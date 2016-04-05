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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3628362936303631
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:35

  maxprofit написав:Кєтай не просто грає на боці немитої, Кєтай є лідером вісі зла: кєтай, немита, іран, північна корея,білосрусь !

Китаю не выгодна сильная рашка, она ему выгодна под санкциями. И как можно дольше. Только в этом случае все руководство рашки будет пресмыкаться перед Китаем, смотреть как тот рыжий кот в глаза, будут литься в Китай дешевые природные ресурсы, а в обратном направлении уже задорого(дороже, чем другим) будут идти товары. Поэтому он ничего не будет делать для победы рашки.
Впрочем, как и для полного ее поражения.
Damien
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:36

  maxprofit написав:Кєтай не просто грає на боці немитої, ..

За даними видання Spiegel, китайська компанія Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology погодилася виготовити, випробувати та передати 100 прототипів дронів ZT-180 міноборони росії до квітня. Кожен ZT-180 може нести бойову частину від 35 до 50 кг. Конструкція, ймовірно, буде схожа на іранського безпілотника-камікадзе Shahed-136. Далі китайська компанія планує доставити компоненти та технології до росії, щоб там налагодити виробництво близько 100 дронів на місяць.
Також китайська компанія планувала постачати запчастини для російських винищувачів Су-27 та інших моделей. Планувалося створити фальшиві товаросупровідні документи, щоб деталі для військових машин виглядали як запчастини для цивільної авіації.
У Берліні також мають інформацію, що Китай постачає рф комерційні безпілотники, які використовуються для розвідки на війні в Україні. Військові називають такі пристрої об'єктами подвійного призначення. Ці безпілотники постачаються через Об'єднані Арабські Емірати компаніями, підконтрольними Китаю.
https://myc.news/ua/novosti_mira/kitajs ... y_dlya_rf_
Ми, мабуть, багато про що не знаємо..
fler
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:38

  yanyura написав:
С тех пор мое мнение о нем не изменилось.

Лібо вам заходив краще, значить Арестович таки щось вміє в цьому житті)))

Хоча мені вони однакові і він відіграв важливу роль, що ми не розсипалися в перші місяці широкомаштабного вторгнення...
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:51

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:ІМХО, Китай грає на стороні немитої.
Припинення бойових дій без виводу військ та скасування санкцій - це те, чого домагається русня, це було впевненою перемогою русні.

Поддерживаю.
Эти 2 пункта это даже не Минск-3,4,5.
Принятие этого - чистая победа РФ. Нет даже признания территориальной целостности. Фактически предложение сводится к фиксации сегодняшних "границ" (по существующей линии фронта) и снятие санкций. Т.е. Россия возвращается к довоенному положению + территориальные завоевания.
Честно говоря, не ожидал от Китая ничего особенного, но настолько несерьёзного предложения тоже не ждал. Обычно Китай был если не умнее, то хитрее.

Ви читаєте книжки з кінця?
Прочитайте п.1!! Виконання п.1 веде до АВТОМАТИЧНОГО виконання п.1-п.10.!
Росія офіційно признала суверенітет і кордони України багато років тому.
А до Китаю тільки одне питання - де він був в 2014, коли був порушений п.1? Тепер, коли говорять пушки, може цими пунктами собі дупу підтерти.

Загалом усі ці пункти це переливання з пустого в порожнє.
Я взагалі сильно розчаровуюсь в дипломатії. Роблю висновки що дипломатія ВЗАГАЛІ НІЧОГО не вирішує.

Послухайте:
https://tsn.ua/youtube/pavlo-klimkin-pu ... trinu.html

Просто у тих, кого Ви не розумієте, інші цілі.
Да, помилки в дипломатів, політиків Заходу є. Але це не підстава їх обнуляти.

У відео про все:
- про вирішення комплексного питання (тому допомога повільно);
- про Китай (про те, що головне буде в деталях від Сі);
- про намагання відсторонити пуйла;
- про те, що грошей в нього вистачить до середини наступного року (привіт форумчанину Denik);

Але і Ви праві.
Захід ще не зрозумів необхідності дерашизації, тобто розчавлення амбіцій рашизма.
Поки їм самим на голови бомби не посиплються.
detroytred
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