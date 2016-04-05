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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3626362736283629
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:44

  detroytred написав:
  Hotab написав:В мирний час наземний офіцер до капітана ходить 6 років, здається.

Було раніш, коли Лібо служив, з лейтенанта до старшого:
- 1 рік після п'ятирічного ВВУЗа;
- 2 роки після 3-х і 4-х річного.
Зі старшого л-та до к-на -- 3 роки.

Зараз ось так - термін на посаді для:
молодшого лейтенанта — 1 рік;
лейтенанта — 2 роки;
старшого лейтенанта, капітана (капітан-лейтенанта) — 3 роки;
майора (капітана 3 рангу) — 4 роки;
підполковника (капітана 2 рангу) — 5 років;
полковника (капітана 1 рангу) — 2 роки.



Під час воєнного часу:
– молодший лейтенант, лейтенант – 1 рік;
– старший лейтенант, капітан (капітан-лейтенант) – 2 роки;
– майор (капітан 3 рангу) – 3 роки;
– підполковник (капітан 2 рангу) – 4 роки;
– полковник (капітан 1 рангу) – 1 рік.


так , правда
я отримав старшого лейтенанта через рік після лейтенанта (може 1,5), на цьому ріст зупинився, тому що срср канув)), а то може був би кап 3 (під 35-38 років). :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:47

  Hotab написав:Звання не дають автоматом, а лише при обійманні відповідної посади.

Авіаційний техник -- 25+ років вислуги і ... лейтенант старшой))

Правда, при звільненні, якщо добре служив, одночасно з наказом на звільнення в запас присвоювали капітана.
А начальнику групи - майора.
Так і звали --- секунд-майор))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:48

  jump написав:
  Hotab написав:Тому…. Не рівняй всіх по собі. Не всі позєри.


ну немає хлопець чим зайнятись, то й триндить та скиглить цілими днями :lol:

Це в тебе що не новина, то тільки скиглення і негатив!
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:55

  prodigy написав: а то може був би кап 3 (під 35-38 років). :mrgreen:

Отож.
Майор (і мабуть кеп 3 рангу теж) вважається самим важким за отриманням званням.
Бо що нижче (тобто капітанських), що вище (підполковничих) посад багато, а от майорських -- відносно них обмаль.
detroytred
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