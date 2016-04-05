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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 36273628362936303631>
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:44

  detroytred написав:
  Hotab написав:В мирний час наземний офіцер до капітана ходить 6 років, здається.

Було раніш, коли Лібо служив, з лейтенанта до старшого:
- 1 рік після п'ятирічного ВВУЗа;
- 2 роки після 3-х і 4-х річного.
Зі старшого л-та до к-на -- 3 роки.

Зараз ось так - термін на посаді для:
молодшого лейтенанта — 1 рік;
лейтенанта — 2 роки;
старшого лейтенанта, капітана (капітан-лейтенанта) — 3 роки;
майора (капітана 3 рангу) — 4 роки;
підполковника (капітана 2 рангу) — 5 років;
полковника (капітана 1 рангу) — 2 роки.



Під час воєнного часу:
– молодший лейтенант, лейтенант – 1 рік;
– старший лейтенант, капітан (капітан-лейтенант) – 2 роки;
– майор (капітан 3 рангу) – 3 роки;
– підполковник (капітан 2 рангу) – 4 роки;
– полковник (капітан 1 рангу) – 1 рік.


так , правда
я отримав старшого лейтенанта через рік після лейтенанта (може 1,5), на цьому ріст зупинився, тому що срср канув)), а то може був би кап 3 (під 35-38 років). :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:47

  Hotab написав:Звання не дають автоматом, а лише при обійманні відповідної посади.

Авіаційний техник -- 25+ років вислуги і ... лейтенант старшой))

Правда, при звільненні, якщо добре служив, одночасно з наказом на звільнення в запас присвоювали капітана.
А начальнику групи - майора.
Так і звали --- секунд-майор))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:48

  jump написав:
  Hotab написав:Тому…. Не рівняй всіх по собі. Не всі позєри.


ну немає хлопець чим зайнятись, то й триндить та скиглить цілими днями :lol:

Це в тебе що не новина, то тільки скиглення і негатив!
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 14:55

  prodigy написав: а то може був би кап 3 (під 35-38 років). :mrgreen:

Отож.
Майор (і мабуть кеп 3 рангу теж) вважається самим важким за отриманням званням.
Бо що нижче (тобто капітанських), що вище (підполковничих) посад багато, а от майорських -- відносно них обмаль.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:07

  Hotab написав:
  prodigy написав:
  Hotab написав:В мирний час наземний офіцер до капітана ходить 6 років, здається.


мирний час закінчився у 2014, так?

Ні. До 24 лютого у нас не було ні вйського стану, ні війни. Звання на загальних підставах.



  prodigy написав:стасовно Лібо -там все 100% маячня,
тому краще забути


Що саме там маячня? Він, з його слів, служив колись і доріс до капітана. Потім виїхав з країни і стосунку до ЗСУ не мав. Що тут нереального?? Причому він міг і 10 років ходити капітаном, не отримати майора, бо посада командир роти. Звання не дають автоматом, а лише при обійманні відповідної посади.

це відома річ, але ми живемо у 21 сторіччі і ніхто не ходить капітаном 10 років (окрім алкашів чі невдах(або тормознутих розумом)-людина краще звільниться і пійде в "охорону" (де лейтенанту платили 500 дол), чим буде бухати капітаном за 250 дол ще 10 років

Бо полковники не носять снаряди до гармати.


у 2014р і полковники носили снаряди, був такий полковник на Саур Могилі Петро Потєхін
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%94%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

https://platfor.ma/magazine/text-sq/re-invent/petr-potekhin/
Полковнику ВДВ Петру Потехину была поставлена задача прийти на подмогу с 50 бойцами, танком и двумя БМП. Однако бойцы, экипажи танка и боевых машин идти на самоубийственное задание отказались.

– Я встал перед строем и начал говорить: представьте, что на этой горе сейчас вы. Вы ждете помощи, но никто не придет. Заставить идти с нами мы вас не можем, но вам самим потом жить со своей совестью. Однако из строя вышел только один боец – младший сержант Александр Славин. Я вот даже сейчас это вспоминаю – и мурашки по коже. Тогда я дал солдатам время подумать, а сам уехал искать танк и БМП.

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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:11

В зависимости от уровня задач, поставленных перед военной разведкой, она подразделяется на следующие уровни, являющиеся взаимосвязанными[2][4]:

стратегическая;
оперативная;
тактическая.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BA%D0%B0

Кто знает, в какой разведке служил Libo?

Успіх считает, что в тактической, соотв. и пишет о старлинках.

А если в стратегической или в СВР, и все это время находится, к примеру, где-то в недорашке? Писать оттуда на форум чтобы показать что он живой?

Думаю, что после нашей победы он повторит на форуме слова Марка Твена:
The rumor of my death was greatly exaggerated. (анг.)
Слух о моей смерти был сильно преувеличен. (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Успіх полковником не стане
А мені і простого звання лейтенанта - не треба!
Я тут НЕ за званнями і грішми!
  Hotab написав:Офіцери бувають і планокури, і алкаші, і gambling addiction страждати. І розуму мало. Всякі є. Он Успіх вже різних бачив.
О таааааак... - я тут вже надивився на різних! І переважно всі "по радянських книжках" вчились... А ті, що молодші - переважно "приторможені/приморожені" - бояться брати на себе відповідальність, або просто банально не вміють командувати.
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:13

  detroytred написав:
  prodigy написав: а то може був би кап 3 (під 35-38 років). :mrgreen:

Отож.
Майор (і мабуть кеп 3 рангу теж) вважається самим важким за отриманням званням.
Бо що нижче (тобто капітанських), що вище (підполковничих) посад багато, а от майорських -- відносно них обмаль.


майор-комбат (нач. штабу, нач. вооружения, зам.по тилу)

на кораблях(піводних човнах) -кап.лей це стапом, кап.3-командир малого корабля (тральщик, корвет, ПЧ )
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:17

Успіх ,


я тут вже надивився на різних! І переважно всі "по радянських книжках" вчились... А ті, що молодші - переважно "приторможені/приморожені" - бояться брати на себе відповідальність, або просто банально не вміють командувати.


Ну воєнних шкіл в основному 2: радянська і західна.
Українські офіцери в основному володіють радянською (організація оборони взводу, роти, баиареї, інженерне обладнання позицій) і обмежено західною. Ті, хто вчився з західними інструкторами.
А якою володіє солдат Успіх, що критикує їх знання?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 24 лют, 2023 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Я тут НЕ за званнями і грішми!
То вас двоє?
Один на фронті бо патріот...
Другий на форумі скиглить і випрошує лайки..
budivelnik
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