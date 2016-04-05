‼Команда Байдена предполагала, что Зеленский будет либо убит, либо возглавит правительство в изгнании: "но одетый в оливково-зеленый свитшот, он отказался от предложений покинуть Киев, разъяренный тем, что американцы сомневаются в решимости Украины", — NYT о том как Байден и Зеленский выстраивали партнёрство



Главное:

▪️они не всегда были такими дружественными — ранее Байдену не нравилось, что Зеленский вместо благодарности просит у США все больше и больше вооружения. Летом 2022 года Байден вышел из себя, когда позвонил по телефону Зеленскому, чтобы сообщить об одобренной помощи в размере 1 млрд долларов, и услышал от украинского лидера немедленный перечень того, что ему еще нужно;

▪️Байден считал, что РФ захватит Украину и предполагал, что Зеленский может не выдержать российского давления;

▪️Нежелание Байдена предоставить самое современное вооружение раздражает Зеленского, но он научился медленно ослаблять сопротивление, чтобы в конце концов получить многое из того, что он хочет;

▪️Хотя Байден разделяет цель Зеленского выгнать российских захватчиков, он опасается спровоцировать Путина на эскалацию войны за пределами Украины или на ядерный конфликт;

▪️Байден и Зеленский являются исторически странной парой: 80-летний карьерный политик и 45-летний сатирик, когда-то игравший президента на телевидении;

▪️Отношения укрепились в последние месяцы. Громкий визит Зеленского в Вашингтон в канун Рождества произвел впечатление на Байдена и его советника Салливана;

▪️Обратный визит Байдена в Киев подчеркнул их солидарность, поскольку Зеленский искренне поблагодарил его за помощь, которую "запомнят навсегда";

▪️Во время визита Байдена в Киев президенты США и Украины поздравляли друг друга с легкой фамильярностью старых друзей: "Как дети? Я очень рад вас видеть", – сказал Байден. Зеленский в ответ спросил о Джилле Байдене.

