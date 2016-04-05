maxprofit написав:Кєтай не просто грає на боці немитої, Кєтай є лідером вісі зла: кєтай, немита, іран, північна корея,білосрусь !
Китаю не выгодна сильная рашка, она ему выгодна под санкциями. И как можно дольше. Только в этом случае все руководство рашки будет пресмыкаться перед Китаем, смотреть как тот рыжий кот в глаза, будут литься в Китай дешевые природные ресурсы, а в обратном направлении уже задорого(дороже, чем другим) будут идти товары. Поэтому он ничего не будет делать для победы рашки. Впрочем, как и для полного ее поражения.
maxprofit написав:Кєтай не просто грає на боці немитої, ..
За даними видання Spiegel, китайська компанія Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology погодилася виготовити, випробувати та передати 100 прототипів дронів ZT-180 міноборони росії до квітня. Кожен ZT-180 може нести бойову частину від 35 до 50 кг. Конструкція, ймовірно, буде схожа на іранського безпілотника-камікадзе Shahed-136. Далі китайська компанія планує доставити компоненти та технології до росії, щоб там налагодити виробництво близько 100 дронів на місяць. Також китайська компанія планувала постачати запчастини для російських винищувачів Су-27 та інших моделей. Планувалося створити фальшиві товаросупровідні документи, щоб деталі для військових машин виглядали як запчастини для цивільної авіації. У Берліні також мають інформацію, що Китай постачає рф комерційні безпілотники, які використовуються для розвідки на війні в Україні. Військові називають такі пристрої об'єктами подвійного призначення. Ці безпілотники постачаються через Об'єднані Арабські Емірати компаніями, підконтрольними Китаю. https://myc.news/ua/novosti_mira/kitajs ... y_dlya_rf_ Ми, мабуть, багато про що не знаємо..
sashaqbl написав:ІМХО, Китай грає на стороні немитої. Припинення бойових дій без виводу військ та скасування санкцій - це те, чого домагається русня, це було впевненою перемогою русні.
Поддерживаю. Эти 2 пункта это даже не Минск-3,4,5. Принятие этого - чистая победа РФ. Нет даже признания территориальной целостности. Фактически предложение сводится к фиксации сегодняшних "границ" (по существующей линии фронта) и снятие санкций. Т.е. Россия возвращается к довоенному положению + территориальные завоевания. Честно говоря, не ожидал от Китая ничего особенного, но настолько несерьёзного предложения тоже не ждал. Обычно Китай был если не умнее, то хитрее.
Ви читаєте книжки з кінця? Прочитайте п.1!! Виконання п.1 веде до АВТОМАТИЧНОГО виконання п.1-п.10.! Росія офіційно признала суверенітет і кордони України багато років тому. А до Китаю тільки одне питання - де він був в 2014, коли був порушений п.1? Тепер, коли говорять пушки, може цими пунктами собі дупу підтерти.
Загалом усі ці пункти це переливання з пустого в порожнє. Я взагалі сильно розчаровуюсь в дипломатії. Роблю висновки що дипломатія ВЗАГАЛІ НІЧОГО не вирішує.
Просто у тих, кого Ви не розумієте, інші цілі. Да, помилки в дипломатів, політиків Заходу є. Але це не підстава їх обнуляти.
У відео про все: - про вирішення комплексного питання (тому допомога повільно); - про Китай (про те, що головне буде в деталях від Сі); - про намагання відсторонити пуйла; - про те, що грошей в нього вистачить до середини наступного року (привіт форумчанину Denik);
Але і Ви праві. Захід ще не зрозумів необхідності дерашизації, тобто розчавлення амбіцій рашизма. Поки їм самим на голови бомби не посиплються.