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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 36303631363236333634>
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:23

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 17:48

  ЛАД написав:Вы ошибаетесь.
1. Повага до суверенітету всіх країн

Суверенитет и территориальная целостность - несколько разные вещи.
Украина может оставаться суверенной и при нынешних территориальных завоеваниях России, так же, как она оставалась суверенной после 2014 и Минсков.

Ні.
Україна втратила частину суверенітету після втрати Криму. Якщо ні, тоді і Польща після вересня 1939 була суверенною державою. В неї був уряд в Парижі/Лондоні. Суверенний! Які проблеми? :D
Втрати території(частини) це 100% втрата суверенітету(частини).

Інша проблема що вони вжили слово "поважати"! РФ може заявити що ми поважаємо суверенітет України. :D :D І формально це може бути істиною.
Це наприклад як я(ми) поважаю свого ворога, але буду його вбивати.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:00

  somilitark написав:
  Schmit написав:Давно не чути форумчанина "Козак Характерник", десь з окупованих територій, здається. Такий патріот був і Біблію постійно цитував.
Цікаво, що з ним?

Колективний форумний розум прийшов до висновку, що КХ зараз вбиває українців у сладі "армії днр".
Бо форумчанину КХ дуже хотілось бути у складі переможців, тому перед широкомаштабним нападом бензоколонки він виїхав зі Львова і поїхав до мами в Донецьк.
Були ще повідомлення від нього після 24.02.22, він казав, що вже декілька тижнів немає води і сусіди "вище", а мама живе на 1-му поверсі 9-ти поверхівки, всі свої відходи виливають\викидають з вікна, але більше всього він боявся мобілізації, тому на вулицю не виходив.
Після того як наша розвідка повідомила, що мобілізація стала ближче до колаборантів і зрадників, а саме почала ходити по хатам, КХ зник, гадаю без особливого напрягу ви складете всі пазли в купу і дасте для себе всі відповіді на поставлені питання.

Тут ще один був з Луганська, не пам'ятаю нік, той теж кинув роботу в столиці і поїхав до Луганська, навіть дозволив собі вислів: я ще повернусь на колишню роботу в якості власника, теж гадав, що Київ захоплять за 3 дні, а він буде гауляйтером асвабадітєлєм, не усі лави переможців моторолам і гіві.
Пропав приблизно через місяць після 24.02.22, як і КХ, може вони навіть разом, хто їх зна)))

Пічальна судьба.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:15

  fler написав:
  maxprofit написав:Кєтай не просто грає на боці немитої, ..

За даними видання Spiegel, китайська компанія Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology погодилася виготовити, випробувати та передати 100 прототипів дронів ZT-180 міноборони росії до квітня. Кожен ZT-180 може нести бойову частину від 35 до 50 кг. Конструкція, ймовірно, буде схожа на іранського безпілотника-камікадзе Shahed-136. Далі китайська компанія планує доставити компоненти та технології до росії, щоб там налагодити виробництво близько 100 дронів на місяць.
Також китайська компанія планувала постачати запчастини для російських винищувачів Су-27 та інших моделей. Планувалося створити фальшиві товаросупровідні документи, щоб деталі для військових машин виглядали як запчастини для цивільної авіації.
У Берліні також мають інформацію, що Китай постачає рф комерційні безпілотники, які використовуються для розвідки на війні в Україні. Військові називають такі пристрої об'єктами подвійного призначення. Ці безпілотники постачаються через Об'єднані Арабські Емірати компаніями, підконтрольними Китаю.
https://myc.news/ua/novosti_mira/kitajs ... y_dlya_rf_
Ми, мабуть, багато про що не знаємо..


рф десятки лет продавал в китай продукцию министерства войни (от кораблей до самолетов), по условиям контрактов также делали ежегодное обслуживание (один дальний родственник из калуги ежегодно был в командировках по 7-8 мес в китае (налаживал системы упраления огнем на кораблях), последний раз общались в 2007
за 15 лет китайцы далеко продвинулись в плане электроники и современных технологий (теперь они будут русским делать наладку оборудования) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:19

  Schmit написав:
  somilitark написав:Колективний форумний розум прийшов до висновку, що КХ зараз вбиває українців у сладі "армії днр".
Бо форумчанину КХ дуже хотілось бути у складі переможців, тому перед широкомаштабним нападом бензоколонки він виїхав зі Львова і поїхав до мами в Донецьк.
Були ще повідомлення від нього після 24.02.22, він казав, що вже декілька тижнів немає води і сусіди "вище", а мама живе на 1-му поверсі 9-ти поверхівки, всі свої відходи виливають\викидають з вікна, але більше всього він боявся мобілізації, тому на вулицю не виходив.
Після того як наша розвідка повідомила, що мобілізація стала ближче до колаборантів і зрадників, а саме почала ходити по хатам, КХ зник, гадаю без особливого напрягу ви складете всі пазли в купу і дасте для себе всі відповіді на поставлені питання.

Тут ще один був з Луганська, не пам'ятаю нік, той теж кинув роботу в столиці і поїхав до Луганська, навіть дозволив собі вислів: я ще повернусь на колишню роботу в якості власника, теж гадав, що Київ захоплять за 3 дні, а він буде гауляйтером асвабадітєлєм, не усі лави переможців моторолам і гіві.
Пропав приблизно через місяць після 24.02.22, як і КХ, може вони навіть разом, хто їх зна)))

Пічальна судьба.


пытают в застенках донецкого гестапо, после провала
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:31

Британський залізничний оператор Southeastern на річницю повномасштабного російського вторгнення запустив поїзд із назвою «Дух України». Цей поїзд, на лівреї якого зображений український прапор, символізує зв’язок між українцями, які евакуювались до Британії від початку великої війни, та британцями, які радо прийняли їх у себе.

Spirit of Ukraine, що тепер курсує від Лондона на південний схід Англії у Кент, за словами перевізника є також знаком пошани до укрзаїнських залізничників, що зробили можливою евакуацію 4 мільйонів людей та функціонування #дороги_життя навіть під час війни.

Ми вдячні британським залізничникам та всій громаді за прихисток українців та підтримку нашого руху до перемоги🇺🇦🤝🏻🇬🇧

https://newsroom.southeasternrailway.co ... -of-attack

звиздец в честь обосранцев сбежавших от помощи своей армии называют поезда. Итить колотить куда мир катится
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"в честь обосранцев сбежавших от помощи своей армии"

Ви ж зараз точно не про мамок з дітками?
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:42

  vitaliian написав:
Британський залізничний оператор Southeastern на річницю повномасштабного російського вторгнення запустив поїзд із назвою «Дух України». Цей поїзд, на лівреї якого зображений український прапор, символізує зв’язок між українцями, які евакуювались до Британії від початку великої війни, та британцями, які радо прийняли їх у себе.

Spirit of Ukraine, що тепер курсує від Лондона на південний схід Англії у Кент, за словами перевізника є також знаком пошани до укрзаїнських залізничників, що зробили можливою евакуацію 4 мільйонів людей та функціонування #дороги_життя навіть під час війни.

Ми вдячні британським залізничникам та всій громаді за прихисток українців та підтримку нашого руху до перемоги🇺🇦🤝🏻🇬🇧

https://newsroom.southeasternrailway.co ... -of-attack

звиздец в честь обосранцев сбежавших от помощи своей армии называют поезда. Итить колотить куда мир катится


краще що втекли до Брітанії, чим до мордовії

хтось розуміє, що це за "дівчинка з Маріуполю"(аня науменко),
яка вдячна дяді юрі за порятунок сотні тисяч дітей?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:47

  vitaliian написав:звиздец в честь обосранцев сбежавших от помощи своей армии называют поезда. Итить колотить куда мир катится

90% жінки та діти - вони по вашему "обосранци"?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:55

  alibob написав:"в честь обосранцев сбежавших от помощи своей армии"

Ви ж зараз точно не про мамок з дітками?

Уехало +/- 7млн человек, которые покупали товары и услуги, соответственно сдулись бизнесы которые эти товары/услуги им продавали. Нет бизнесов нет налогов. Нет налогов - нечем кормить армию... Так понятнее? Мамка с ребенком гораздо больше потребляет товаров и услуг, чем холостой мужик.

Вот сдается новая пиццерия со всем барахлом
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... R3b9x.html
С лета сдается, ни одного дня не работала, потому что все разбежались и некому покупать пиццы.

Свою бывшую арендаторшу (сбежала в феврале 22 в Польшу) спрашиваю а когда вернётесь, Ирпень вроде не оккупирован. Отвечает типа а зачем, нам и здесь хорошо. Святые люди. Хоть иконы пиши.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 24 лют, 2023 19:09, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
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