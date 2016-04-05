Hotab написав:В мирний час наземний офіцер до капітана ходить 6 років, здається.
мирний час закінчився у 2014, так?
Ні. До 24 лютого у нас не було ні вйського стану, ні війни. Звання на загальних підставах.
prodigy написав:стасовно Лібо -там все 100% маячня, тому краще забути
Що саме там маячня? Він, з його слів, служив колись і доріс до капітана. Потім виїхав з країни і стосунку до ЗСУ не мав. Що тут нереального?? Причому він міг і 10 років ходити капітаном, не отримати майора, бо посада командир роти. Звання не дають автоматом, а лише при обійманні відповідної посади.
це відома річ, але ми живемо у 21 сторіччі і ніхто не ходить капітаном 10 років (окрім алкашів чі невдах(або тормознутих розумом)-людина краще звільниться і пійде в "охорону" (де лейтенанту платили 500 дол), чим буде бухати капітаном за 250 дол ще 10 років
Полковнику ВДВ Петру Потехину была поставлена задача прийти на подмогу с 50 бойцами, танком и двумя БМП. Однако бойцы, экипажи танка и боевых машин идти на самоубийственное задание отказались.
– Я встал перед строем и начал говорить: представьте, что на этой горе сейчас вы. Вы ждете помощи, но никто не придет. Заставить идти с нами мы вас не можем, но вам самим потом жить со своей совестью. Однако из строя вышел только один боец – младший сержант Александр Славин. Я вот даже сейчас это вспоминаю – и мурашки по коже. Тогда я дал солдатам время подумать, а сам уехал искать танк и БМП.
А мені і простого звання лейтенанта - не треба! Я тут НЕ за званнями і грішми!
Hotab написав:Офіцери бувають і планокури, і алкаші, і gambling addiction страждати. І розуму мало. Всякі є. Он Успіх вже різних бачив.
О таааааак... - я тут вже надивився на різних! І переважно всі "по радянських книжках" вчились... А ті, що молодші - переважно "приторможені/приморожені" - бояться брати на себе відповідальність, або просто банально не вміють командувати.
я тут вже надивився на різних! І переважно всі "по радянських книжках" вчились... А ті, що молодші - переважно "приторможені/приморожені" - бояться брати на себе відповідальність, або просто банально не вміють командувати.
Ну воєнних шкіл в основному 2: радянська і західна. Українські офіцери в основному володіють радянською (організація оборони взводу, роти, баиареї, інженерне обладнання позицій) і обмежено західною. Ті, хто вчився з західними інструкторами. А якою володіє солдат Успіх, що критикує їх знання?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 24 лют, 2023 15:18, всього редагувалось 1 раз.