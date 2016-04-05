yanyura написав:Кто знает, в какой разведке служил Libo?
А если в стратегической или в СВР, и все это время находится, к примеру, где-то в недорашке? Писать оттуда на форум чтобы показать что он живой?
Libo во второй половине 80-х служил в Эфиопии военным медиком, по моему старлей тогда был, у меня в недрах бездонной памяти домашнего компа даже статья есть из газеты с его фото. Может потом в разведку перевелся. То есть сейчас ему около 60, и он уж точно имеет высокое звание, если пошел по линии разведки.
fler написав:3. Припинення бойових дій; 10. Припинення «односторонніх» санкцій;
ІМХО, Китай грає на стороні немитої. Припинення бойових дій без виводу військ та скасування санкцій - це те, чого домагається русня, це було впевненою перемогою русні.
Поддерживаю. Эти 2 пункта это даже не Минск-3,4,5. Принятие этого - чистая победа РФ. Нет даже признания территориальной целостности. Фактически предложение сводится к фиксации сегодняшних "границ" (по существующей линии фронта) и снятие санкций. Т.е. Россия возвращается к довоенному положению + территориальные завоевания. Честно говоря, не ожидал от Китая ничего особенного, но настолько несерьёзного предложения тоже не ждал. Обычно Китай был если не умнее, то хитрее.
fler написав:3. Припинення бойових дій; 10. Припинення «односторонніх» санкцій;
ІМХО, Китай грає на стороні немитої. Припинення бойових дій без виводу військ та скасування санкцій - це те, чого домагається русня, це було впевненою перемогою русні.
Поддерживаю. Эти 2 пункта это даже не Минск-3,4,5. Принятие этого - чистая победа РФ. Нет даже признания территориальной целостности. Фактически предложение сводится к фиксации сегодняшних "границ" (по существующей линии фронта) и снятие санкций. Т.е. Россия возвращается к довоенному положению + территориальные завоевания. Честно говоря, не ожидал от Китая ничего особенного, но настолько несерьёзного предложения тоже не ждал. Обычно Китай был если не умнее, то хитрее.
Ви читаєте книжки з кінця? Прочитайте п.1!! Виконання п.1 веде до АВТОМАТИЧНОГО виконання п.1-п.10.! Росія офіційно признала суверенітет і кордони України багато років тому. А до Китаю тільки одне питання - де він був в 2014, коли був порушений п.1? Тепер, коли говорять пушки, може цими пунктами собі дупу підтерти.
Загалом усі ці пункти це переливання з пустого в порожнє. Я взагалі сильно розчаровуюсь в дипломатії. Роблю висновки що дипломатія ВЗАГАЛІ НІЧОГО не вирішує.
Schmit написав:Давно не чути форумчанина "Козак Характерник", десь з окупованих територій, здається. Такий патріот був і Біблію постійно цитував. Цікаво, що з ним?
Колективний форумний розум прийшов до висновку, що КХ зараз вбиває українців у сладі "армії днр". Бо форумчанину КХ дуже хотілось бути у складі переможців, тому перед широкомаштабним нападом бензоколонки він виїхав зі Львова і поїхав до мами в Донецьк. Були ще повідомлення від нього після 24.02.22, він казав, що вже декілька тижнів немає води і сусіди "вище", а мама живе на 1-му поверсі 9-ти поверхівки, всі свої відходи виливають\викидають з вікна, але більше всього він боявся мобілізації, тому на вулицю не виходив. Після того як наша розвідка повідомила, що мобілізація стала ближче до колаборантів і зрадників, а саме почала ходити по хатам, КХ зник, гадаю без особливого напрягу ви складете всі пазли в купу і дасте для себе всі відповіді на поставлені питання.
Тут ще один був з Луганська, не пам'ятаю нік, той теж кинув роботу в столиці і поїхав до Луганська, навіть дозволив собі вислів: я ще повернусь на колишню роботу в якості власника, теж гадав, що Київ захоплять за 3 дні, а він буде гауляйтером асвабадітєлєм, не усі лави переможців моторолам і гіві. Пропав приблизно через місяць після 24.02.22, як і КХ, може вони навіть разом, хто їх зна)))