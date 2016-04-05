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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3628362936303631>
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:21

  yanyura написав:
В зависимости от уровня задач, поставленных перед военной разведкой, она подразделяется на следующие уровни, являющиеся взаимосвязанными[2][4]:

стратегическая;
оперативная;
тактическая.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BA%D0%B0

Кто знает, в какой разведке служил Libo?

Успіх считает, что в тактической, соотв. и пишет о старлинках.

А если в стратегической или в СВР, и все это время находится, к примеру, где-то в недорашке? Писать оттуда на форум чтобы показать что он живой?

Думаю, что после нашей победы он повторит на форуме слова Марка Твена:
The rumor of my death was greatly exaggerated. (анг.)
Слух о моей смерти был сильно преувеличен. (с)

Завітайте завтра о 21.00 до Фейгіна на Ютуб, він там теж буде(с)...
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

yanyura написав:Кто знает, в какой разведке служил Libo?

А если в стратегической или в СВР, и все это время находится, к примеру, где-то в недорашке? Писать оттуда на форум чтобы показать что он живой?


Libo во второй половине 80-х служил в Эфиопии военным медиком, по моему старлей тогда был, у меня в недрах бездонной памяти домашнего компа даже статья есть из газеты с его фото.
Может потом в разведку перевелся.
То есть сейчас ему около 60, и он уж точно имеет высокое звание, если пошел по линии разведки.

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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:32

;)

  Hotab написав:А якою володіє солдат Успіх, що критикує їх знання?

:D
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:38

Успіх , придивись до віслюка з м/ф Шрек.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:46

  sashaqbl написав:
  fler написав:3. Припинення бойових дій;
10. Припинення «односторонніх» санкцій;

ІМХО, Китай грає на стороні немитої.
Припинення бойових дій без виводу військ та скасування санкцій - це те, чого домагається русня, це було впевненою перемогою русні.

Поддерживаю.
Эти 2 пункта это даже не Минск-3,4,5.
Принятие этого - чистая победа РФ. Нет даже признания территориальной целостности. Фактически предложение сводится к фиксации сегодняшних "границ" (по существующей линии фронта) и снятие санкций. Т.е. Россия возвращается к довоенному положению + территориальные завоевания.
Честно говоря, не ожидал от Китая ничего особенного, но настолько несерьёзного предложения тоже не ждал. Обычно Китай был если не умнее, то хитрее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:48

Давно не чути форумчанина "Козак Характерник", десь з окупованих територій, здається. Такий патріот був і Біблію постійно цитував.
Цікаво, що з ним?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:14

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  fler написав:3. Припинення бойових дій;
10. Припинення «односторонніх» санкцій;

ІМХО, Китай грає на стороні немитої.
Припинення бойових дій без виводу військ та скасування санкцій - це те, чого домагається русня, це було впевненою перемогою русні.

Поддерживаю.
Эти 2 пункта это даже не Минск-3,4,5.
Принятие этого - чистая победа РФ. Нет даже признания территориальной целостности. Фактически предложение сводится к фиксации сегодняшних "границ" (по существующей линии фронта) и снятие санкций. Т.е. Россия возвращается к довоенному положению + территориальные завоевания.
Честно говоря, не ожидал от Китая ничего особенного, но настолько несерьёзного предложения тоже не ждал. Обычно Китай был если не умнее, то хитрее.

Ви читаєте книжки з кінця?
Прочитайте п.1!! Виконання п.1 веде до АВТОМАТИЧНОГО виконання п.1-п.10.!
Росія офіційно признала суверенітет і кордони України багато років тому.
А до Китаю тільки одне питання - де він був в 2014, коли був порушений п.1? Тепер, коли говорять пушки, може цими пунктами собі дупу підтерти.

Загалом усі ці пункти це переливання з пустого в порожнє.
Я взагалі сильно розчаровуюсь в дипломатії. Роблю висновки що дипломатія ВЗАГАЛІ НІЧОГО не вирішує.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:24

  sashaqbl написав:
  fler написав:3. Припинення бойових дій;
10. Припинення «односторонніх» санкцій;

ІМХО, Китай грає на стороні немитої.
Припинення бойових дій без виводу військ та скасування санкцій - це те, чого домагається русня, це було впевненою перемогою русні.

Кєтай не просто грає на боці немитої, Кєтай є лідером вісі зла: кєтай, немита, іран, північна корея,білосрусь !
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:Завітайте завтра о 21.00 до Фейгіна на Ютуб, він там теж буде(с)...

Вы об Арестовиче? Спасибо, но кушайте это г. сами!

Об Арестовиче я писал еще
23.02.2019
Політичні дискусії
09.03.2019
Політичні дискусії
последняя запись там
Вчера в 00:51


12.03.2019
Політичні дискусії

С тех пор мое мнение о нем не изменилось.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:35

  Schmit написав:Давно не чути форумчанина "Козак Характерник", десь з окупованих територій, здається. Такий патріот був і Біблію постійно цитував.
Цікаво, що з ним?

Колективний форумний розум прийшов до висновку, що КХ зараз вбиває українців у сладі "армії днр".
Бо форумчанину КХ дуже хотілось бути у складі переможців, тому перед широкомаштабним нападом бензоколонки він виїхав зі Львова і поїхав до мами в Донецьк.
Були ще повідомлення від нього після 24.02.22, він казав, що вже декілька тижнів немає води і сусіди "вище", а мама живе на 1-му поверсі 9-ти поверхівки, всі свої відходи виливають\викидають з вікна, але більше всього він боявся мобілізації, тому на вулицю не виходив.
Після того як наша розвідка повідомила, що мобілізація стала ближче до колаборантів і зрадників, а саме почала ходити по хатам, КХ зник, гадаю без особливого напрягу ви складете всі пазли в купу і дасте для себе всі відповіді на поставлені питання.

Тут ще один був з Луганська, не пам'ятаю нік, той теж кинув роботу в столиці і поїхав до Луганська, навіть дозволив собі вислів: я ще повернусь на колишню роботу в якості власника, теж гадав, що Київ захоплять за 3 дні, а він буде гауляйтером асвабадітєлєм, не усі лави переможців моторолам і гіві.
Пропав приблизно через місяць після 24.02.22, як і КХ, може вони навіть разом, хто їх зна)))
somilitark
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