Як і протягом всього останнього року, напередодні річниці повномасштабного вторгнення російської армії на територію України, ми відправляємо українським воїнам нові каравани техніки. Цього разу це – вантажівки DAF для 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», багатоцільові тягачі та банні комплекси для 22-ї та 77-ї бригад, сотні шин для бусиків та пікапів, на яких виконують бойові завдання наші захисники на передовій, а також Старлінки, буржуйки, генератори, сотні спальних мішків та карематів, тисячі хімічних грілок. Загальна вартість цього вантажу близько 10 мільйонів гривень, половину з яких оплатив Фонд Порошенка, а другу – ГО Справа Громад та кожен, хто перерахував свої кошти на їх благодійні рахунки. Продовжуємо працювати разом для допомоги Збройним Силам України та наближення перемоги України! https://www.facebook.com/PoroshenkoFoun ... cale=uk_UA
Угу. Такі справи, що навіть, ніяк не зміг 1-2рази протягом 365днів(!!!) заскочити на форум на 5хв, хоч підглянути і написати 2 слова???!
Навіщо? Я казав, що в 16-му році Лібо в Києві (через свого представника) подарував мені для польотів планшет dell в металевому корпусі , який в сша на той момент коштував 500+уо , а в Україні їх не було взагалі. А від Лібо про це не було жодного слова на форумі. Тому…. Не рівняй всіх по собі. Не всі позєри.
ЛАД написав:Аргумент хороший, но ненадёжный. На мой взгляд, это чистая игра со стороны Запада - нашим оружием делать то-то и то-то нельзя, а своим - пожалуйста.
Посмотрите операцию по освобождению Змеиного. Все расписано , все собития. Применяли Ольху, но.... Панцирь С1, ТОР и РЛС на острове вполне удачно отражали ВСЕ АТАКИ. Вопрос решила только БОГДАНА , т к артилерийский снаряд априори нельзя перехватить. Жаль, что пока поняли , загубили десант и несколько вертушек.
Вы говорите совсем о другом. Что конкретно применять - Богдану, Цезарь, Хаймерс, ... - это вопрос применения конкретного вооружения в конкретной обстановке. А речь шла о возможности применения нашего собственного оружия в ситуации, когда западное оружие использовать нельзя из-за ограничений и запретов наших партнёров.
Hotab написав:В мирний час наземний офіцер до капітана ходить 6 років, здається.
мирний час закінчився у 2014, так?
Ні. До 24 лютого у нас не було ні вйського стану, ні війни. Звання на загальних підставах.
prodigy написав:стасовно Лібо -там все 100% маячня, тому краще забути
Що саме там маячня? Він, з його слів, служив колись і доріс до капітана. Потім виїхав з країни і стосунку до ЗСУ не мав. Що тут нереального?? Причому він міг і 10 років ходити капітаном, не отримати майора, бо посада командир роти. Звання не дають автоматом, а лише при обійманні відповідної посади. Успіх полковником не стане. Бо полковники не носять снаряди до гармати.
не уявляю собі, щоб офіцер і дійсно розвідник писав на форумах всіляку маячню
Не про Лібо, а загалом… Офіцери бувають і планокури, і алкаші, і gambling addiction страждати. І розуму мало. Всякі є. Он Успіх вже різних бачив.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 24 лют, 2023 14:48, всього редагувалось 2 разів.