Колбасная...



Российская пропаганда сейчас разгоняет истерику по готовящемуся "вторжению" ВСУ🇺🇦в Приднестровье и весьма прозрачно намекает на то, что в этом случае, может произойти некий инцидент на складах в Колбасной.



Однако, в этой истерике я вижу намек на вялую угрозу.



Дело в том, что все те информационные конвульсии, которые исходят в последние дни от российской стороны, направлены на то, чтобы подготовить фундамент для вторжения в Молдову и провести силовую смену власти. В свою очередь, мо рф прекрасно понимает, что обладает в "ПМР" ограниченным контингентом.



Их контингента, а так же НВФ "ПМР" хватит для того, чтобы захватить ряд населённых пунктов и городов в Молдове и провести силовую операцию в Кишинёве, но критически не хватит для того, чтобы противостоять ВСУ. Надеяться только на то, что ВСУ не вмешаются - глупо. Поэтому пошла волна о подрыве Колбасной.



На складах Колбасной в настоящее время находится от 19 тыс до 22 тыс тонн боеприпасов разной номенклатуры. Просто для понимания, 19 тыс тонн, например, 152-мм снаряда это около 380 тыс выстрелов, что в свою очередь сопоставимо с почти 3 месяцами беспрерывной работы артиллерии.



Но это всё утрировано, поскольку на складах как артиллерийские снаряды, так и патроны, мины, авиационные бомбы, танковые выстрелы. И всю эту массу сравнивают со взрывным эффектом от бомбы в 10 килотонн. То есть, в случае оказания помощи Молдове Украиной, суицидалы могут взорвать Колбасную?



В какой-то степени это может показаться логичным, ведь оказывая помощь, Молдове ВСУ в обязательном порядке зачистят Приднестровье и 100% запросят у Кишинёва добро на вывоз боеприпасов с Колбасной. Иными словами, да не достанься ты никому или, лучше оставайтесь в стороне вообще!



На самом деле не всё страшно как может показаться на первый взгляд.



Сравнение со взрывом от ядерной бомбы в 10 килотонн весьма натянутое. Во-первых потому, что склад если и взорвут, то не единым импульсом, а по цепной реакции, поэтому всплеск энергии будет меньший чем 10 килотонн.



Во-вторых, значительная часть боеприпасов находится под землёй, а потому, внешний эффект будет погашен именно этим фактором.



Но самое главное - это в-третьих. А это, непосредственно сам вред, который будет нанесён непризнанной клоаке.



Рядом со складами находятся Цементный и Металлургический заводы - в Рыбнице, одни из немногих предприятий в "ПМР" которые хотя бы работали до 2022 и являются объектами в поле интересов местной олигархической монополии "Шериф". То есть, такой сценарий явно не устроит местные "элиты".



Но, куда важнее это то, что на территории заводов размещены могильники с радиоактивными отходами, которые не желательно беспокоить. То есть, в Колбасной должна быть тишь да гладь, что в интересах самих же российских оккупантов и их агентов, ведь в противном случае будет хуже им же.



Делая вывод из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что у командования РОВ сейчас нешуточный тремор ручонок. Ведь ситуация их подводит к действиям, но последствия этих действий не вселяют оптимизма, а как-раз наоборот - со всем сторон одно сплошное фиаско.





