОПАРДИ ВЖЕ В УКРАЇНІ?!!!(заява міністра оборони Польщі)
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:16

Успіх ,

Угу.
Такі справи, що навіть, ніяк не зміг 1-2рази протягом 365днів(!!!) заскочити на форум на 5хв, хоч підглянути і написати 2 слова???!



Навіщо? Я казав, що в 16-му році Лібо в Києві (через свого представника) подарував мені для польотів планшет dell в металевому корпусі , який в сша на той момент коштував 500+уо , а в Україні їх не було взагалі. А від Лібо про це не було жодного слова на форумі. Тому…. Не рівняй всіх по собі. Не всі позєри.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:21

  Hotab написав:Тому…. Не рівняй всіх по собі. Не всі позєри.


ну немає хлопець чим зайнятись, то й триндить та скиглить цілими днями :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дерев'яний між тим вже 76 до долара на безготівковому ринку.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:31

  Hotab написав:В мирний час наземний офіцер до капітана ходить 6 років, здається.

Було раніш, коли Лібо служив, з лейтенанта до старшого:
- 1 рік після п'ятирічного ВВУЗа;
- 2 роки після 3-х і 4-х річного.
Зі старшого л-та до к-на -- 3 роки.

Зараз ось так - термін на посаді для:
молодшого лейтенанта — 1 рік;
лейтенанта — 2 роки;
старшого лейтенанта, капітана (капітан-лейтенанта) — 3 роки;
майора (капітана 3 рангу) — 4 роки;
підполковника (капітана 2 рангу) — 5 років;
полковника (капітана 1 рангу) — 2 роки.

Під час воєнного часу:
– молодший лейтенант, лейтенант – 1 рік;
– старший лейтенант, капітан (капітан-лейтенант) – 2 роки;
– майор (капітан 3 рангу) – 3 роки;
– підполковник (капітан 2 рангу) – 4 роки;
– полковник (капітан 1 рангу) – 1 рік.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 24 лют, 2023 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:32

  Goodman написав:
  ЛАД написав:Аргумент хороший, но ненадёжный.
На мой взгляд, это чистая игра со стороны Запада - нашим оружием делать то-то и то-то нельзя, а своим - пожалуйста.


Посмотрите операцию по освобождению Змеиного.
Все расписано , все собития.
Применяли Ольху, но.... Панцирь С1, ТОР и РЛС на острове вполне удачно отражали ВСЕ АТАКИ.
Вопрос решила только БОГДАНА , т к артилерийский снаряд априори нельзя перехватить.
Жаль, что пока поняли , загубили десант и несколько вертушек.

Вы говорите совсем о другом.
Что конкретно применять - Богдану, Цезарь, Хаймерс, ... - это вопрос применения конкретного вооружения в конкретной обстановке.
А речь шла о возможности применения нашего собственного оружия в ситуации, когда западное оружие использовать нельзя из-за ограничений и запретов наших партнёров.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:В мирний час наземний офіцер до капітана ходить 6 років, здається.


мирний час закінчився у 2014, так?

3 роки до капітана, нехай 4
6 років теж має місце, але після 14 року трошки змінилась ситуація
у мене знайомий за 7 років став підполковником
стасовно Лібо -там все 100% маячня,
тому краще забути
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Лібо не був в діючій аомії на момент початку війни


не уявляю собі, щоб офіцер і дійсно розвідник писав на форумах всіляку маячню
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:42

  prodigy написав:
  Hotab написав:В мирний час наземний офіцер до капітана ходить 6 років, здається.


мирний час закінчився у 2014, так?

Ні. До 24 лютого у нас не було ні вйського стану, ні війни. Звання на загальних підставах.



  prodigy написав:стасовно Лібо -там все 100% маячня,
тому краще забути


Що саме там маячня? Він, з його слів, служив колись і доріс до капітана. Потім виїхав з країни і стосунку до ЗСУ не мав. Що тут нереального?? Причому він міг і 10 років ходити капітаном, не отримати майора, бо посада командир роти. Звання не дають автоматом, а лише при обійманні відповідної посади. Успіх полковником не стане. Бо полковники не носять снаряди до гармати.



не уявляю собі, щоб офіцер і дійсно розвідник писав на форумах всіляку маячню



Не про Лібо, а загалом…
Офіцери бувають і планокури, і алкаші, і gambling addiction страждати. І розуму мало. Всякі є. Он Успіх вже різних бачив.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 24 лют, 2023 14:48, всього редагувалось 2 разів.
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