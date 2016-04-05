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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3629363036313632>
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:36

  maxprofit написав:Кєтай не просто грає на боці немитої, ..

За даними видання Spiegel, китайська компанія Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology погодилася виготовити, випробувати та передати 100 прототипів дронів ZT-180 міноборони росії до квітня. Кожен ZT-180 може нести бойову частину від 35 до 50 кг. Конструкція, ймовірно, буде схожа на іранського безпілотника-камікадзе Shahed-136. Далі китайська компанія планує доставити компоненти та технології до росії, щоб там налагодити виробництво близько 100 дронів на місяць.
Також китайська компанія планувала постачати запчастини для російських винищувачів Су-27 та інших моделей. Планувалося створити фальшиві товаросупровідні документи, щоб деталі для військових машин виглядали як запчастини для цивільної авіації.
У Берліні також мають інформацію, що Китай постачає рф комерційні безпілотники, які використовуються для розвідки на війні в Україні. Військові називають такі пристрої об'єктами подвійного призначення. Ці безпілотники постачаються через Об'єднані Арабські Емірати компаніями, підконтрольними Китаю.
https://myc.news/ua/novosti_mira/kitajs ... y_dlya_rf_
Ми, мабуть, багато про що не знаємо..
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:38

  yanyura написав:
С тех пор мое мнение о нем не изменилось.

Лібо вам заходив краще, значить Арестович таки щось вміє в цьому житті)))

Хоча мені вони однакові і він відіграв важливу роль, що ми не розсипалися в перші місяці широкомаштабного вторгнення...
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:51

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:ІМХО, Китай грає на стороні немитої.
Припинення бойових дій без виводу військ та скасування санкцій - це те, чого домагається русня, це було впевненою перемогою русні.

Поддерживаю.
Эти 2 пункта это даже не Минск-3,4,5.
Принятие этого - чистая победа РФ. Нет даже признания территориальной целостности. Фактически предложение сводится к фиксации сегодняшних "границ" (по существующей линии фронта) и снятие санкций. Т.е. Россия возвращается к довоенному положению + территориальные завоевания.
Честно говоря, не ожидал от Китая ничего особенного, но настолько несерьёзного предложения тоже не ждал. Обычно Китай был если не умнее, то хитрее.

Ви читаєте книжки з кінця?
Прочитайте п.1!! Виконання п.1 веде до АВТОМАТИЧНОГО виконання п.1-п.10.!
Росія офіційно признала суверенітет і кордони України багато років тому.
А до Китаю тільки одне питання - де він був в 2014, коли був порушений п.1? Тепер, коли говорять пушки, може цими пунктами собі дупу підтерти.

Загалом усі ці пункти це переливання з пустого в порожнє.
Я взагалі сильно розчаровуюсь в дипломатії. Роблю висновки що дипломатія ВЗАГАЛІ НІЧОГО не вирішує.

Послухайте:
https://tsn.ua/youtube/pavlo-klimkin-pu ... trinu.html

Просто у тих, кого Ви не розумієте, інші цілі.
Да, помилки в дипломатів, політиків Заходу є. Але це не підстава їх обнуляти.

У відео про все:
- про вирішення комплексного питання (тому допомога повільно);
- про Китай (про те, що головне буде в деталях від Сі);
- про намагання відсторонити пуйла;
- про те, що грошей в нього вистачить до середини наступного року (привіт форумчанину Denik);

Але і Ви праві.
Захід ще не зрозумів необхідності дерашизації, тобто розчавлення амбіцій рашизма.
Поки їм самим на голови бомби не посиплються.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:53

  Damien написав:
  maxprofit написав:Кєтай не просто грає на боці немитої, Кєтай є лідером вісі зла: кєтай, немита, іран, північна корея,білосрусь !

Китаю не выгодна сильная рашка, она ему выгодна под санкциями. И как можно дольше. Только в этом случае все руководство рашки будет пресмыкаться перед Китаем, смотреть как тот рыжий кот в глаза, будут литься в Китай дешевые природные ресурсы, а в обратном направлении уже задорого(дороже, чем другим) будут идти товары. Поэтому он ничего не будет делать для победы рашки.
Впрочем, как и для полного ее поражения.

Практично так сказав Клімкін у посиланні вище.

Ситуація: Захід не квапиться й не хоче розчавити; Китай теж ні туди, ні сюди.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 24 лют, 2023 16:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:Лібо вам заходив краще, значить Арестович таки щось вміє в цьому житті)))

Какое бы не было мое отношение к отдельным форумчанам раньше, сейчас ко всем, кто непосредственно воюет с орками, однозначно только очень уважительное:
Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:56

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:---------
fler
3. Припинення бойових дій;
10. Припинення «односторонніх» санкцій;
------------
ІМХО, Китай грає на стороні немитої.
Припинення бойових дій без виводу військ та скасування санкцій - це те, чого домагається русня, це було впевненою перемогою русні.

Поддерживаю.
Эти 2 пункта это даже не Минск-3,4,5.
Принятие этого - чистая победа РФ. Нет даже признания территориальной целостности. Фактически предложение сводится к фиксации сегодняшних "границ" (по существующей линии фронта) и снятие санкций. Т.е. Россия возвращается к довоенному положению + территориальные завоевания.
Честно говоря, не ожидал от Китая ничего особенного, но настолько несерьёзного предложения тоже не ждал. Обычно Китай был если не умнее, то хитрее.

Ви читаєте книжки з кінця?
Прочитайте п.1!! Виконання п.1 веде до АВТОМАТИЧНОГО виконання п.1-п.10.!
Росія офіційно признала суверенітет і кордони України багато років тому.
А до Китаю тільки одне питання - де він був в 2014, коли був порушений п.1? Тепер, коли говорять пушки, може цими пунктами собі дупу підтерти.

Вы ошибаетесь.
1. Повага до суверенітету всіх країн

Суверенитет и территориальная целостность - несколько разные вещи.
Украина может оставаться суверенной и при нынешних территориальных завоеваниях России, так же, как она оставалась суверенной после 2014 и Минсков.

Загалом усі ці пункти це переливання з пустого в порожнє.
Я взагалі сильно розчаровуюсь в дипломатії. Роблю висновки що дипломатія ВЗАГАЛІ НІЧОГО не вирішує.

Ну а дипломатия...
Некоторое значение имеет. Но явно уступает силе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ну а дипломатия...

Так дипломатія ще й не починалась. Дипломатія рулить, але поки НІХТО не хоче на себе брати дипломатичну відповідальність. Справжня дипломатія починається із приписання чіткого алгоритму застосування сили (тих же червоних ліній і наслідків за їх перетин).
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:07

‼Команда Байдена предполагала, что Зеленский будет либо убит, либо возглавит правительство в изгнании: "но одетый в оливково-зеленый свитшот, он отказался от предложений покинуть Киев, разъяренный тем, что американцы сомневаются в решимости Украины", — NYT о том как Байден и Зеленский выстраивали партнёрство

Главное:
▪️они не всегда были такими дружественными — ранее Байдену не нравилось, что Зеленский вместо благодарности просит у США все больше и больше вооружения. Летом 2022 года Байден вышел из себя, когда позвонил по телефону Зеленскому, чтобы сообщить об одобренной помощи в размере 1 млрд долларов, и услышал от украинского лидера немедленный перечень того, что ему еще нужно;
▪️Байден считал, что РФ захватит Украину и предполагал, что Зеленский может не выдержать российского давления;
▪️Нежелание Байдена предоставить самое современное вооружение раздражает Зеленского, но он научился медленно ослаблять сопротивление, чтобы в конце концов получить многое из того, что он хочет;
▪️Хотя Байден разделяет цель Зеленского выгнать российских захватчиков, он опасается спровоцировать Путина на эскалацию войны за пределами Украины или на ядерный конфликт;
▪️Байден и Зеленский являются исторически странной парой: 80-летний карьерный политик и 45-летний сатирик, когда-то игравший президента на телевидении;
▪️Отношения укрепились в последние месяцы. Громкий визит Зеленского в Вашингтон в канун Рождества произвел впечатление на Байдена и его советника Салливана;
▪️Обратный визит Байдена в Киев подчеркнул их солидарность, поскольку Зеленский искренне поблагодарил его за помощь, которую "запомнят навсегда";
▪️Во время визита Байдена в Киев президенты США и Украины поздравляли друг друга с легкой фамильярностью старых друзей: "Как дети? Я очень рад вас видеть", – сказал Байден. Зеленский в ответ спросил о Джилле Байдене.

Зеля няшка. Сначала очаровал Макарона, теперь вот сердце Байдена дрогнуло

Не готов обсуждать политические или управленческие решения, но чего у него не отнять, он умеет нравится людям.

Бабушкам на шару раздает лампочки, они визжат от счастья. Депозитчикам продает доллар на 3 грн дешевле черного рынка, те тоже визжат от счастья. Гарантирует полный размер вкладов вместо 200 тысяч. И это всё не смотря на войну. История Украины не знала такого популизма.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 24 лют, 2023 17:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вставлю свои 5 копеек о китайском плане

Уважаемые форумчане, хочу вас спросить.
А что вы вообще обсуждаете ? План из разряда "за всё хорошее против всего плохого"
Он ни о чём, ну вот вообще.

Китай анонсировал некий план, ну прям вообще. А выдали пшык. Замах на рубль, удар на копейку
Даже последняя резолюция ООН по Украине и то позубастее будет, чем этот план
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:19

  ЛАД написав:Суверенитет и территориальная целостность - несколько разные вещи.
Украина может оставаться суверенной и при нынешних территориальных завоеваниях России, так же, как она оставалась суверенной после 2014 и Минсков.

Не завоеваниях, а захвате

И не может, а остаётся суверенной, даже при захвате территорий, которые будет возвращены обратно
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