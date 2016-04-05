somilitark написав:

Schmit написав: Давно не чути форумчанина "Козак Характерник", десь з окупованих територій, здається. Такий патріот був і Біблію постійно цитував.

Цікаво, що з ним? Давно не чути форумчанина "Козак Характерник", десь з окупованих територій, здається. Такий патріот був і Біблію постійно цитував.Цікаво, що з ним?

Колективний форумний розум прийшов до висновку, що КХ зараз вбиває українців у сладі "армії днр".Бо форумчанину КХ дуже хотілось бути у складі переможців, тому перед широкомаштабним нападом бензоколонки він виїхав зі Львова і поїхав до мами в Донецьк.Були ще повідомлення від нього після 24.02.22, він казав, що вже декілька тижнів немає води і сусіди "вище", а мама живе на 1-му поверсі 9-ти поверхівки, всі свої відходи виливають\викидають з вікна, але більше всього він боявся мобілізації, тому на вулицю не виходив.Після того як наша розвідка повідомила, що мобілізація стала ближче до колаборантів і зрадників, а саме почала ходити по хатам, КХ зник, гадаю без особливого напрягу ви складете всі пазли в купу і дасте для себе всі відповіді на поставлені питання.Тут ще один був з Луганська, не пам'ятаю нік, той теж кинув роботу в столиці і поїхав до Луганська, навіть дозволив собі вислів: я ще повернусь на колишню роботу в якості власника, теж гадав, що Київ захоплять за 3 дні, а він буде гауляйтером асвабадітєлєм, не усі лави переможців моторолам і гіві.Пропав приблизно через місяць після 24.02.22, як і КХ, може вони навіть разом, хто їх зна)))